Troisdorf: Spich, Sieglar und Oberlar geben Eisen ab 1.000 kg gratis ab
Eine Stadt mit Industriegeschichte wie Troisdorf hat viel Stahl in Hallen, Höfen und Kellern. NRW Schrott holt Eisen ab 1.000 kg kostenlos, Buntmetall auch in kleineren Mengen, und bewertet Fahrzeuge mit bis zu 250 Euro.
Troisdorf liegt im Rhein-Sieg-Kreis, hat rund 76.000 Einwohner und erstreckt sich über etwa 63 Quadratkilometer. Zum Stadtgebiet zählen Sieglar, Spich, Oberlar, Altenrath und Bergheim sowie die Friedrich-Wilhelms-Hütte. Sie erinnert an ein Eisenwerk, während die Wahner Heide bis nach Altenrath reicht.
Wie stark Industrie die Stadt geprägt hat, sieht man an Betrieben mit Maschinen, Lagerregalen und Rohrleitungen. Beim Schrottankauf in Troisdorf wird alles gewogen und nach dem Tageskurs bezahlt, auch bei Privatleuten aus Spich oder Eschmar.
Gratis ab 1.000 kg Eisen
Wer 1.000 kg Eisen beisammen hat, spart sich die Anfahrt. In Troisdorf ist das schnell erreicht, wenn ein Betrieb in Oberlar Regale tauscht, eine Werkstatt in Sieglar Drehbänke ausmustert oder ein Landwirt in Altenrath einen Hänger Stahlrohre sammelt. Teilen Sie uns über WhatsApp Postleitzahl, Bild oder Clip und Ihre Mengenschätzung mit, die Einschätzung kommt per Antwort. Danach vereinbart die Altmetallabholung für Troisdorf den Fahrttermin.
Kabelabschnitte, Kupferrohr, Messing und Aluminium aus Gewerbe und Haushalt übernehmen wir bereits ab wenigen Kilo. Elektrobetriebe und Heizungsbauer sparen sich so die Fahrt zum Wertstoffhof. Auch Edelstahlspülen und Kupferkessel aus aufgelösten Haushalten sind in Troisdorf gefragt, nach Gewicht wird abgerechnet.
Altwagen, die in Hofeinfahrten in Spich oder Bergheim stehen, bewertet die Schrottauto-Abholung Troisdorf mit bis zu 250 Euro. Ist der Wagen verwertet, bekommen Sie über die Autoverschrottung in Troisdorf den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV, den das Straßenverkehrsamt des Rhein-Sieg-Kreises bei der Abmeldung braucht. Für Zweiräder und Anhänger ist Autoentsorgen Troisdorf gedacht.
Den Rückbau von Anlagen erledigt die Schrottdemontage Troisdorf samt Abtransport. Ist ein Haus zu leeren, hilft die Entrümpelung in Troisdorf, und für kleine Restposten kommt der Klüngelskerl.
Troisdorf: Antworten auf typische Fragen
Wie viel Eisen muss für eine kostenlose Abholung zusammenkommen?
Mindestens 1.000 kg.
Holen Sie Buntmetall auch ohne große Menge?
Ja, schon wenige Kilo reichen.
Gehören Kriegsdorf und Altenrath zu Ihrem Gebiet?
Ja, wir fahren in alle Ortsteile.
Was brauche ich, wenn ich einen Firmenwagen verschrotten lasse?
Fahrzeugpapiere und eine Vollmacht der Firma, falls Sie nicht Halter sind.
Sind Sie auch abends erreichbar?
Telefonisch bis 20 Uhr, von Montag bis Samstag.
Wo gibt es mehr zu Troisdorf?
Auf nrw-schrott.de/troisdorf.
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WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Troisdorf und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr