Viersen: Dülken, Süchteln und Boisheim können Eisenschrott ab etwa einer Tonne gratis abgeben
In der Kreisstadt Viersen holt NRW Schrott Eisenschrott ab rund 1.000 kg kostenlos ab, Buntmetall auch in kleinen Mengen. Für Altautos zahlen wir bis zu 250 Euro, der Verwertungsnachweis ist dabei.
Schrottankauf in Viersen (PLZ 41747 bis 41751)
Viersen ist Kreisstadt des gleichnamigen Kreises und hat rund 77.000 Einwohner auf etwa 91 Quadratkilometern. Zur Stadt gehören Alt-Viersen, Dülken, Süchteln und Boisheim. Die Süchtelner Höhen und viele Gewerbebetriebe zwischen A61 und A52 prägen die Stadt.
Wir holen in Viersen bei Privatkunden und Firmen ab. Für den Schrottankauf in Viersen zählt der aktuelle Materialwert.
Ab einer Tonne Eisen kostenlos
Ab rund einer Tonne Eisenschrott ist die Fahrt nach Viersen für Sie kostenlos. Diese Menge erreichen Kunden zum Beispiel beim Ausräumen einer Halle in Dülken, beim Abriss einer Stahlgarage in Süchteln oder mit alten Maschinen eines Betriebs. Per WhatsApp brauchen wir PLZ, Foto oder Video und eine Mengenschätzung, die Antwort folgt sofort. Danach steht die Altmetallabholung in Viersen im Kalender.
In Viersen nehmen wir Buntmetalle wie Kupfer, Messing, Alu und Edelstahl schon in kleinen Posten mit. Sortenreines Material bringt den besten Preis, gemischte Posten bewerten wir vor Ort.
Die Schrottauto-Abholung in Viersen nimmt auch Fahrzeuge ohne Papiere mit Eigentumsnachweis mit, wir zahlen bis zu 250 Euro. Nach der Autoverschrottung in Viersen bekommen Sie den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV für das Straßenverkehrsamt des Kreises Viersen. Motorräder und Transporter gehen über Auto entsorgen in Viersen.
Für Maschinen- und Hallenrückbau gibt es die Schrottdemontage in Viersen. Haushaltsauflösungen erledigt die Entrümpelung in Viersen. Kleinigkeiten holt der Klüngelskerl in Viersen ab.
Viersen: Fragen und Antworten
Wie hoch ist die Mindestmenge in Viersen?
Für Eisenschrott rund 1.000 kg, Buntmetall auch in kleineren Mengen.
Was brauche ich für das Altauto?
Fahrzeugschein oder einen Eigentumsnachweis und den Ausweis.
Wie viel zahlen Sie für einen Transporter?
Bis zu 250 Euro, abhängig vom Fahrzeug.
Fahren Sie nach Süchteln und Boisheim?
Ja, auch dorthin kommen wir in Viersen.
Wann sind Sie erreichbar?
Täglich außer sonntags, 7 bis 20 Uhr.
Wo finde ich die Viersen-Seite?
Auf nrw-schrott.de für Viersen.
Abholung in Viersen anmelden
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Viersen und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr