Unfallauto und Gebrauchtwagen Kostenlos Verschrotten in Aachen
Fahrende Schrottsammler aus Aachen benötigen eine Mindestmenge für eine Kostenlose Abholung von Schrott und Altmetall
Schrottentsorgung in Aachen – Besonderheiten einer internationalen Universitäts- und Grenzstadt
Aachen ist mit rund 258.000 Einwohnern die westlichste Großstadt Deutschlands und eine der kulturhistorisch bedeutendsten Städte Nordrhein-Westfalens. Als ehemalige Krönungsstadt der deutschen und römischen Kaiser, als Sitz der renommierten RWTH Aachen und als Dreiländereck zwischen Deutschland, Belgien und den Niederlanden vereint Aachen eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Wissenschaft, Industrie und internationalem Flair. Die Städteregion Aachen mit ihren sieben Stadtbezirken – von Aachen-Mitte über Aachen-Eilendorf bis Aachen-Brand und Aachen-Burtscheid – ist wirtschaftlich geprägt von Technologieunternehmen, Forschungseinrichtungen, Hochschuleinrichtungen, einem breiten Mittelstand und zahlreichen Handwerksbetrieben.
Diese vielfältige Stadtstruktur bringt einen täglich hohen und vielschichtigen Bedarf an professioneller Schrottentsorgung mit sich: Studierende und Studentenwohnheime in Aachen-Mitte oder Aachen-Vaalserquartier entsorgen Elektronikschrott und Haushaltsgegenstände, Technologiebetriebe in Aachen und dem Umland entsorgen Industrieschrott und Maschinenteile, Handwerksbetriebe akkumulieren regelmäßig Altmetall und Fahrzeuge stehen ausgedient auf privaten Grundstücken. NRW-Schrott.de ist für all diese Aufgaben der erfahrene, mobile und zuverlässige Partner – kostenlos, transparent und in allen zehn Aachener Postleitzahlbereichen aktiv.
NRW-Schrott.de ist in allen Aachener PLZ-Bereichen aktiv: 52062 – 52064 – 52066 – 52068 – 52070 – 52072 – 52074 – 52076 – 52078 – 52080
1. Schrottabholung Aachen – Kostenloser Rundum-Service in allen zehn Aachener Postleitzahlbereichen
Die Schrottabholung Aachen durch NRW-Schrott.de ist für Privathaushalte und Gewerbebetriebe in allen zehn Aachener Postleitzahlbereichen vollständig kostenlos – ohne Anfahrtspauschale, ohne versteckte Gebühren und ohne Nachforderungen. Das mobile und erfahrene Team kommt direkt zum Kunden – ob in einer Studentenwohnung in Aachen-Mitte PLZ 52062, auf einem Gewerbegrundstück in Aachen-Forst PLZ 52068, in einer Wohnanlage in Aachen-Brand PLZ 52078 oder in einem Einfamilienhaus in Aachen-Richterich PLZ 52072. Vor jedem vereinbarten Abholtermin meldet sich das Team von NRW-Schrott.de telefonisch beim Kunden – für maximale Planungssicherheit und absolute Zuverlässigkeit.
Was wird in Aachen kostenlos abgeholt?
Das Spektrum der kostenlos abgeholten Materialien in Aachen umfasst: Heizkörper und Heizungsanlagen, Eisenträger und Stahlprofile, Stahl- und Kupferrohre, Armaturen und Fittings, Zäune, Tore und Gitter, Industriemaschinen und Maschinenteile, Forschungs- und Laborequipment mit Metallkomponenten, Kabelschrott und Elektrokabel, Kupferschrott, Aluminiumschrott, Edelstahlschrott, Messingschrott, Haushaltsschrott mit Metallanteil sowie Elektroschrott mit verwertbaren Metallkomponenten.
Besonderheit für Aachener Universitäts- und Forschungseinrichtungen:
Als RWTH-Hochschulstadt hat Aachen eine besonders hohe Dichte an Forschungseinrichtungen, Instituten und Technologiebetrieben, die regelmäßig veraltete Laborgeräte, Versuchsaufbauten aus Stahl und Aluminium sowie sonstige Metallkonstruktionen entsorgen müssen. NRW-Schrott.de bietet auch für diese speziellen Anforderungen einen professionellen und zuverlässigen Abholservice an – nach vorheriger Absprache und mit vollständiger Demontage vor Ort wenn nötig.
