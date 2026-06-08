Verschrottung von Altfahrzeuge mit Abholung und Abmeldung in Kempen
Klüngelskerle und Alteisenabholung aus Fröndenberg Ruhr bieten auch Schrottabbau arbeiten
Bochum / Kempen, Mai 2026. Das mobile Schrottentsorgungsunternehmen NRW-Schrott.de mit Firmensitz in der Robertstraße 70, 44809 Bochum gibt bekannt, dass alle Dienstleistungen des Unternehmens ab sofort vollständig und ohne Einschränkung in der Stadt Kempen im Kreis Viersen verfügbar sind. Alle Stadtteile der Stadt Kempen unter der einheitlichen Postleitzahl 47906 werden durch das mobile Team von NRW-Schrott.de flächendeckend bedient – kostenfrei, kurzfristig und mit dem bewährten Qualitätsstandard, den Kunden aus dem gesamten NRW bereits kennen.
Kempen ist eine lebendige Mittelstadt am linken Niederrhein im Kreis Viersen mit rund 36.000 Einwohnern – bekannt für ihre historische Altstadt, das einmalige Flair der Kempener Innenstadt und eine charakteristische Mischung aus Wohnqualität, mittelständischem Gewerbe und landwirtschaftlich geprägten Außenbereichen auf der sogenannten Kempener Platte. Die Stadt gliedert sich in vier Hauptstadtteile: Kempen, Schmalbroich, St. Hubert und Tönisberg – alle vereint unter der Postleitzahl 47906 auf einer Gesamtfläche von 68,8 km². NRW-Schrott.de ist in sämtlichen dieser Stadtteile aktiv und garantiert jedem Kempener Kunden schnelle, unkomplizierte und kostenfreie Leistungen.
Privatpersonen, Gewerbetreibende, Handwerker, Werkstätten, Bauunternehmen und Industriebetriebe in Kempen erhalten ab sofort ein vollständiges Leistungsportfolio aus einer Hand: kostenlose Schrottabholung, fairer Altmetallankauf zu tagesaktuellen Börsenpreisen, rechtssichere Fahrzeugentsorgung mit offiziellem Verwertungsnachweis, professionelle Schrottdemontage sowie Entrümpelung von Wohnungen, Kellern, Garagen und Gewerbeflächen – alles mobil, direkt beim Kunden in Kempen.
Kostenlose Schrottabholung in Kempen – Alle Stadtteile, PLZ 47906, Keine Anfahrtspauschale
Im Mittelpunkt des Serviceangebots steht die kostenlose Schrottabholung Kempen: Das mobile Team von NRW-Schrott.de fährt direkt zum Kunden – ob Privathaushalt in Kempen-St. Hubert, Gewerbebetrieb in Kempen-Schmalbroich, Landwirtschaftsbetrieb in Kempen-Tönisberg oder Baustelle in der historischen Kempener Innenstadt. Fahrtkosten oder Anfahrtspauschalen entstehen dabei in keinem Fall. Abgeholt werden Eisenschrott, Stahlträger, Heizkörper, Armaturen, Rohre, Zäune, Tore, Kabelreste, Kupferschrott, Aluminiumschrott, Elektroschrott, Baustellenschrott und Haushaltsschrott jeder Art. Terminvereinbarungen sind telefonisch, per E-Mail oder direkt per WhatsApp möglich – PLZ 47906, Foto und Mengenangabe genügen für eine sofortige Rückmeldung.
Altmetall Zu Geld Machen in Kempen – Tagespreise, Direkte Barauszahlung, Kein Aufwand
Für Kempener Kunden, die Altmetall verkaufen möchten, steht der Schrottankauf Kempen von NRW-Schrott.de zur Verfügung. Die mobilen Schrotthändler bewerten das Material direkt vor Ort zu tagesaktuellen Börsenpreisen und zahlen den vereinbarten Betrag bei größeren Mengen sofort in bar aus – transparent, ohne Abzüge und ohne Umwege über Zwischenhändler. Besonders Kernschrott – Stahlschienen und Stahlträger aus Vollmaterial – erzielt dabei die höchsten Tagespreise. Kempener Gewerbetreibende, die regelmäßig Altmetalle entsorgen müssen, können auf Anfrage maßgeschneiderte Rahmenverträge mit festen Abholrhythmen vereinbaren – wirtschaftlich, planbar und ohne Containerdienste.
Schrottfahrzeuge in Kempen Entsorgen – Abholung, Verwertungsnachweis und KFZ-Abmeldung aus einer Hand
Für Besitzer nicht mehr fahrtüchtiger Fahrzeuge in Kempen hält NRW-Schrott.de gleich drei spezialisierte Leistungen bereit:
Die Schrottauto Abholung Kempen ermöglicht die schnelle und gesetzeskonforme Übergabe jedes Schrottfahrzeugs in allen Kempener Stadtteilen – inklusive firmeneigenem Abschleppdienst für nicht fahrtüchtige Fahrzeuge und sofortiger Übergabe des offiziellen Verwertungsnachweises gemäß Altfahrzeugverordnung (AltfahrzeugV).
