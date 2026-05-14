Vom Bergbau zum Recycling – NRW-Schrott.de bringt kostenlosen Schrottservice in Herten
Altmetallankauf und Fahrzeugentsorgung nach Herten
Was NRW-Schrott.de in Herten besonders auszeichnet: Das mobile und erfahrene Team kommt direkt zum Kunden – egal ob Privatwohnhaus in Herten-Mitte, Gewerbebetrieb in Herten-Disteln, Handwerksbetrieb in Herten-Langenbochum oder Betriebsgelände in Herten-Westerholt. Kein mühsamer Transport, kein organisatorischer Aufwand, keine versteckten Kosten. Einfach telefonisch, per E-Mail oder per WhatsApp melden – und das Team erledigt alles Weitere schnell, professionell und vollständig unkompliziert. Wer ein Foto seines Altmetalls per WhatsApp sendet, erhält noch vor der Abholung eine erste Preiseinschätzung.
Beim Schrottankauf Herten werden Kupfer, Aluminium, Messing, Eisen, Edelstahl, Kabelschrott, Stahlträger, Stahlschienen und Mischmetalle zu tagesaktuellen Marktpreisen direkt beim Kunden in Herten abgeholt, mit geeichter Waage vor Ort präzise verwogen und sofort in bar ausgezahlt – transparent, fair und ohne Abzüge. Kernschrott wie Stahlschienen und Stahlträger erzielt beim mobilen Schrottankauf in Herten stets die besten Tagespreise – ganz im Sinne der langen Rohstofftradition des Ruhrgebiets. Für Hertener Betriebe und Handwerksunternehmen bietet NRW-Schrott.de individuelle Rahmenverträge mit planbaren, regelmäßigen Abholintervallen an – wirtschaftlich sinnvoll und ohne zusätzlichen Aufwand.
Für die Schrottauto Abholung Herten steht ein eigener mobiler Abschleppdienst bereit – auch für nicht mehr fahrtüchtige, zwangsabgemeldete oder liegengebliebene Fahrzeuge aller Art. Nach der Fahrzeugübergabe erhalten alle Kunden in Herten den offiziellen Verwertungsnachweis gemäß Altfahrzeuggesetz – das gesetzlich vorgeschriebene Dokument für die ordnungsgemäße Fahrzeugabmeldung beim Straßenverkehrsamt Herten. Wer sein Fahrzeug vollständig und fachgerecht verschrotten möchte, findet alle Informationen zur Autoverschrottung Herten direkt auf der Website. Wer es besonders einfach möchte, nutzt die Auto entsorgen Herten Seite. Motorräder ab 125 ccm, Minibagger, Gabelstapler, Aufsitzrasenmäher, Bagger und Traktoren werden ebenfalls kostenlos in Herten abgeholt.
Diese Fahrzeuge werden in Herten kostenlos abgeholt:
PKW, Kombi und Limousinen aller Hersteller, Modelle und Baujahre
Transporter, Lieferwagen und schwere Nutzfahrzeuge jeder Größe
Motorräder ab 125 ccm, Motorroller und Kleinkrafträder
Wohnwagen und Wohnmobile in jedem Zustand
Gabelstapler, Bagger, Minibagger, Aufsitzrasenmäher und Traktoren
Fahrzeuge ohne TÜV, ohne Papiere und mit schwerem Schaden
Schrottdemontage, Entrümpelung und Klüngelskerl – Vollständiger Schrottservice für Herten und das Vest Recklinghausen
Für Industriebetriebe, Handwerksunternehmen und Baustellen im Raum Herten bietet NRW-Schrott.de eine professionelle Schrottdemontage Herten. Tanks, Kessel, Maschinenparks, Stahlkonstruktionen, Heizkörper, Rohrsysteme und ganze Metallstrukturen werden vor Ort in Herten fachgerecht demontiert – je nach Stärke des Stahls mit Schneidbrennern oder Winkelschleifern – sicher verladen und anschließend vollständig umweltgerecht verschrottet. Von der Planung und kostenlosen Besichtigung über die fachgerechte Zerlegung bis zum vollständigen Abtransport und der zertifizierten Entsorgung wird alles aus einer Hand realisiert. Je nach Schrottmenge und Arbeitsaufwand kann die Schrottdemontage in Herten kostenneutral oder sogar mit einer Rückvergütung auf den Schrotterlös angeboten werden – bei einfachen Demontagen wird ein Teil des Erlöses direkt an den Kunden zurückgegeben.