Kontaktaufnahme:
Der schnellste Weg zu NRW-Schrott.de ist per WhatsApp – einfach die Aachener PLZ, Fotos des Schrotts und eine ungefähre Mengenangabe senden. Das Team antwortet zeitnah mit einer ehrlichen Einschätzung und einem konkreten Terminvorschlag. Alternativ ist die Kontaktaufnahme telefonisch oder per E-Mail montags bis samstags von 07:00 bis 20:00 Uhr möglich.
2. Schrottankauf Aachen – Mobile Altmetallhändler mit Fairen Tagespreisen und Sofortauszahlung
Wer in Aachen Altmetall besitzt und einen marktgerechten Preis erhalten möchte, findet beim Schrottankauf Aachen von NRW-Schrott.de den idealen und zuverlässigen Abnehmer. Die mobilen Altmetallhändler kommen direkt zum Kunden in Aachen, verladen das gesamte Altmetall vollständig und professionell vor Ort und zahlen bei entsprechender Menge den vereinbarten Ankaufpreis sofort in bar aus – kein aufwendiger Eigenweg zum Schrottplatz, kein eigenes Transportfahrzeug, keine Vorsortierarbeit für den Kunden.
Welche Metalle erzielen in Aachen die besten Preise?
Die wertvollste Schrottfraktion ist der Kernschrott – Stahlschienen und Stahlträger aus Vollmaterial, die in kleinen Stückelungen die höchsten Tagespreise beim mobilen Schrottankauf in Aachen erzielen. Besonders gefragt sind außerdem sortenreiner Kupferschrott aus Kupferrohren, alten Heizungsinstallationen und Kupferkabeln, Messingschrott aus alten Armaturen und Fittings, Aluminiumschrott aus Fensterrahmen und Fahrzeugteilen, Kabelschrott mit hohem Kupferanteil sowie Edelstahlschrott. Auch Altkabel, Auto- und Staplerbatterien, Blei und Zink werden bei größeren Mengen nach aktuellen Börsenpreisen vergütet.
Vergleich: Schrottplatz vs. mobiler Schrottankauf in Aachen
Beim Aachener Schrottplatz erzielt man generell einen etwas höheren Ankaufpreis, da man den Transportaufwand selbst übernimmt. Wer jedoch kein geeignetes Transportfahrzeug hat, körperliche Arbeit vermeiden möchte oder keine Zeit für den eigenen Transport aufbringen kann, ist mit dem mobilen Ankauf durch NRW-Schrott.de klar besser bedient. Besonders für Aachener Studierende, ältere Personen und Gewerbebetriebe ohne eigenes Logistikequipment ist der mobile Service die deutlich attraktivere und praktischere Lösung.
Rahmenverträge für Aachener Gewerbebetriebe:
Für die zahlreichen Technologiebetriebe, Handwerksbetriebe, Maschinenbauer und Gewerbebetriebe in Aachen und der Städteregion bietet NRW-Schrott.de individuelle Rahmenverträge mit festen Abholrhythmen an. Anfallende Schrottreste und Altmetalle werden so regelmäßig und planbar abgeholt – kostspielige Containerdienste werden überflüssig und die Schrottentsorgung in Aachen wird zur gelösten Routine.
3. Schrottauto Abholung Aachen – Kostenlos, Zertifiziert und mit Rechtssicherem Verwertungsnachweis
Die Schrottauto Abholung Aachen ist einer der meistgenutzten Services von NRW-Schrott.de in der Region. In Aachen stehen in verschiedenen Stadtbezirken – von Aachen-Eilendorf PLZ 52068 über Aachen-Haaren PLZ 52080 bis Aachen-Burtscheid PLZ 52066 – Schrottfahrzeuge ungenutzt auf privaten Grundstücken, Garagen und Firmengeländen. Ohne gültige Hauptuntersuchung, fahruntüchtig und ohne Verkaufsperspektive werden sie zum kostspieligen und platzraubenden Problem.
Die rechtliche Konsequenz einer versäumten Abmeldung:
Ohne den offiziellen Verwertungsnachweis laufen Kfz-Steuer und Versicherungsprämien unaufhaltsam weiter – auch dann, wenn das Fahrzeug bereits lange nicht mehr existiert oder bewegt wird. Erst nach Vorlage dieses rechtsgültigen Dokuments beim Straßenverkehrsamt Aachen kann das Fahrzeug ordnungsgemäß abgemeldet werden. NRW-Schrott.de stellt den Verwertungsnachweis automatisch und kostenlos nach jeder Fahrzeugübergabe aus – sofort und ohne bürokratische Verzögerung.
