Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1046233

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland http://nrw-Schrott.de
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
Logo der Firma Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Umweltfreundliche Schrottentsorgung in Recklinghausen

Die gesammelten Materialien werden sortiert, recycelt und dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt

(lifePR) (Bochum, )
 

Kostenlose Schrottabholung in Recklinghausen – Schnell, Seriös & Umweltgerecht

Recklinghausen. Alte Metalle, defekte Haushaltsgeräte oder ausgediente Maschinen nehmen unnötig Platz weg und können die Umwelt belasten. Mit der professionellen Schrottabholung in Recklinghausen erhalten Privatpersonen, Unternehmen und Handwerksbetriebe eine kostenlose, schnelle und fachgerechte Lösung zur Entsorgung von Altmetall und Schrott.

Der lokale Schrottservice in Recklinghausen und Umgebung bietet eine zuverlässige Abholung direkt vor Ort, ohne versteckte Kosten. Abgeholt werden unter anderem Eisenschrott, Buntmetalle, Kupfer, Messing, Aluminium, Kabelschrott, Heizkörper, Elektroschrott sowie alte Haushaltsgeräte. Auch größere Mengen oder Demontagearbeiten sind nach Absprache möglich.

Umweltfreundliche Schrottentsorgung in Recklinghausen

Die gesammelten Materialien werden sortiert, recycelt und dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt. Dadurch leistet die Schrottabholung in Recklinghausen einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur Ressourcenschonung. Besonders wertvolle Metalle wie Kupfer oder Messing können bei größeren Mengen sogar vergütet werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick

✅ Kostenlose Schrottabholung in Recklinghausen

✅ Schnelle Terminvergabe & pünktlicher Service

✅ Abholung bei Privat & Gewerbe

✅ Fachgerechte & umweltfreundliche Entsorgung

✅ Faire Vergütung bei wertvollem Schrott

Schrottabholung für Privat & Gewerbe

Ob Kellerentrümpelung, Haushaltsauflösung, Baustellenreste oder Firmenauflösungen – der Schrotthändler in Recklinghausen steht für Zuverlässigkeit, Diskretion und Professionalität. Kunden profitieren von einem erfahrenen Team, das die Abholung effizient und sauber durchführt.

Kontaktaufnahme ist telefonisch oder online möglich – oft sogar am selben Tag.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.