Ein stark gefragter Zusatzservice von NRW-Schrott.de in Herten ist die professionelle Entrümpelung Herten. Ob Wohnungsauflösung, Haushaltsauflösung, Kellerentrümpelung, Dachbodenentrümpelung, Garagenentrümpelung, Büroräumung oder die vollständige Räumung gewerblicher Lagerhallen und Werkstätten in Herten – das erfahrene und eingespielte Team übernimmt die komplette Räumung, sortiert alle Gegenstände systematisch nach Wertstoffen und Entsorgungsgut und sorgt für eine fachgerechte und umweltgerechte Verwertung aller Materialien. Nach Abschluss der Entrümpelung werden die Räumlichkeiten in Herten besenrein übergeben – berechnet nach einem transparenten Kubikmeter-Pauschalpreis, der alle Kosten für Arbeit, Fahrt, Sperrmüll und Schrottbeseitigung vollständig abdeckt – garantiert ohne Nachforderungen.
Da NRW-Schrott.de gleichzeitig als mobiler Schrotthändler in Herten tätig ist, können bei der Entrümpelung anfallende Altmetalle direkt gutgeschrieben und mit den Entrümpelungskosten verrechnet werden – das macht den Service für Hertener Kunden spürbar günstiger. Alle Einzelheiten werden im Vorfeld klar abgesprochen – auf Wunsch auch anhand von Fotos per WhatsApp oder E-Mail. Vor Auftragsbeginn wird stets ein kostenloser und völlig unverbindlicher Besichtigungstermin in Herten vereinbart.
Entrümpelung Herten – Diese Leistungen werden angeboten:
Wohnungsauflösung und vollständige Haushaltsauflösung
Kellerentrümpelung und Dachbodenentrümpelung
Garagenentrümpelung und Gartenräumung
Büro- und Firmenentrümpelungen in allen Hertener Stadtteilen
Lagerhallen- und Betriebsauflösung
Messie-Wohnungsentrümpelung mit Erfahrung und Einfühlungsvermögen
Seniorenwohnungsentrümpelung und Sterbefall-Haushaltsauflösung
Der Klüngelskerl Herten Service von NRW-Schrott.de steht für mobile Schrottsammlung mit langer Tradition im Vest Recklinghausen und im Ruhrgebiet. Als fahrende Altmetallsammler holen die Klüngelskerle Eisenschrott und Buntmetalle direkt beim Kunden in Herten ab – ohne Anfahrtspauschale, ohne Vorauszahlung und ohne lange Wartezeiten. Bestimmte Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium, Messing und Edelstahl können auch in kleineren Mengen direkt angekauft werden – der vereinbarte Schrottpreis wird sofort bei der Abholung in bar an den Kunden in Herten ausgezahlt. Alt-Kabel, Autobatterien, Staplerbatterien, Blei und Zink werden bei größeren Mengen nach aktuellen Tagespreisen vergütet. Buntmetallpreise sind börsenabhängig und können beim Schrotthändler Herten täglich erfragt werden.
Warum NRW-Schrott.de die richtige Wahl in Herten ist:
- Kostenlose Abholung – keine versteckten Gebühren oder Anfahrtspauschalen in Herten
- Schnelle Reaktionszeiten – Abholung oft noch am selben Werktag in Herten möglich
- Offizieller Verwertungsnachweis – rechtssicher, gesetzeskonform und sofort verwendbar
- Alle Fahrzeugtypen – PKW, LKW, Motorrad, Wohnmobil, Gabelstapler und Bagger
- Fairer Metallankauf – tagesaktuelle Barauszahlung direkt vor Ort in Herten
- Schrottdemontage – für Industrieanlagen, Maschinenparks und Stahlkonstruktionen
- Professionelle Entrümpelung – Wohnungen, Häuser, Keller, Garagen und Lagerhallen
- Klüngelskerl Service – mobile Schrottsammlung mit langer Tradition in Herten
- Gewerbe und Privat – maßgeschneiderte Lösungen für jeden Kunden in Herten
Kontakt und weitere Informationen:
Fahrzeugbesitzer, Privatpersonen und Gewerbekunden in Herten, die einen Schrottabholtermin vereinbaren, Altmetall verkaufen, eine Schrottdemontage beauftragen oder eine Entrümpelung planen möchten, erreichen NRW-Schrott.de direkt:
Website: www.nrw-schrott.de / Telefon: 0152 / 52 376 589
Über NRW-Schrott.de: NRW-Schrott.de ist ein erfahrener und mobiler Schrottentsorgungsbetrieb mit langjähriger Tätigkeit im Bereich Schrottankauf, Fahrzeugentsorgung, Altmetallverwertung, Schrottdemontage und Entrümpelung in Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen steht für transparente Preise, schnellen und zuverlässigen Service sowie umweltgerechtes Handeln – in Herten, im Vest Recklinghausen und in ganz NRW.