Klare Distanzierung von fragwürdigen Anbietern:
Im Internet finden sich viele Anbieter für Schrottauto-Abholungen in Aachen – ohne Zertifizierung, ohne rechtsgültigen Verwertungsnachweis und mit undurchsichtigen Praktiken. NRW-Schrott.de distanziert sich ausdrücklich von diesen Anbietern und arbeitet ausnahmslos mit zertifizierten Autoverwertern gemäß dem Altfahrzeuggesetz (AltfahrzeugV). Alle recycelbaren Materialien werden wiederverwendet, alle Schadstoffe wie Altöl, Kühlmittel, Bremsflüssigkeit und Klimaanlagengas werden fachgerecht entsorgt.
Was kostet die Schrottauto Abholung in Aachen?
Die Abholung ist in der Regel vollständig kostenlos – je nach Fahrzeugzustand und aktuellem Metallwert erhalten Kunden sogar eine Vergütung von bis zu 250 Euro. Bei ausgeschlachteten Fahrzeugen ohne verwertbare Teile kann eine geringe Abholgebühr anfallen. Auf ausdrücklichen Wunsch übernimmt NRW-Schrott.de die vollständige KFZ-Abmeldung beim Straßenverkehrsamt Aachen – vollständig kostenlos.
Ablauf der Schrottauto Abholung in Aachen:
Fahrzeugdaten, Zustand und genauen Aachener Standort mitteilen – per WhatsApp mit Foto ideal
Kostenlose und unverbindliche Fahrzeugbewertung ohne Besichtigungspflicht
Verbindliche Terminvereinbarung – auch kurzfristig in Aachen möglich
Abholung mit firmeneigenem Abschleppdienst – auch bei nicht rollfähigen Fahrzeugen
Sofortige Übergabe des offiziellen Verwertungsnachweises direkt nach Fahrzeugübergabe
Auf Wunsch: vollständige KFZ-Abmeldung beim Straßenverkehrsamt Aachen – kostenfrei
4. Autoverschrottung und Auto entsorgen Aachen – Alle Fahrzeugtypen, Alle zehn PLZ-Bereiche
Die Autoverschrottung Aachen durch NRW-Schrott.de deckt alle Fahrzeugtypen und alle zehn Aachener Postleitzahlbereiche von 52062 bis 52080 flächendeckend ab – ohne Aufpreis für Anfahrt oder Abholung, vollkommen unabhängig vom genauen Standort innerhalb des gesamten Aachener Stadtgebiets.
Beim Auto entsorgen Aachen werden in Aachen verschrottet: PKW aller Marken und Baujahre, Motorräder und Motorroller, Transporter und Nutzfahrzeuge, Wohnwagen, Wohnmobile, Gabelstapler, Elektroameisen, Traktoren, Minibagger, Aufsitzrasenmäher, Baumaschinen und alle weiteren Kraftfahrzeuge. Auch Unfallfahrzeuge, Fahrzeuge nach behördlicher Zwangsstilllegung und Fahrzeuge mit gravierenden Schäden werden problemlos abgeholt.
Motorräder und Roller in Aachen:
Motorräder ab 125 ccm werden grundsätzlich kostenlos abgeholt und fachgerecht verschrottet. Bei 50er und 25er Rollern fällt eine geringe Abholpauschale an. NRW-Schrott.de übernimmt auf Wunsch die vollständige Abmeldung des Motorrads beim Straßenverkehrsamt Aachen – kostenfrei.
Besonderheit für Aachener Hochschulabsolventen und Studienabbrecher:
Viele Aachener Studierende und Absolventen der RWTH lassen nach Studienabschluss oder Umzug ihr Altfahrzeug in Aachen zurück. NRW-Schrott.de bietet auch in diesen Situationen eine schnelle, unkomplizierte und vollständig legale Lösung – Fahrzeug übergeben, Verwertungsnachweis erhalten, abmelden und weiterziehen. Alles kann innerhalb weniger Tage erledigt werden.
5. Altmetallabholung Aachen – Von der RWTH-Stadt bis zum Dreiländereck
Die Altmetallabholung Aachen durch NRW-Schrott.de bedient alle Mengen und alle Metallarten – vom kleinen Privathaushalt in Aachen-Vaalserquartier PLZ 52074 mit alten Kupferleitungen bis zum Technologiebetrieb in Aachen-Eilendorf PLZ 52068 mit großen Chargen Aluminium- und Edelstahlschrott. Mobile Altmetallsammler kommen direkt zum Kunden in Aachen, verladen das Material professionell vor Ort und zahlen den Ankaufpreis bei entsprechender Menge direkt in bar aus.
Altmetall durch Einschmelzung immer wieder neu:
Altmetalle wie Kupfer, Aluminium und Messing sind durch Einschmelzung und neue Bearbeitung beliebig oft in neuen Funktionen nutzbar – ein entscheidender Beitrag zur Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft. Wer Altmetall bei NRW-Schrott.de abgibt, trägt aktiv und direkt zum Umweltschutz bei und erhält gleichzeitig eine faire Vergütung.
Direkte Vor-Ort-Demontage in Aachen:
Bei größeren fest installierten Metallgegenständen – wie alten Kupferkesseln, Messingarmaturen, Versuchsaufbauten oder Bearbeitungsmaschinen in Aachener Betrieben oder Instituten – führt das Team von NRW-Schrott.de direkt vor Ort eine fachgerechte Demontage durch, bevor das Material verladen wird. Das spart dem Kunden jeden Eigenaufwand.
Containerbereitstellung für Firmenauflösungen in Aachen:
Für Aachener Betriebe und Unternehmen, die eine Firma auflösen, einen Standort schließen oder größere Renovierungen vornehmen und dabei mehr Zeit für die Sortierung des anfallenden Altmetalls benötigen, stellt NRW-Schrott.de auf Anfrage Container zur Metallentsorgung bereit. Abgeholt werden in Aachen: Kupferschrott, Messingschrott, Aluminiumschrott, Edelstahlschrott, Eisenschrott, Kabelreste, Heizkörper, Rohre, Armaturen, Zäune, Tore, Katalysatoren, Elektromotoren, PC-Komponenten, Forschungsequipment und gesamter Industrieschrott.
6. Schrottdemontage Aachen – Industrieller Anlagenrückbau für die Technologieregion Aachen
Für Aachener Industriebetriebe, Technologieunternehmen, Forschungseinrichtungen, Bauunternehmen und Gewerbetreibende bietet NRW-Schrott.de einen spezialisierten und professionellen Demontageservice an. Die Schrottdemontage Aachen umfasst die vollständige Planung und transparente Kalkulation, fachgerechte Zerlegung und den sicheren Abtransport komplexer Industrieanlagen, Maschinenparks, Produktionslinien, Tanks, Kessel, Stahlkonstruktionen, Laboreinrichtungen und Metallstrukturen jeder Größe und Komplexität – in allen zehn Aachener Postleitzahlbereichen von 52062 bis 52080.
Der Ablauf einer Schrottdemontage in Aachen:
Zunächst wird immer ein Besichtigungstermin vereinbart, um die Örtlichkeiten zu begutachten und alle relevanten Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen. Anschließend wird ein detaillierter Schrottdemontageplan erarbeitet, und der Kunde erhält ein schriftliches Festpreisangebot. Nach Auftragserteilung erfolgt die Demontage fachgerecht und termingerecht – je nach Stärke und Art des Materials mit Schneidbrenner für Brennarbeiten oder Winkelschleifer für Schneidarbeiten. Für besonders große Gegenstände bis 6 Meter Länge steht ein LKW mit Ladekran bereit. Abschluss: vollständiger Abtransport und umweltgerechte Verwertung aller Schrottfraktionen.
Ist die Schrottdemontage in Aachen kostenlos?
Je nach anfallender Schrottmenge, aktuellem Metallwert und Komplexität der Demontage kann der Service kostenneutral oder sogar mit einer direkten Vergütung auf den Schrotterlös angeboten werden. Bei einfachen Demontagen mit ausreichend Metallmengen gibt NRW-Schrott.de sogar einen Teil des Erlöses direkt an den Kunden zurück. Aachener Betriebe und Forschungseinrichtungen melden sich per WhatsApp oder Telefon für eine kostenlose Erstberatung.
