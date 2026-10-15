Von Buer bis Ückendorf: NRW Schrott kauft in Gelsenkirchen Altmetall an und holt Schrottautos kurzfristig ab

Gelsenkirchen liegt mit rund 265.000 Einwohnern mitten im Ruhrgebiet zwischen Essen, Bochum, Herne, Herten, Gladbeck und Bottrop. Auf etwa 105 km² verteilen sich die fünf Stadtbezirke Mitte, Nord, Ost, West und Süd mit Stadtteilen wie Buer, Erle, Horst, Bismarck, Schalke, Rotthausen, Ückendorf, Scholven und Hassel. A 2, A 42 und A 52 durchqueren die Stadt.
Als „Stadt der tausend Feuer“ war Gelsenkirchen einst Europas größte Bergbaustadt. Heute stehen Nordsternpark, Zoom Erlebniswelt und die Arena auf Schalke für den Wandel, Chemie und Energie prägen weiterhin den Norden. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) liegt direkt nebenan und bietet einen schnellen Schrottankauf in Gelsenkirchen – von Scholven bis Rotthausen.
Eisenschrott in Gelsenkirchen abholen lassen – ab 300 kg kostenlos
Ein ausgebauter Kohleofen aus einem Haus in Bismarck, Stahlregale aus einer Halle in Horst oder Zaunreste aus einem Garten in Erle – ab etwa 300 kg holen wir Eisenschrott in Gelsenkirchen kostenlos ab, oft schon kurzfristig.
Reicht die Menge nicht ganz, kombinieren Sie Eisen mit Kupfer, Messing oder Aluminium – die Abholung bleibt dann trotzdem gratis.
Schicken Sie uns PLZ, Foto oder Video und eine grobe Mengenangabe per WhatsApp – Sie erhalten schnell eine verbindliche Rückmeldung. Mehr zur Schrottabholung in Gelsenkirchen auf unserer Website.
Kupfer, Messing, Aluminium & Kernschrott – Buntmetall in Gelsenkirchen verkaufen
Chemie- und Energiestandorte im Norden, Logistik an der A 2 und ein großes Handwerk prägen Gelsenkirchens Wirtschaft. Elektriker, Installateure und Werkstätten haben laufend Reste aus Kupfer, Messing und Aluminium.
Wir kaufen alle NE-Metalle an: Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei – auch kleine Mengen, wenn der Wert stimmt. Kabelreste eines Elektrikers aus Buer, Messingarmaturen eines Installateurs aus Ückendorf oder Alu-Felgen aus einer Werkstatt in Schalke-Nord – ein Foto mit PLZ und Menge genügt.
Industriebetriebe mit Stahl, Maschinenbruch oder Kernschrott erhalten die besten Tagespreise. Ihre Anfrage zur Altmetallabholung in Gelsenkirchen nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altauto in Gelsenkirchen loswerden – drei Wege
Ein Auto mit Motorschaden in einer Garage in Beckhausen, ein Unfallwagen auf der A 42 oder ein alter Transporter in Feldmark – Gelsenkirchener Fahrzeughalter haben drei Optionen:
- Kostenlose Abholung: Ihr Fahrzeug fährt nicht mehr? Wir sind schnell aus dem benachbarten Bochum da. Ein Foto mit PLZ per WhatsApp genügt. Mehr zur Schrottauto-Abholung in Gelsenkirchen.
- Zertifizierte Verwertung: Ihr Fahrzeug wird nach Altfahrzeugverordnung verwertet. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt der Stadt Gelsenkirchen übernehmen wir auf Wunsch kostenlos. Infos zur Autoverschrottung in Gelsenkirchen.
- Bargeld fürs Auto: Sind noch verwertbare Teile dran, zahlen wir bis zu 250 Euro bar. Ein Foto vorab genügt. Mehr unter Auto entsorgen in Gelsenkirchen.
Zechensiedlungen in Hassel und Scholven, Altbauten in der Altstadt und Gewerbehallen am Stadthafen: Viele Gebäude enthalten Kohleöfen, Öltanks, Stahltreppen oder Maschinen.
Unsere Schrottdemontage in Gelsenkirchen baut solche Teile fachgerecht aus und nimmt alles mit.
Bei Haus- und Wohnungsauflösungen übernimmt unsere Entrümpelung in Gelsenkirchen den gesamten Ablauf. Metalle verrechnen wir direkt. Für Einzelstücke wie Fahrräder oder Waschmaschinen gibt es den Klüngelskerl in Gelsenkirchen.
Chemie, Logistik und Handwerk – Rahmenverträge für Gelsenkirchener Betriebe
Rund um Stadthafen, Industriegebiete im Norden und die Gewerbeflächen an der A 2 fallen täglich Stahl- und Buntmetallreste an. Feste Termine sorgen für Ordnung.
Wir bieten Rahmenverträge mit festen Terminen, Containern nach Absprache und Tagespreisen. Alle Leistungen unter nrw-schrott.de/gelsenkirchen.html.
FAQ – Schrottankauf in Gelsenkirchen
- Ab welcher Menge holen Sie in Gelsenkirchen kostenlos ab?
Ab etwa 300 kg Eisenschrott. Buntmetalle ergänzen die Menge.
- Wie schnell kommen Sie?
Aus dem benachbarten Bochum oft sehr kurzfristig. Anrufen unter 0152 / 52 376 589.
- Nehmen Sie alte Kohleöfen mit?
Ja, als Eisenschrott – auf Wunsch bauen wir sie auch aus.
- Wo wird mein Auto abgemeldet?
Auf Wunsch kostenlos beim Straßenverkehrsamt der Stadt Gelsenkirchen, mit Verwertungsnachweis.
- Kommen Sie nach Buer und Horst?
Ja, in alle fünf Stadtbezirke.
- Kaufen Sie kleine Mengen Kupfer?
Ja, wenn der Wert passt. Ein Foto genügt.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr