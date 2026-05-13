Vom Stahlwerk zur Kreislaufwirtschaft – NRW-Schrott.de holt Schrott, Altmetall und Fahrzeuge in Hattingen kostenlos ab
Altmetallankauf direkt vor Ort beim mobilen Schrotthändler aus Hattingen
Was NRW-Schrott.de in Hattingen besonders auszeichnet: Das mobile und erfahrene Team kommt direkt zum Kunden – egal ob Privatwohnhaus in Hattingen-Mitte, Gewerbebetrieb in Hattingen-Winz-Baak, Handwerksbetrieb in Hattingen-Niederwenigern oder Betrieb in Hattingen-Welper. Kein mühsamer Transport, kein organisatorischer Aufwand, keine versteckten Kosten. Einfach telefonisch, per E-Mail oder per WhatsApp melden – und das Team erledigt alles Weitere schnell, professionell und vollständig unkompliziert. Wer ein Foto seines Altmetalls per WhatsApp sendet, erhält noch vor der Abholung eine erste Preiseinschätzung.
Beim Schrottankauf Hattingen werden Kupfer, Aluminium, Messing, Eisen, Edelstahl, Kabelschrott, Stahlträger, Stahlschienen und Mischmetalle zu tagesaktuellen Marktpreisen direkt beim Kunden in Hattingen abgeholt, mit geeichter Waage vor Ort präzise verwogen und sofort in bar ausgezahlt – transparent, fair und ohne Abzüge. Kernschrott wie Stahlschienen und Stahlträger erzielt beim mobilen Schrottankauf in Hattingen stets die besten Tagespreise – passend zu Hattingens langer Stahltradition. Für Hattinger Betriebe und Handwerksunternehmen, bei denen regelmäßig Altmetalle, Kabelreste oder Eisenschrott anfallen, bietet NRW-Schrott.de individuelle Rahmenverträge mit planbaren, regelmäßigen Abholintervallen an.
Für die Schrottauto Abholung Hattingen steht ein eigener mobiler Abschleppdienst bereit – auch für nicht mehr fahrtüchtige, zwangsabgemeldete oder liegengebliebene Fahrzeuge aller Art. Nach der Fahrzeugübergabe erhalten alle Kunden in Hattingen den offiziellen Verwertungsnachweis gemäß Altfahrzeuggesetz – das gesetzlich vorgeschriebene Dokument für die ordnungsgemäße Fahrzeugabmeldung beim Straßenverkehrsamt. Wer sein Fahrzeug einfach, schnell und kostenlos entsorgen möchte, findet alle Details auf der Auto entsorgen Hattingen Seite. Motorräder ab 125 ccm werden kostenlos abgeholt – auf Wunsch übernimmt das Team auch die vollständige Fahrzeugabmeldung.
Diese Fahrzeuge werden in Hattingen kostenlos abgeholt:
PKW, Kombi und Limousinen aller Hersteller, Modelle und Baujahre
Transporter, Lieferwagen und schwere Nutzfahrzeuge jeder Größe
Motorräder ab 125 ccm, Motorroller und Kleinkrafträder
Wohnwagen und Wohnmobile in jedem Zustand
Gabelstapler, Bagger, Aufsitzrasenmäher, Traktoren und Baumaschinen
Fahrzeuge ohne TÜV, ohne Papiere und mit schwerem Schaden
Altmetallverwertung, Entrümpelung und Klüngelskerl – Der Komplette Schrottservice für Hattingen an der Ruhr
Die Altmetallabholung Hattingen von NRW-Schrott.de ist für jede Menge und jeden Metalltyp ausgelegt – von kleinen Mengen aus dem Privathaushalt, Keller oder der Garage bis hin zu großen Chargen aus Hattinger Gewerbebetrieben und Handwerksunternehmen. Mobile Altmetallsammler kommen direkt zum Kunden in Hattingen, verladen das Material sorgfältig vor Ort und sorgen für eine fachgerechte und umweltgerechte Verwertung aller Rohstoffe. Gerade Privatpersonen in Hattingen sind sich häufig nicht bewusst, dass sich unter ihrem angesammelten Altmetall in Kellern, Dachböden und Garagen wertvolle Rohstoffe verbergen, die beim Altmetallankauf direkt zu barem Geld gemacht werden können.
Abgeholt werden in Hattingen unter anderem: Kupferschrott, Messingschrott, Aluminiumschrott, Edelstahlschrott, Eisenschrott, Kabelreste, Heizkörper, Rohre, Armaturen, Zäune, Tore, Katalysatoren, Motoren und Industriekomponenten aller Art – kostenlos und ohne Aufwand. Der vereinbarte Ankaufpreis wird bei größeren Mengen sofort bei der Abholung in bar an den Kunden in Hattingen ausgezahlt. Durch Einschmelzung und Neubearbeitung lässt sich Altmetall beliebig oft in neuen Funktionen einsetzen – NRW-Schrott.de trägt in Hattingen aktiv dazu bei, wertvolle Rohstoffe im Wertstoffkreislauf zu halten – ganz im Geiste der langen Recyclingtradition an der Ruhr. Buntmetallpreise sind börsenabhängig und können beim Schrotthändler Hattingen täglich erfragt werden.
