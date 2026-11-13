Straelen: Herongen, Holt und Broekhuysenvorst geben Schrott ab etwa 1.000 kg kostenlos ab
In der Blumenstadt Straelen holt NRW Schrott Eisenschrott ab rund 1.000 kg gratis ab, Buntmetall auch in kleinen Mengen. Für Altautos gibt es bis zu 250 Euro und einen Verwertungsnachweis.
Altmetall und Schrott in Straelen (PLZ 47638)
Straelen im Kreis Kleve liegt an der niederländischen Grenze und hat etwa 16.500 Einwohner auf rund 74 Quadratkilometern. Zu den Ortsteilen zählen Herongen, Holt, Auwel-Holt und Broekhuysenvorst. Gartenbau und Blumenhandel sind hier zu Hause, Gewächshäuser prägen die Landschaft.
Wir holen in Straelen Metall bei Gärtnereien, Höfen und Haushalten ab. Den Schrottankauf in Straelen bezahlen wir nach Waage.
Mindestmenge in Straelen
Für Eisenschrott setzen wir in Straelen etwa 1.000 Kilogramm an, dann kostet die Abholung nichts. Diese Menge kommt beim Abbau eines Gewächshauses, bei alten Rolltischen aus einer Gärtnerei in Herongen oder bei Stahlregalen aus einem Lager schnell zusammen. Per WhatsApp brauchen wir PLZ, Foto oder Video und Ihre Schätzung, wir antworten sofort. Dann setzen wir die Altmetallabholung in Straelen an.
Aluminium, Kupfer, Messing und Edelstahl holen wir in Straelen auch in kleinen Mengen ab. Gärtnereien haben oft Alu-Rahmen und Messingdüsen übrig, die wir separat vergüten.
Alte Fahrzeuge übernimmt die Schrottauto-Abholung in Straelen, dafür gibt es bis zu 250 Euro. Nach der Autoverschrottung in Straelen gibt es den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV für das Straßenverkehrsamt des Kreises Kleve. Gabelstapler, Anhänger und Roller gehen über Auto entsorgen in Straelen.
Gewächshäuser, Heizungsanlagen und Rolltische baut die Schrottdemontage in Straelen ab. Ganze Räume leert die Entrümpelung in Straelen. Einzelteile nimmt der Klüngelskerl in Straelen mit.
Straelen: kurze Antworten
Wie viel Eisen braucht es in Straelen mindestens?
Für Eisenschrott etwa 1.000 kg, Buntmetall auch weniger.
Bauen Sie ganze Gewächshäuser ab?
Ja, Stahl, Alu und Heiztechnik demontieren wir vor Ort.
Nehmen Sie Gabelstapler?
Ja, auch Gabelstapler werden verwertet.
Fahren Sie nach Herongen und Auwel-Holt?
Ja, jeder Ortsteil von Straelen gehört dazu.
Wann sind Sie unterwegs?
Montag bis Samstag erreichen Sie uns ab 7 Uhr, und zwar bis 20 Uhr.
Wo finde ich die Straelen-Seite?
Schauen Sie auf die Übersicht für Straelen.
Abholung in Straelen vereinbaren
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
elefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Straelen und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr