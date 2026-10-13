Von Zollverein bis zum Baldeneysee: NRW Schrott kauft in Essen Metall an und verwertet ausgediente Fahrzeuge

Essen ist mit rund 580.000 Einwohnern eine der größten Städte im Ruhrgebiet und liegt auf etwa 210 km² zwischen Ruhr und Emscher. Die neun Stadtbezirke mit 50 Stadtteilen reichen von Karnap und Altenessen im Norden über Rüttenscheid, Holsterhausen und Steele bis nach Werden, Kettwig und Heisingen im Süden. A 40, A 42, A 44 und A 52 binden die Stadt an.
Das UNESCO-Welterbe Zollverein steht für Essens Bergbaugeschichte, heute prägen Konzernzentralen, die Messe und Universitätskliniken die Stadt. Der Süden mit Baldeneysee und Ruhrtal ist grün, der Norden industriell geprägt. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) ist in kurzer Zeit in Essen und bietet einen unkomplizierten Metallankauf in Essen – vom Norden bis an die Ruhr.
Eisenschrott in Essen loswerden – Mindestmenge und Gratis-Abholung
Stahlträger aus einer Sanierung in Frohnhausen, ein alter Kessel aus einem Haus in Bredeney oder Regale aus einem Lager in Vogelheim – in Essen fällt Eisenschrott laufend an. Ab etwa 300 kg holen wir ihn kostenlos ab.
Reicht die Menge nicht ganz, kombinieren Sie Eisen mit Kupfer, Messing oder Aluminium. Auch dann bleibt die Abholung kostenlos.
Zur Einschätzung genügt eine WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und der ungefähren Menge – Sie bekommen schnell eine konkrete Rückmeldung. Mehr zur Schrottabholung in Essen online.
Kupfer, Messing, Aluminium & Kernschrott – Buntmetallankauf in Essen
Energiewirtschaft, Handel, Gesundheitswesen und ein großes Handwerk prägen Essens Wirtschaft. Elektriker, Installateure, Dachdecker und Werkstätten haben ständig Reste aus Kupfer, Messing und Aluminium.
Wir kaufen alle NE-Metalle an: Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei – auch kleine Mengen, wenn der Wert passt. Kupferkabel eines Elektrikers aus Steele, Zinkrinnen eines Dachdeckers aus Werden oder Messingteile aus einer Werkstatt in Borbeck – ein Foto mit PLZ und Menge reicht.
Gewerbe- und Industriekunden mit Stahl, Maschinenbruch oder Kernschrott erhalten unsere besten Tagespreise. Ihre Anfrage zur Altmetallabholung in Essen beantworten wir Mo–Sa zwischen 07:00 und 20:00 Uhr.
Altauto in Essen entsorgen – drei Möglichkeiten
Ein Auto mit Getriebeschaden in einer Garage in Überruhr, ein Unfallwagen nach einem Crash auf der A 40 oder ein alter Bulli in Katernberg – Essener Fahrzeughalter haben drei Optionen:
- Kostenlose Abholung: Ihr Fahrzeug fährt nicht mehr? Wir holen es in allen Essener Stadtteilen ab. Ein Foto mit PLZ per WhatsApp genügt. Mehr zur Schrottauto-Abholung in Essen.
- Verwertung nach Vorschrift: Ihr Fahrzeug wird nach Altfahrzeugverordnung zertifiziert verwertet. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt der Stadt Essen erledigen wir auf Wunsch kostenlos. Infos zur Autoverschrottung in Essen.
- Barauszahlung: Sind noch verwertbare Teile dran, zahlen wir bis zu 250 Euro bar. Ein Foto vorab genügt für eine kostenlose Einschätzung. Details unter Auto entsorgen in Essen.
Zechensiedlungen in Katernberg, Gründerzeithäuser in Rüttenscheid und Villen in Bredeney: In vielen Essener Gebäuden stecken Öltanks, Heizkessel, Stahltreppen oder alte Industrietechnik.
Unsere Schrottdemontage in Essen baut diese Teile fachgerecht aus und nimmt das Material vollständig mit.
Bei Haus- und Wohnungsauflösungen übernimmt unsere Entrümpelung in Essen den gesamten Ablauf. Metalle werden verrechnet. Für Einzelstücke wie Fahrräder oder alte Elektrogeräte gibt es den Klüngelskerl in Essen.
Energie, Handel und Handwerk – Rahmenverträge für Essener Unternehmen
In den Gewerbegebieten im Essener Norden, rund um den Stadthafen und in den Handwerkerhöfen fallen regelmäßig Stahl und Buntmetall an. Eine planbare Abholung spart Zeit und Lagerfläche.
Wir bieten Rahmenverträge mit festen Terminen, Tagespreisen und einem Ansprechpartner. Alle Leistungen unter nrw-schrott.de/essen.html.
Fragen und Antworten – Metallankauf in Essen
- Ab welcher Menge ist die Abholung in Essen gratis?
Ab etwa 300 kg Eisenschrott. Mit Buntmetallen lässt sich die Menge ergänzen.
- Wie bekomme ich eine Bewertung?
PLZ, Foto oder Video und Menge per WhatsApp senden – wir antworten zügig.
- Kaufen Sie auch alte Zinkdachrinnen?
Ja, Zink gehört zu den Buntmetallen, die wir ankaufen – gern auch nach Dachsanierungen.
- Wo wird mein Auto abgemeldet?
Auf Wunsch kostenlos beim Straßenverkehrsamt der Stadt Essen, inklusive Verwertungsnachweis.
- Kommen Sie auch nach Kettwig und Werden?
Ja, in alle Stadtteile. Termine meist in wenigen Werktagen, bei Eile unter 0152 / 52 376 589.
- Gibt es feste Abholtermine für Hausverwaltungen?
Ja, wir organisieren regelmäßige Kellerräumungen und Metallabholungen.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr