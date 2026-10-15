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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland https://nrw-schrott.de/
Ansprechpartner:in Herr Tarek El-Lahib
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Tor zum Sauerland: NRW Schrott holt in Hagen Stahlschrott, Buntmetall und Altfahrzeuge von Haspe bis Hohenlimburg ab

Kaltwalzreste aus einem Betrieb in Hohenlimburg, Kupferleitungen aus einem Altbau in Wehringhausen oder ein Pkw ohne TÜV in Boele – NRW Schrott & Metallankauf kommt nach Hagen, meldet ab und zahlt bis 250 Euro.

(lifePR) (Bochum, )
Schrottankauf Hagen – Metall, Fahrzeuge und Räumungen zwischen Ruhr, Volme und Lenne

Hagen liegt mit rund 190.000 Einwohnern am Südrand des Ruhrgebiets, wo Ruhr, Volme, Lenne und Ennepe zusammenfließen. Auf etwa 160 km² verteilen sich die fünf Stadtbezirke Mitte, Nord, Hohenlimburg, Eilpe/Dahl und Haspe mit Stadtteilen wie Wehringhausen, Altenhagen, Boele, Vorhalle und Emst. A 1, A 45 und A 46 kreuzen sich rund um die Stadt.

Hagen gilt als Tor zum Sauerland und ist traditionell ein Standort der Stahl- und Metallverarbeitung – besonders Kaltwalzwerke in Hohenlimburg prägen die Industrie. Freilichtmuseum, Hengsteysee und Schloss Hohenlimburg sind beliebte Ausflugsziele. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) bietet einen schnellen Schrottankauf in Hagen für alle Stadtbezirke.

Eisenschrott in Hagen abholen lassen – ab 300 kg kostenlos

Bandstahlreste aus einer Fertigung in Hohenlimburg, ein Heizkessel aus einem Haus in Emst oder Gitter vom Umbau in Haspe – ab etwa 300 kg holen wir Eisenschrott in Hagen kostenlos ab.

Liegt die Menge darunter, ergänzen Sie Kupfer, Messing oder Aluminium – die Abholung bleibt gratis.

Schicken Sie uns per WhatsApp PLZ, Foto oder Video und die Menge – wir antworten schnell. Mehr zur Schrottabholung in Hagen online.

Stahl, Kupfer, Messing & Kernschrott – Metallankauf in Hagen

Kaltwalzwerke, Metallverarbeiter, Zulieferer und Handwerksbetriebe prägen Hagens Wirtschaft. Sie haben laufend Stahl-, Kupfer- und Messingreste.

Wir kaufen alle NE-Metalle an: Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei – auch kleine Mengen, wenn der Wert stimmt. Messingteile eines Zulieferers aus Eilpe, Kupferkabel eines Elektrikers aus Altenhagen oder Edelstahl aus Vorhalle – ein Foto mit PLZ genügt.

Industriebetriebe mit Bandstahl, Stanzresten oder Kernschrott erhalten die besten Tagespreise. Ihre Anfrage zur Altmetallabholung in Hagen beantworten wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr.

Schrottauto in Hagen abgeben – drei Wege

Ein Auto mit Motorschaden in einer Hanggarage in Dahl, ein Unfallwagen auf der A 45 oder ein Transporter ohne TÜV in Boele – Hagener Fahrzeughalter haben drei Optionen:
  1. Kostenlose Abholung: Ihr Fahrzeug fährt nicht mehr? Wir holen es in allen Stadtbezirken ab, auch an Hanglagen. Ein Foto mit PLZ genügt. Mehr zur Schrottauto-Abholung in Hagen.
  2. Zertifizierte Verwertung: Ihr Fahrzeug wird nach Altfahrzeugverordnung verwertet. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt der Stadt Hagen übernehmen wir auf Wunsch kostenlos. Infos zur Autoverschrottung in Hagen.
  3. Barauszahlung: Sind noch Teile verwertbar, zahlen wir bis zu 250 Euro bar. Ein Foto vorab genügt. Mehr unter Auto entsorgen in Hagen.
Demontage, Entrümpelung und Klüngelskerl in Hagen

Gründerzeithäuser in Wehringhausen, Fabrikgebäude an der Volme und Einfamilienhäuser in Emst: Viele Gebäude enthalten Maschinen, Krane, Öltanks oder Stahltreppen.

Unsere Schrottdemontage in Hagen zerlegt solche Anlagen fachgerecht und nimmt alles mit.

Bei Haus- und Wohnungsauflösungen übernimmt unsere Entrümpelung in Hagen den gesamten Ablauf. Metalle verrechnen wir. Für Fahrräder oder alte Werkzeuge gibt es den Klüngelskerl in Hagen.

Stahl und Metallverarbeitung – Rahmenverträge für Hagener Betriebe

Kaltwalzwerke und Metallbetriebe in Hagen erzeugen laufend Bandstahl, Späne und Buntmetallreste. Feste Abholtermine entlasten die Produktion.

Wir bieten Rahmenverträge mit festen Terminen, Containern nach Absprache und Tagespreisen. Alle Leistungen unter nrw-schrott.de/hagen.html.

FAQ – Schrottankauf in Hagen
  1. Ab welcher Menge holen Sie in Hagen kostenlos ab?
    Ab etwa 300 kg Eisenschrott. Buntmetalle ergänzen die Menge.
  2. Wie bekomme ich ein Angebot?
    PLZ, Foto oder Video und Menge per WhatsApp senden.
  3. Holen Sie Bandstahlreste regelmäßig ab?
    Ja, für Betriebe mit festen Terminen und auf Wunsch Container.
  4. Wo wird mein Auto abgemeldet?
    Auf Wunsch kostenlos beim Straßenverkehrsamt der Stadt Hagen, mit Verwertungsnachweis.
  5. Kommen Sie auch nach Hohenlimburg?
    Ja, in alle fünf Stadtbezirke. Bei Eile unter 0152 / 52 376 589.
  6. Kaufen Sie kleine Mengen Kupfer?
    Ja, wenn der Wert stimmt.
Kontakt – Schrottankauf & Fahrzeugentsorgung in Hagen

WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr

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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

NRW-Schrott.de ist ein Bochumer Familienunternehmen, das in ganz NRW Schrott und Buntmetall abholt, Fahrzeuge verwertet und Demontagen sowie Entrümpelungen übernimmt. Rund um Hagen ist das Team auch in Herdecke, Schwerte, Gevelsberg und Iserlohn unterwegs.

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