Ein stark gefragter Zusatzservice von NRW-Schrott.de in Hattingen ist die professionelle Entrümpelung Hattingen. Ob Wohnungsauflösung, Haushaltsauflösung, Kellerentrümpelung, Dachbodenentrümpelung, Garagenentrümpelung, Büroräumung oder die vollständige Räumung gewerblicher Lagerhallen und Werkstätten in Hattingen – das erfahrene Team übernimmt die komplette Räumung, sortiert alle Gegenstände systematisch und sorgt für eine fachgerechte und umweltgerechte Verwertung aller Materialien. Nach Abschluss der Entrümpelung werden die Räumlichkeiten in Hattingen besenrein übergeben – berechnet nach einem transparenten Kubikmeter-Pauschalpreis, der alle Kosten für Arbeit, Fahrt, Sperrmüll und Schrottbeseitigung abdeckt – garantiert ohne Nachforderungen.
Da NRW-Schrott.de gleichzeitig als mobiler Schrotthändler in Hattingen tätig ist, können bei der Entrümpelung anfallende Altmetalle direkt gutgeschrieben und mit den Entrümpelungskosten verrechnet werden – das macht den Service für Hattinger Kunden spürbar günstiger. Alle Einzelheiten werden im Vorfeld klar abgesprochen – auf Wunsch auch anhand von Fotos per WhatsApp oder E-Mail. Vor Auftragsbeginn wird stets ein kostenloser und völlig unverbindlicher Besichtigungstermin in Hattingen vereinbart.
Entrümpelung Hattingen – Diese Leistungen werden angeboten:
Wohnungsauflösung und vollständige Haushaltsauflösung
Kellerentrümpelung und Dachbodenentrümpelung
Garagenentrümpelung und Gartenräumung
Büro- und Firmenentrümpelungen in allen Hattinger Stadtteilen
Lagerhallen- und Betriebsauflösung
Messie-Wohnungsentrümpelung mit Erfahrung und Einfühlungsvermögen
Seniorenwohnungsentrümpelung und Sterbefall-Haushaltsauflösung
Der Klüngelskerl Hattingen Service von NRW-Schrott.de steht für mobile Schrottsammlung mit langer Tradition im Ennepe-Ruhr-Kreis und an der Ruhr. Als fahrende Altmetallsammler holen die Klüngelskerle Eisenschrott und Buntmetalle direkt beim Kunden in Hattingen ab – ohne Anfahrtspauschale, ohne Vorauszahlung und ohne lange Wartezeiten. Bestimmte Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium, Messing und Edelstahl können auch in kleineren Mengen direkt angekauft werden – der vereinbarte Schrottpreis wird sofort bei der Abholung in bar an den Kunden in Hattingen ausgezahlt. Alt-Kabel, Autobatterien, Staplerbatterien, Blei und Zink werden bei größeren Mengen nach aktuellen Tagespreisen vergütet.
Warum NRW-Schrott.de die richtige Wahl in Hattingen ist:
- Kostenlose Abholung – keine versteckten Gebühren oder Anfahrtspauschalen in Hattingen
- Schnelle Reaktionszeiten – Abholung oft noch am selben Werktag in Hattingen möglich
- Offizieller Verwertungsnachweis – rechtssicher, gesetzeskonform und sofort verwendbar
- Alle Fahrzeugtypen – PKW, LKW, Motorrad, Wohnmobil, Gabelstapler und Bagger
- Fairer Metallankauf – tagesaktuelle Barauszahlung direkt vor Ort in Hattingen
- Professionelle Entrümpelung – Wohnungen, Häuser, Keller, Garagen und Lagerhallen
- Klüngelskerl Service – mobile Schrottsammlung mit langer Tradition in Hattingen
- Gewerbe und Privat – maßgeschneiderte Lösungen für jeden Kunden in Hattingen
- Umweltbewusstes Handeln – Rohstoffe werden dem Kreislauf zurückgeführt
Kontakt und weitere Informationen:
Fahrzeugbesitzer, Privatpersonen und Gewerbekunden in Hattingen, die einen Schrottabholtermin vereinbaren, Altmetall verkaufen oder eine Entrümpelung beauftragen möchten, erreichen NRW-Schrott.de direkt:
Website: www.nrw-schrott.de / Telefon: 0152 / 52 376 589
Über NRW-Schrott.de: NRW-Schrott.de ist ein erfahrener und mobiler Schrottentsorgungsbetrieb mit langjähriger Tätigkeit im Bereich Schrottankauf, Fahrzeugentsorgung, Altmetallverwertung und Entrümpelung in Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen steht für transparente Preise, schnellen und zuverlässigen Service sowie umweltgerechtes Handeln – in Hattingen, im Ennepe-Ruhr-Kreis und in ganz NRW.