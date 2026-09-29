Unna raeumt auf: NRW Schrott holt Metall und Altfahrzeuge in der Kreisstadt ab

Unna (PLZ 59423, 59425 und 59427) ist Kreisstadt des Kreises Unna und liegt am Rand des Ruhrgebiets zwischen Dortmund, Kamen, Bergkamen, Froendenberg und Holzwickede. Mit rund 58.600 Einwohnern auf etwa 88,5 km² Stadtflaeche gliedert sich Unna in 15 Stadtteile: Koenigsborn, Massen, Massen-Nord, Unna-Massen, Afferde, Alte Heide, Muehlhausen, Billmerich, Dreihausen, Hemmerde, Kessebueren, Luenern, Siddinghausen, Stockum und Uelzen.
Als traditionsreiche Hellwegstadt mit historischer Altstadt und guter Anbindung an die Autobahnen A1 und A44 hat sich Unna zu einem vielseitigen Wohn- und Gewerbestandort im Kreis Unna entwickelt. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstrasse 70, 44809 Bochum) steht Privathaushalten und Betrieben in allen 15 Stadtteilen fuer einen zuverlaessigen Metallankauf und Schrottabholservice in Unna - von der Altstadt bis nach Koenigsborn und Massen.
Eisenschrott in Unna entsorgen - Mindestmenge, WhatsApp-Check und kostenfreie Abholung
Ob Kellerentruempelung in Koenigsborn, Renovierung in Massen oder Betriebsschrott im Gewerbegebiet Lippestrasse - in allen 15 Stadtteilen faellt regelmaessig Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Unnaer Stadtgebiet ab.
Wird die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott allein nicht erreicht, laesst sich das unkompliziert loesen: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium koennen ergaenzt werden - die Kombination gleicht die Schwelle aus und ermoeglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Fuer eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort genuegt eine Nachricht per WhatsApp: PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe - wir antworten umgehend mit einer konkreten Rueckmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert fuer Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entruempelungsgut gleichermassen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Unna finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Messing & Kernschrott - Buntmetallankauf in Unna zu Tagespreisen
Unnas Wirtschaft wird von mittelstaendischen Handwerks- und Industriebetrieben entlang der Autobahnanschluesse A1 und A44 sowie im Gewerbegebiet Massen-Nord gepraegt. Elektrounternehmen, Kfz-Werkstaetten und Metallbaubetriebe in allen Stadtteilen produzieren taeglich werthaltige Buntmetallabfaelle.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden beruecksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Afferde mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Muehlhausen mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Stockum mit Aluminiumabschnitten - ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht fuer eine sofortige, unverbindliche Einschaetzung.
Fuer Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott aus dem Gewerbegebiet gilt: Kernschrott erzielt bei uns stets den Hoechstpreis. Wer regelmaessig ueber hochwertiges Industriematerial verfuegt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Unna nehmen wir Mo-Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Unna entsorgen - drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, ein jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Massen oder ein nicht mehr fahrtuechtiges Fahrzeug in einer Hinterhofgarage in Koenigsborn - fuer Fahrzeughalter in allen 15 Stadtteilen bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle 15 Unnaer Stadtteile - von Uelzen bis nach Luenern. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genuegt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Unna.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemaess der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kuemmern wir uns um die KFZ-Abmeldung - vollstaendig kostenlos, ohne dass Sie zur Kfz-Zulassungsstelle Unna muessen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Unna.
- Fahrzeug abgeben und Verguetung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto - wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Unna.
In Unna stehen historische Altstadthaeuser rund um den Alten Markt, gewachsene Wohnquartiere in Koenigsborn und moderne Gewerbeimmobilien im Gebiet Massen-Nord dicht beieinander. In vielen dieser Gebaeude stecken fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden koennen.
Genau fuer solche Faelle steht unsere Schrottdemontage in Unna bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab - ohne Schaeden am Gebaeude und mit anschliessendem vollstaendigen Abtransport des Materials.
Fuer Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberaeumungen uebernimmt unsere Entruempelung in Unna den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fliessen direkt weiter - das senkt die Gesamtkosten spuerbar. Wer nur einzelne Metallgegenstaende, alte Fahrraeder oder Haushaltsgeraete loswerden moechte, nutzt am besten unseren Kluengelskerl-Service fuer Unna - diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne grosse Menge.
Unna als Kreisstadt am Hellweg - Rahmenvertraege fuer Gewerbebetriebe
Die zentrale Lage zwischen Dortmund, Kamen und Bergkamen sowie der direkte Autobahnanschluss an die A1 und A44 machen Unna zu einem gefragten Gewerbestandort im Kreis Unna. Rund um das Gewerbegebiet Massen-Nord haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Speditionen und Handwerksbetriebe angesiedelt, die regelmaessig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Stadtteilen Afferde und Muehlhausen.
Fuer Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenvertraege mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialstroeme - Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge - koennen ueber einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Ueberblick findet sich unter nrw-schrott.de/unna.html.
FAQ - Schrottankauf & Metallverwertung in Unna
- Ab welcher Menge ist eine Schrottabholung in Unna kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergaenzen - eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermoeglicht trotzdem eine gebuehrenfreie Abholung.
- Kann ich Fotos oder Videos einfach per WhatsApp senden?
Ja, das empfehlen wir ausdruecklich: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden - wir antworten sofort mit einer konkreten Einschaetzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist fuer die Erstbewertung nicht notwendig, weder fuer Schrott noch fuer Fahrzeuge oder Entruempelungsgueter.
- Ich habe in Unna nur wenig Kupfer oder Messing - lohnt sich das?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne grosse Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto - wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebuehren.
- Wird die KFZ-Abmeldung fuer Unnaer Fahrzeughalter uebernommen?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zustaendigen Kfz-Zulassungsstelle Unna kostenfrei fuer Sie. Sie erhalten ausserdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Unna moeglich - auch in Luenern oder Uelzen?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar - auch in den Aussenbezirken Luenern, Uelzen oder Siddinghausen. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Bieten Sie auch Rahmenvertraege fuer Speditionen und Betriebe im Gewerbegebiet Massen-Nord an?
Ja. Gerade Speditionen, Handwerksbetriebe und Industriekunden im Gewerbegebiet Massen-Nord profitieren von individuellen Rahmenvertraegen mit festen Abholterminen und transparenten Tagespreisen - auf Wunsch mit einem festen Ansprechpartner fuer alle Materialstroeme.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr