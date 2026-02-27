Stillgelegte Altfahrzeuge beim Schrotthändler aus Hürth Entsorgen lassen

Kontakt
Ob angesammelter Metallschrott, ein stillgelegtes Fahrzeug oder größere Mengen aus Bau- und Gewerbeprojekten – eine fachgerechte Entsorgung ist wichtig für Umwelt, Sicherheit und Ordnung. In Unna und Umgebung bieten wir eine zuverlässige Abholung von Altschrott, eine gesetzeskonforme Altauto Entsorgung sowie einen flexiblen Containerdienst für Schrott und Buntmetalle. Unser Service richtet sich an Privatkunden, Handwerksbetriebe und Unternehmen, die Wert auf schnelle Abläufe, faire Vergütungen und nachhaltiges Recycling legen.

Altschrottabholung in Unna – schnell, sauber und unkompliziert

Metallschrott sollte nicht unnötig Platz blockieren oder unsachgemäß entsorgt werden. Unsere Schrottabholung in Unna sorgt dafür, dass Metallreste zuverlässig abgeholt und umweltgerecht verwertet werden.

Wir holen unter anderem ab:

Eisen- und Stahlschrott

Haushaltsgeräte & Metallmöbel

Heizkörper & Rohrleitungen

Fahrräder & Metallgestelle

Maschinenreste & Metallbauteile

Auch sperrige Gegenstände transportieren wir zuverlässig ab.

Kupfer, Messing & Kabelschrott verkaufen in Unna

Buntmetalle gehören zu den wertvollsten Recyclingrohstoffen. Wir kaufen Kupfer, Messing und Kabelschrott zu fairen Marktpreisen und führen diese einer nachhaltigen Wiederverwertung zu.

Besonders gefragt:

Kupferkabel & Kupferrohre

abisolierte Kupferleitungen

Messingarmaturen & Beschläge

Elektrokabel & Kabelreste

Baustellen- und Industriekabel

Die Bewertung erfolgt transparent und orientiert sich an den aktuellen Metallpreisen.

Containerdienst für Schrott & Buntmetall in Unna

Bei größeren Schrottmengen ist ein Container die effizienteste Lösung. Unser Containerdienst in Unna ermöglicht eine strukturierte Sammlung und fachgerechte Entsorgung.

Unsere Containerlösungen:

Container für Baustellenschrott

Sammelcontainer für Produktionsreste

Container für Mischschrott

verschiedene Größen je nach Bedarf

pünktliche Lieferung & Abholung

Ideal für Bauunternehmen, Renovierungen und gewerbliche Projekte.

Altauto Entsorgung Unna – kostenlos & gesetzeskonform

Ein stillgelegtes oder defektes Fahrzeug muss fachgerecht entsorgt werden. Wir übernehmen die Altauto Entsorgung in Unna und kümmern uns um die komplette Abwicklung.

Unser Service umfasst:

kostenlose Fahrzeugabholung

fachgerechte Demontage und Recycling

Ausstellung eines offiziellen Verwertungsnachweises

sichere Entfernung von Betriebsstoffen und Schadstoffen

Unterstützung bei der Abmeldung (optional)

Alle verwertbaren Materialien werden recycelt und dem Rohstoffkreislauf zugeführt.

Schrottauto entsorgen in Unna – schnell & zuverlässig

Ein nicht fahrbereites Fahrzeug nimmt Platz ein und verursacht unnötige Kosten. Wir bieten eine unkomplizierte Lösung.

Wir entsorgen:

Pkw ohne TÜV

Unfallfahrzeuge & Totalschäden

Fahrzeuge mit Motor- oder Getriebeschaden

stillgelegte Fahrzeuge

stark beschädigte oder verrostete Autos

Nach der Entsorgung erhalten Sie einen rechtsgültigen Nachweis.

Schrottabholung für Privatkunden

Auch im privaten Bereich fällt regelmäßig Altmetall an. Wir holen diesen schnell und unkompliziert ab.

Typische Gegenstände:

Waschmaschinen & Elektrogeräte

Herde & Metallmöbel

Fahrräder & Werkzeuge

Heizkörper & Rohre

So schaffen Sie Platz und entsorgen Metall umweltgerecht.

Schrottentsorgung für Gewerbe & Handwerk

Unternehmen profitieren von unserer zuverlässigen Logistik und strukturierten Abwicklung.

Gewerbliche Schrottarten:

Baustellenmetalle

Kabelreste & Elektroschrott

Produktionsreste & Metallspäne

Metallprofile & Konstruktionsteile

Maschinenkomponenten

Bei regelmäßigem Bedarf stellen wir passende Containerlösungen bereit.

Warum Metallrecycling so wichtig ist

Metalle lassen sich nahezu unbegrenzt wiederverwerten. Recycling spart Energie, reduziert Emissionen und schont natürliche Ressourcen.

Vorteile:

Ressourcenschonung

Reduzierung von CO₂-Emissionen

nachhaltige Kreislaufwirtschaft

Verringerung von Deponieabfällen

Professionelle Schrottverwertung trägt aktiv zum Umweltschutz bei.

So funktioniert die Schrott- & Altautoentsorgung

Unser Ablauf ist klar strukturiert:

Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung

Containerstellung oder direkte Abholung

fachgerechte Sortierung und Recycling

Ausstellung aller notwendigen Nachweise

Auszahlung bei wertvollen Metallen

Die Abholung erfolgt häufig innerhalb von 24 bis 48 Stunden.

Einsatzgebiet rund um Unna

Wir sind in Unna und den umliegenden Städten schnell einsatzbereit.

Einsatzorte:

Kamen

Fröndenberg

Holzwickede

Dortmund

Werne

Bönen

Weitere Regionen bedienen wir nach Absprache.

Jetzt Altschrott abholen & Altauto entsorgen in Unna

Wenn Sie Altschrott abholen lassen, Kupfer oder Messing verkaufen oder ein Fahrzeug entsorgen möchten, sind wir Ihr zuverlässiger Ansprechpartner. Wir bieten schnelle Abholung, flexible Containerlösungen und nachhaltige Verwertung.

Kontaktieren Sie uns und profitieren Sie von professioneller Schrotthändler, Altautoentsorgung und Containerdienst in Unna.