Die Autoverschrottung Kempen richtet sich an Kunden, deren Fahrzeuge auf dem regulären Gebrauchtwagenmarkt keinen Abnehmer mehr finden – NRW-Schrott.de übernimmt PKW, Motorräder, Transporter, Wohnmobile, Gabelstapler, Traktoren, Minibagger und Baumaschinen jeder Art in allen Ortsteilen unter PLZ 47906, je nach Metallwert sogar mit einer Vergütung von bis zu 250 Euro.
Wer ein Fahrzeug vollständig in Kempen entsorgen möchte – inklusive Abmeldung beim zuständigen Straßenverkehrsamt Viersen – kann diesen Service auf ausdrücklichen Wunsch vollständig kostenfrei in Anspruch nehmen.
Professionelle Altmetallverwertung für Kempener Privat- und Gewerbekunden
Die Altmetallabholung Kempen von NRW-Schrott.de deckt das gesamte Spektrum wertvoller Nichteisenmetalle ab: Kupferschrott, Messingschrott, Aluminiumschrott, Edelstahlschrott, Kabelreste, Katalysatoren, Motoren und PC-Komponenten werden direkt beim Kunden in Kempen abgeholt und zum Tagespreis in bar vergütet. Für Betriebe in Kempen, die eine Firma, eine Werkstatt oder ein Lager auflösen, stellt NRW-Schrott.de auf Anfrage auch Container zur Metallentsorgung bereit – ideal für größere Mengen mit Sortierbedarf in allen vier Kempener Stadtteilen.
Schrottdemontage und Entrümpelung in Kempen – Auch für Gewerbeanlagen und Hofräumungen am Niederrhein
Für Industriekunden, Bauunternehmen und Gewerbetreibende in Kempen steht die Schrottdemontage Kempen zur Verfügung: von der Planung bis zum vollständigen Abtransport von Industrieanlagen, Maschinenparks, Tanks, Kesseln, Stahlkonstruktionen und Rohrleitungssystemen – in allen Kempener Stadtteilen unter PLZ 47906, je nach Schrottmenge kostenneutral oder mit direkter Metallvergütung auf den Schrotterlös. NRW-Schrott.de setzt modernste Werkzeuge ein – Winkelschleifer, Schneidbrenner und schweres Hebegerät – und bietet eine kostenlose Erstberatung per WhatsApp, Telefon oder E-Mail.
Die Entrümpelung Kempen bietet Privat- und Gewerbekunden eine vollständige Räumungslösung für Wohnungen, Keller, Dachböden, Garagen, Büros, Lagerhallen und Hofanlagen – mit direkter Wertanrechnung aller enthaltenen Altmetalle auf die Entrümpelungskosten und besenreiner Übergabe nach fairer Kubikmeterpauschale, die auf Basis einer kostenlosen Vor-Ort-Besichtigung oder per WhatsApp-Fotobewertung festgelegt wird – ohne Nachforderungen.
Ergänzt wird das Angebot durch den Klüngelskerl Kempen Service – dem fahrenden Schrottsammler für Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium, Messing und Edelstahl nach individuellem Terminwunsch, auch in den ländlicheren Kempener Ortsteilen wie Kempen-Tönisberg oder Kempen-Schmalbroich.
Alle Serviceleistungen von NRW-Schrott.de in Kempen im Überblick
✅ Schrottabholung Kempen – kostenlos, alle Stadtteile, PLZ 47906 ✅ Schrottankauf Kempen – Tagespreise, Barauszahlung, direkt vor Ort ✅ Schrottauto Abholung Kempen – mit Abschleppdienst und Verwertungsnachweis ✅ Autoverschrottung Kempen – alle Fahrzeugtypen, bis 250 Euro Vergütung ✅ Auto entsorgen Kempen – inklusive kostenloser KFZ-Abmeldung ✅ Altmetallabholung Kempen – Kupfer, Messing, Alu, Edelstahl zum Tagespreis ✅ Schrottdemontage Kempen – Industrieanlagen, Maschinen, Tanks, Kessel ✅ Entrümpelung Kempen – mit Wertanrechnung, besenreine Übergabe ✅ Klüngelskerl Kempen – fahrender Schrottsammler nach Termin in 47906
Kontakt für Kempener Kunden – Direkter Draht zu NRW-Schrott.de
Privatkunden und Gewerbekunden in Kempen, die einen Abholtermin vereinbaren, Altmetall verkaufen, ein Fahrzeug entsorgen oder eine Entrümpelung beauftragen möchten, erreichen NRW-Schrott.de direkt:
Website: www.nrw-schrott.de / Telefon: 0152 / 52 376 589 / WhatsApp: PLZ 47906, Fotos und Mengenangaben direkt senden – sofortige Rückmeldung / Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum / Erreichbarkeit: Montag bis Samstag, 07:00 – 20:00 Uhr