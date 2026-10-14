Wallfahrtsstadt Werl: NRW Schrott kauft Altmetall an und holt Schrottautos von Büderich bis Westönnen ab

Schrottankauf in Werl – Metall, Altfahrzeuge und Räumungen am Hellweg
Werl (PLZ 59457) liegt im Kreis Soest am Hellweg, zwischen Unna, Soest, Wickede und Ense. Rund 32.000 Menschen leben auf etwa 76 km² in der Kernstadt und in Ortsteilen wie Büderich, Holtum, Hilbeck, Westönnen, Sönnern, Budberg, Mawicke, Niederbergstraße und Oberbergstraße. Die A 44 und die A 445 binden Werl direkt an das Autobahnnetz an, nach Dortmund und Hamm ist es nicht weit.
Bekannt ist Werl als Wallfahrtsort: Jedes Jahr pilgern Tausende zum Gnadenbild in der Wallfahrtsbasilika. Früher machte die Salzgewinnung die Stadt wohlhabend, heute prägen Handel, Handwerk und Landwirtschaft das Bild. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) ist in allen Ortsteilen Ihr Ansprechpartner für Schrottankauf mit Abholung in Werl – vom Marktplatz bis hinaus in die Bördedörfer.
Eisenschrott in Werl abgeben – ab welcher Menge die Abholung gratis ist
Ein ausgebauter Heizkessel in Büderich, Zaunfelder vom Hof in Sönnern oder Stahlträger nach einem Umbau in der Innenstadt – in Werl fällt Eisenschrott in vielen Formen an. Für die kostenlose Abholung in Werl gilt eine Mindestmenge von ca. 1000 kg.
Bei Buntmetallen sind wir großzügiger: Kupfer, Messing oder Aluminium holen wir auch in kleineren Mengen ohne Kosten ab, weil ihr Materialwert die Fahrt rechtfertigt.
Schicken Sie uns zur Einschätzung einfach eine WhatsApp mit PLZ, Foto oder kurzem Video und der ungefähren Menge – wir antworten schnell und verbindlich. Ob Metall, Fahrzeug oder Räumungsgut, ein Termin vor Ort ist dafür nicht nötig. Mehr zur Schrottabholung in Werl auf unserer Website.
Kupfer, Messing, Aluminium & Kernschrott – Buntmetall in Werl verkaufen
Werl lebt von einem gesunden Mix aus Handel, Logistik, Handwerk und Landwirtschaft. Installateure, Elektriker, Kfz-Werkstätten und Landmaschinenbetriebe haben laufend Reste aus Kupfer, Messing oder Aluminium.
Wir kaufen alle NE-Metalle an: Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Auch kleine Mengen lohnen sich, wenn der Wert passt. Kupferkabel eines Elektrikers aus Westönnen, Messingventile aus einer Werkstatt in Büderich oder Aluprofile von einem Hof in Holtum – ein Foto mit PLZ und Menge reicht für eine erste Bewertung.
Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe mit Stahl, Maschinenbruch oder Kernschrott bekommen unsere besten Tagespreise. Ihre Anfrage zur Altmetallabholung in Werl nehmen wir montags bis samstags von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altauto in Werl entsorgen – drei Möglichkeiten zur Auswahl
Ein alter Traktor in einer Scheune in Budberg, ein Unfallwagen nach einem Schaden auf der A 44 oder ein Kleinwagen ohne Zulassung in Mawicke – Werler Fahrzeughalter haben bei uns drei Optionen:
- Kostenlose Abholung: Das Fahrzeug fährt nicht mehr oder soll rasch weg? Wir holen es in der Kernstadt und in allen Ortsteilen ab. Ein Foto mit PLZ per WhatsApp genügt für die Vorbewertung. Alles zur Schrottauto-Abholung in Werl.
- Verwertung mit Zertifikat: Ihr Altfahrzeug wird nach Altfahrzeugverordnung verwertet, Sie erhalten den amtlichen Verwertungsnachweis. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Kreises Soest erledigen wir auf Wunsch kostenlos. Mehr zur Autoverschrottung in Werl.
- Geld für das Fahrzeug: Sind noch verwertbare Teile vorhanden, zahlen wir bis zu 250 Euro bar. Ein Foto vorab genügt für eine kostenlose Einschätzung. Details unter Auto entsorgen in Werl.
Fachwerkhäuser in der Altstadt, Höfe in den Bördedörfern und Gewerbehallen am Stadtrand: In Werl gibt es viele Gebäude mit fest montierten Stahlteilen, alten Tanks, Siloanlagen oder Heizungstechnik.
Unsere Schrottdemontage in Werl zerlegt solche Anlagen fachgerecht vor Ort und nimmt das Material vollständig mit, auch auf Höfen und in Scheunen.
Bei Haus- und Hofauflösungen, Kellern oder Dachböden übernimmt unsere Entrümpelung in Werl alles bis zur besenreinen Übergabe. Metalle verrechnen wir direkt mit den Kosten. Für einzelne Stücke wie ein Fahrrad, einen alten Herd oder Gartengeräte kommt der Klüngelskerl in Werl direkt zu Ihnen.
Handel, Logistik und Landwirtschaft – Rahmenverträge für Werler Betriebe
Dank der Lage an A 44 und A 445 haben sich in Werl Logistiker, Großhändler und Handwerksbetriebe angesiedelt. Dazu kommen viele landwirtschaftliche Höfe, bei denen regelmäßig alte Maschinen, Zäune und Stahlteile anfallen.
Für Betriebe mit laufendem Aufkommen bieten wir Rahmenverträge mit festen Terminen, Abrechnung nach Tagespreis und einem Ansprechpartner. Alle Leistungen unter nrw-schrott.de/werl.html.
Häufige Fragen zur Schrottabholung in Werl
- Welche Mindestmenge gilt in Werl?
Für Eisenschrott ca. 1000 kg. Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium holen wir auch in kleineren Mengen kostenlos ab.
- Wie erhalte ich eine Einschätzung?
Per WhatsApp: PLZ, Foto oder Video und geschätzte Menge senden. Wir melden uns schnell mit einer konkreten Aussage.
- Kaufen Sie auch alte Kupferleitungen aus einem Wohnhaus?
Ja, auch kleinere Mengen Kupfer nehmen wir, wenn der Wert passt. Ein Foto genügt für eine ehrliche Antwort.
- Wo wird mein Fahrzeug abgemeldet?
Auf Wunsch übernehmen wir die Abmeldung kostenlos beim Straßenverkehrsamt des Kreises Soest. Den Verwertungsnachweis bekommen Sie von uns.
- Kommen Sie auch in die Bördedörfer wie Sönnern oder Budberg?
Ja, in alle Werler Ortsteile. Termine sind meist innerhalb weniger Werktage möglich, bei Eile unter 0152 / 52 376 589.
- Holen Sie auch Landmaschinen und Stalleinrichtungen ab?
Ja. Alte Landmaschinen, Gitter, Tore und Stalltechnik demontieren wir auf Wunsch und holen sie nach Absprache ab.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr