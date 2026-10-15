Vier-Täler-Stadt Plettenberg: NRW Schrott holt Stahlschrott, Buntmetall und Altautos in Eiringhausen, Ohle und Holthausen ab

Plettenberg (PLZ 58840) liegt im Süden des Märkischen Kreises, dort wo Lenne, Else, Oester und Grüne zusammenfließen. Rund 25.000 Menschen leben auf etwa 96 km² in der Innenstadt und in Ortsteilen wie Eiringhausen, Ohle, Holthausen, Böddinghausen und Himmelmert. Nachbarn sind Werdohl, Herscheid, Attendorn, Finnentrop und Neuenrade, die B 236 führt durch das Lennetal.
Plettenberg ist eine Industriestadt mitten im Grünen: Kaltwalzwerke, Stahl- und Metallverarbeiter sowie Zulieferer der Autoindustrie sind hier seit Generationen zu Hause. Zugleich laden die Oestertalsperre und die Wälder rund um die vier Täler zum Wandern ein. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) ist Ihr Partner für Schrottankauf in Plettenberg – von Eiringhausen bis hinauf ins Oestertal.
Eisenschrott in Plettenberg abgeben – Mindestmenge für die kostenlose Abholung
Stahlreste aus einer Fertigung im Lennetal, ein alter Heizkessel in Ohle oder Träger vom Garagenabriss in Holthausen – Eisenschrott gibt es in Plettenberg reichlich. Für die kostenlose Abholung gilt hier eine Mindestmenge von ca. 1000 kg.
Kupfer, Messing oder Aluminium holen wir auch in kleineren Mengen ohne Kosten ab, da der Materialwert die Fahrt ins Sauerland rechtfertigt.
Für die Bewertung genügt eine WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und der ungefähren Menge. Wir antworten schnell und konkret, ein Termin vor Ort ist nicht nötig. Mehr zur Schrottabholung in Plettenberg auf unserer Website.
Kupfer, Messing, Edelstahl & Kernschrott – Buntmetallankauf in Plettenberg
Walzwerke, Stanz- und Umformbetriebe, Federn- und Drahtfertigung prägen die Wirtschaft in Plettenberg. Dazu kommen Elektriker, Installateure und Kfz-Werkstätten mit laufenden Resten aus Kupfer, Messing und Aluminium.
Wir kaufen alle NE-Metalle an: Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei – auch in kleineren Mengen, wenn der Wert passt. Messingabschnitte eines Zulieferers in Eiringhausen, Edelstahlreste aus einer Fertigung oder Kupferkabel eines Elektrikers aus Böddinghausen – ein Foto mit PLZ und Menge reicht.
Industriebetriebe mit Bandstahlresten, Stanzgittern oder schwerem Kernschrott erhalten die besten Tagespreise und auf Wunsch feste Abholtermine. Ihre Anfrage zur Altmetallabholung in Plettenberg nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altauto in Plettenberg entsorgen – drei Möglichkeiten
Ein Auto mit Motorschaden in einer Garage in Himmelmert, ein Unfallwagen nach einem Schaden auf der B 236 oder ein Transporter ohne Zulassung auf einem Firmenhof – Plettenberger Fahrzeughalter haben drei Wege:
- Kostenlose Abholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit? Wir holen es in allen Ortsteilen und Tälern ab. Ein Foto mit PLZ per WhatsApp genügt für die Vorbewertung. Mehr zur Schrottauto-Abholung in Plettenberg.
- Verwertung mit Nachweis: Wir lassen Ihr Fahrzeug nach Altfahrzeugverordnung zertifiziert verwerten und stellen den Nachweis aus. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Märkischen Kreises erledigen wir auf Wunsch kostenlos. Infos zur Autoverschrottung in Plettenberg.
- Geld für den Altwagen: Sind noch verwertbare Teile dran, zahlen wir bis zu 250 Euro bar. Ein Foto vorab genügt für eine kostenlose Einschätzung. Mehr unter Auto entsorgen in Plettenberg.
Produktionshallen im Lennetal, Wohnhäuser an den Hängen und alte Höfe in den Seitentälern: Viele Gebäude in Plettenberg enthalten Maschinen, Krane, Stahltreppen oder alte Heizungstechnik.
Unsere Schrottdemontage in Plettenberg zerlegt solche Anlagen fachgerecht vor Ort und nimmt das Material vollständig mit.
Bei Haus- und Wohnungsauflösungen übernimmt unsere Entrümpelung in Plettenberg den kompletten Ablauf. Metalle werden direkt verrechnet. Für einzelne Stücke wie ein Fahrrad oder alte Elektrogeräte kommt der Klüngelskerl in Plettenberg zu Ihnen nach Hause.
Walzwerke und Zulieferer – Rahmenverträge für Plettenberger Betriebe
Die Stahl- und Metallbetriebe in Plettenberg erzeugen laufend Bandstahlreste, Stanzgitter und Späne. Für sie ist eine planbare, zuverlässige Abholung ein echter Vorteil.
Wir bieten Rahmenverträge mit festen Terminen, Containerstellung nach Absprache, Tagespreisen und einem Ansprechpartner. Alle Leistungen unter nrw-schrott.de/plettenberg.html.
FAQ – Schrottankauf in Plettenberg
- Welche Mindestmenge gilt in Plettenberg?
Für Eisenschrott ca. 1000 kg. Buntmetalle holen wir auch in kleineren Mengen kostenlos ab.
- Wie bekomme ich ein Angebot?
PLZ, Foto oder Video und geschätzte Menge per WhatsApp senden – wir antworten zügig.
- Holen Sie auch Stanzgitter und Bandstahlreste regelmäßig ab?
Ja. Für Industriebetriebe vereinbaren wir feste Abholungen, auf Wunsch mit Container.
- Wo melden Sie mein Fahrzeug ab?
Kostenlos beim Straßenverkehrsamt des Märkischen Kreises, inklusive Verwertungsnachweis.
- Kommen Sie auch nach Ohle und ins Oestertal?
Ja, in alle Ortsteile. Termine meist in wenigen Werktagen, bei Eile unter 0152 / 52 376 589.
- Kaufen Sie auch kleine Mengen Messing?
Ja, wenn der Wert stimmt. Ein Foto genügt für eine ehrliche Einschätzung.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr