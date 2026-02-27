Stillgelegte Altfahrzeuge beim Schrotthändler aus Hürth Entsorgen lassen
Altschrottabholung Unna – Altauto Entsorgung & Containerdienst für Schrott und Buntmetalle
Altschrottabholung in Unna – schnell, sauber und unkompliziert
Metallschrott sollte nicht unnötig Platz blockieren oder unsachgemäß entsorgt werden. Unsere Schrottabholung in Unna sorgt dafür, dass Metallreste zuverlässig abgeholt und umweltgerecht verwertet werden.
Wir holen unter anderem ab:
Eisen- und Stahlschrott
Haushaltsgeräte & Metallmöbel
Heizkörper & Rohrleitungen
Fahrräder & Metallgestelle
Maschinenreste & Metallbauteile
Auch sperrige Gegenstände transportieren wir zuverlässig ab.
Kupfer, Messing & Kabelschrott verkaufen in Unna
Buntmetalle gehören zu den wertvollsten Recyclingrohstoffen. Wir kaufen Kupfer, Messing und Kabelschrott zu fairen Marktpreisen und führen diese einer nachhaltigen Wiederverwertung zu.
Besonders gefragt:
Kupferkabel & Kupferrohre
abisolierte Kupferleitungen
Messingarmaturen & Beschläge
Elektrokabel & Kabelreste
Baustellen- und Industriekabel
Die Bewertung erfolgt transparent und orientiert sich an den aktuellen Metallpreisen.
Containerdienst für Schrott & Buntmetall in Unna
Bei größeren Schrottmengen ist ein Container die effizienteste Lösung. Unser Containerdienst in Unna ermöglicht eine strukturierte Sammlung und fachgerechte Entsorgung.
Unsere Containerlösungen:
Container für Baustellenschrott
Sammelcontainer für Produktionsreste
Container für Mischschrott
verschiedene Größen je nach Bedarf
pünktliche Lieferung & Abholung
Ideal für Bauunternehmen, Renovierungen und gewerbliche Projekte.
Altauto Entsorgung Unna – kostenlos & gesetzeskonform
Ein stillgelegtes oder defektes Fahrzeug muss fachgerecht entsorgt werden. Wir übernehmen die Altauto Entsorgung in Unna und kümmern uns um die komplette Abwicklung.
Unser Service umfasst:
kostenlose Fahrzeugabholung
fachgerechte Demontage und Recycling
Ausstellung eines offiziellen Verwertungsnachweises
sichere Entfernung von Betriebsstoffen und Schadstoffen
Unterstützung bei der Abmeldung (optional)
Alle verwertbaren Materialien werden recycelt und dem Rohstoffkreislauf zugeführt.
Schrottauto entsorgen in Unna – schnell & zuverlässig
Ein nicht fahrbereites Fahrzeug nimmt Platz ein und verursacht unnötige Kosten. Wir bieten eine unkomplizierte Lösung.
Wir entsorgen:
Pkw ohne TÜV
Unfallfahrzeuge & Totalschäden
Fahrzeuge mit Motor- oder Getriebeschaden
stillgelegte Fahrzeuge
stark beschädigte oder verrostete Autos
Nach der Entsorgung erhalten Sie einen rechtsgültigen Nachweis.
Schrottabholung für Privatkunden
Auch im privaten Bereich fällt regelmäßig Altmetall an. Wir holen diesen schnell und unkompliziert ab.
Typische Gegenstände:
Waschmaschinen & Elektrogeräte
Herde & Metallmöbel
Fahrräder & Werkzeuge
Heizkörper & Rohre
So schaffen Sie Platz und entsorgen Metall umweltgerecht.
Schrottentsorgung für Gewerbe & Handwerk
Unternehmen profitieren von unserer zuverlässigen Logistik und strukturierten Abwicklung.
Gewerbliche Schrottarten:
Baustellenmetalle
Kabelreste & Elektroschrott
Produktionsreste & Metallspäne
Metallprofile & Konstruktionsteile
Maschinenkomponenten
Bei regelmäßigem Bedarf stellen wir passende Containerlösungen bereit.
Warum Metallrecycling so wichtig ist
Metalle lassen sich nahezu unbegrenzt wiederverwerten. Recycling spart Energie, reduziert Emissionen und schont natürliche Ressourcen.
Vorteile:
Ressourcenschonung
Reduzierung von CO₂-Emissionen
nachhaltige Kreislaufwirtschaft
Verringerung von Deponieabfällen
Professionelle Schrottverwertung trägt aktiv zum Umweltschutz bei.
So funktioniert die Schrott- & Altautoentsorgung
Unser Ablauf ist klar strukturiert:
Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung
Containerstellung oder direkte Abholung
fachgerechte Sortierung und Recycling
Ausstellung aller notwendigen Nachweise
Auszahlung bei wertvollen Metallen
Die Abholung erfolgt häufig innerhalb von 24 bis 48 Stunden.
Einsatzgebiet rund um Unna
Wir sind in Unna und den umliegenden Städten schnell einsatzbereit.
Einsatzorte:
Kamen
Fröndenberg
Holzwickede
Dortmund
Werne
Bönen
Weitere Regionen bedienen wir nach Absprache.
Jetzt Altschrott abholen & Altauto entsorgen in Unna
Wenn Sie Altschrott abholen lassen, Kupfer oder Messing verkaufen oder ein Fahrzeug entsorgen möchten, sind wir Ihr zuverlässiger Ansprechpartner. Wir bieten schnelle Abholung, flexible Containerlösungen und nachhaltige Verwertung.
Kontaktieren Sie uns und profitieren Sie von professioneller Schrotthändler, Altautoentsorgung und Containerdienst in Unna.