7. Entrümpelung Aachen – Wohnungen, Büros, Keller und Institutionen mit Wertanrechnung
Ein in Aachen besonders gefragter Zusatzservice ist die professionelle Entrümpelung mit direkter Wertanrechnung. Die Entrümpelung Aachen von NRW-Schrott.de deckt alle Räumlichkeiten und Lebenssituationen in allen zehn Aachener PLZ-Bereichen ab:
Wohnungsauflösungen nach Todesfall, Scheidung oder Erbschaft, Haushaltsauflösungen, Kellerentrümpelungen in Aachener Altbauten, Dachbodenräumungen in historischen Gebäuden, Garagenräumungen, Büroräumungen und Institutionsauflösungen, Räumung von Lager- und Werkstatträumen, Entrümpelung nach Zwangsversteigerung sowie Messie-Wohnungen – für Privatkunden, Studierende und Gewerbekunden gleichermaßen.
Das wirtschaftliche Alleinstellungsmerkmal in Aachen:
Da NRW-Schrott.de gleichzeitig als Schrotthändler und Altmetallankäufer tätig ist, werden bei der Entrümpelung in Aachen anfallende Altmetalle, Schrottfahrzeuge, alte Werkzeuge und verwertbare Wertstoffe direkt vor Ort professionell bewertet und unmittelbar mit den Entrümpelungskosten verrechnet. In älteren Aachener Gebäuden und in Bestandsimmobilien finden sich oft erhebliche Mengen an wertvollem Altmetall – von historischen Kupferinstallationen über Messingbeschläge bis hin zu alten Heizungsanlagen. Diese können die Entrümpelungskosten deutlich senken.
Die Abrechnung erfolgt nach einer fairen Kubikmeterpauschale, die nach einer kostenlosen Besichtigung vor Ort oder auf Basis von Fotos per WhatsApp verbindlich festgelegt wird – ohne Nachforderungen und ohne Überraschungen. Danach wird jede Räumlichkeit besenrein übergeben. Kurzfristige Entrümpelungen in Aachen sind auf Anfrage ebenfalls möglich.
8. Klüngelskerl Aachen – Mobiler Schrottsammler in der Kaiserstadt
Der traditionelle Klüngelskerl – der fahrende Schrottsammler, der Altmetall direkt beim Kunden einsammelt und faire Tagespreise zahlt – hat auch in Aachen und der gesamten Städteregion eine lebendige Tradition. NRW-Schrott.de führt diesen bewährten Service in Aachen professionell und zuverlässig nach Terminabsprache fort – von Aachen-Mitte PLZ 52062 über Aachen-Burtscheid PLZ 52066 bis Aachen-Brand PLZ 52078 und Aachen-Haaren PLZ 52080.
Die Klüngelskerl Aachen Seite gibt einen vollständigen Überblick über den Service – inklusive Kontaktmöglichkeiten, aktuellen Ankaufspreisen für Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium, Messing und Edelstahl sowie Mindestmengen für eine kostenlose Abholung in Aachen.
Wichtige Hinweise für Aachener Klüngelskerl-Kunden:
Altmetallpreise sind von der Börse abhängig und können täglich beim Aachener Schrotthändler telefonisch oder per WhatsApp erfragt werden. Einzelne Elektrogeräte, Kühlschränke und Fernseher können nicht kostenlos abgeholt werden. Das Team übernimmt bei der Abholung das vollständige Verladen sowie bei Bedarf den Abbau fest installierter Metallgegenstände vor Ort. Aachener Kunden in Studierendenwohnheimen, Wohnanlagen und Wohngemeinschaften, die sich zusammenschließen und gemeinsam eine Abholung organisieren, profitieren besonders von diesem unkomplizierten und flexiblen Service.
9. Besonderheiten der Schrottentsorgung in Aachen als Grenzstadt
Aachen liegt als einzige deutsche Großstadt direkt an der Grenze zu Belgien und den Niederlanden. Diese besondere geografische Lage bringt einige spezifische Aspekte für die Schrottentsorgung mit sich, die Aachener Kunden kennen sollten:
Fahrzeuge aus dem europäischen Ausland:
In Aachen leben und arbeiten viele Menschen mit belgischen, niederländischen und anderen europäischen Fahrzeugen. Auch diese ausländischen Fahrzeuge können von NRW-Schrott.de in Aachen kostenlos abgeholt und fachgerecht verwertet werden – vorab einfach die Fahrzeugdaten und das Kennzeichen per WhatsApp mitteilen, damit die korrekte Abmeldeformalität im jeweiligen Land geklärt werden kann.
Internationale Unternehmen und Betriebe:
Als Standort international tätiger Unternehmen und Konzerne in der Grenzregion haben viele Aachener Betriebe spezifische Anforderungen an die Dokumentation der Schrottentsorgung – insbesondere für das interne Nachhaltigkeitsreporting. NRW-Schrott.de stellt auf Anfrage alle notwendigen Nachweisdokumente für die umweltgerechte Entsorgung bereit.
10. Häufig gestellte Fragen zur Schrottentsorgung in Aachen
Fährt NRW-Schrott.de in alle Aachener Stadtbezirke? Ja – NRW-Schrott.de ist in allen zehn Aachener PLZ-Bereichen 52062 bis 52080 aktiv, einschließlich aller Stadtbezirke von Aachen-Mitte bis Aachen-Kornelimünster und Aachen-Brand.
Wie schnell kann ein Abholtermin in Aachen vereinbart werden? In vielen Fällen ist eine Abholung noch am selben oder nächsten Werktag möglich. NRW-Schrott.de reagiert flexibel und kurzfristig auf Anfragen aus Aachen.
Können Fahrzeuge ohne Fahrzeugpapiere in Aachen verschrottet werden? In vielen Fällen ja. NRW-Schrott.de prüft die individuelle Situation und findet gemeinsam mit dem Kunden eine rechtssichere Lösung – einfach vorab per Telefon oder WhatsApp klären.
Übernimmt NRW-Schrott.de die Fahrzeugabmeldung in Aachen? Ja – auf ausdrücklichen Wunsch wird die vollständige KFZ-Abmeldung beim Straßenverkehrsamt Aachen vollständig kostenlos übernommen.
Ist die Schrottdemontage in Aachen immer kostenpflichtig? Nein – je nach Schrottmenge, Metallwert und Aufwand der Demontage kann der Service kostenneutral oder mit einer Vergütung auf den Schrotterlös angeboten werden.
Gibt es für Aachener Studierende spezielle Angebote? Ja – Studierende und WG-Bewohner in Aachen, die sich zusammenschließen und gemeinsam Schrott und Altmetall zur Abholung anmelden, profitieren besonders. Einfach per WhatsApp kontaktieren.
Kann NRW-Schrott.de auch bei Zwangsstilllegungen in Aachen helfen? Ja – bei Fahrzeugen, die durch das Ordnungsamt zwangsabgemeldet oder zwangsstillgelegt wurden, steht der firmeneigene Abschleppdienst für kurzfristige Termine bereit.
Fazit: NRW-Schrott.de – Der Richtige Schrottpartner für Aachen und die Städteregion
Aachen als internationale Universitätsstadt, Technologiestandort und Grenzstadt am Dreiländereck verdient einen Schrottentsorgungspartner, der das vollständige Spektrum professioneller Entsorgungsdienstleistungen abbildet – für Privatpersonen genauso wie für Studierende, Forschungseinrichtungen und Industriebetriebe. NRW-Schrott.de bietet genau das.
✅ Kostenlose Schrottabholung in allen PLZ 52062 – 52064 – 52066 – 52068 – 52070 – 52072 – 52074 – 52076 – 52078 – 52080
✅ Fairer Metallankauf zu tagesaktuellen Börsenpreisen mit Sofortauszahlung
✅ Rechtssichere Autoverschrottung mit offiziellem Verwertungsnachweis
✅ KFZ-Abmeldung auf Wunsch vollständig kostenlos übernommen
✅ Vergütung bis 250 Euro je nach Fahrzeugzustand und Metallwert
✅ Schrottdemontage mit Besichtigungstermin, Schriftlichem Angebot und Festpreisgarantie
✅ Brennarbeiten und Schneidarbeiten direkt vor Ort in Aachen
✅ LKW mit Ladekran für Gegenstände bis 6 Meter Länge
✅ Containerbereitstellung für Firmenauflösungen auf Anfrage
✅ Entrümpelung mit Wertanrechnung – Altmetall reduziert die Gesamtkosten
✅ Klüngelskerl Service nach Terminabsprache in ganz Aachen
✅ Telefonische Voranmeldung vor jedem Abholtermin garantiert
✅ Montag bis Samstag 07–20 Uhr erreichbar
Kontakt – Schrottabholung Aachen
Website: www.nrw-schrott.de Telefon: 0152 / 52 376 589 WhatsApp: PLZ, Fotos und Mengenangaben direkt senden – sofortige Rückmeldung Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum Erreichbarkeit: Montag bis Samstag, 07:00 – 20:00 Uhr