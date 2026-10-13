Stahlstadt mit Zukunft: NRW Schrott holt in Dortmund Altmetall und Schrottautos von Hörde bis Huckarde ab

Dortmund ist mit rund 600.000 Einwohnern die größte Stadt des Ruhrgebiets und liegt auf etwa 280 km² zwischen Lünen, Unna, Schwerte, Herdecke, Witten, Bochum und Castrop-Rauxel. Die zwölf Stadtbezirke – darunter Innenstadt-Nord, Hörde, Aplerbeck, Brackel, Eving, Huckarde, Lütgendortmund und Hombruch – verbinden Großstadtquartiere mit ruhigen Vororten. A 1, A 2, A 40, A 44 und A 45 treffen sich rund um die Stadt.
Kohle, Stahl und Bier haben Dortmund groß gemacht. Wo früher Hochöfen standen, liegen heute der Phoenix-See und der Technologiepark, der Hafen ist einer der größten Kanalhäfen Europas. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) ist nur wenige Minuten entfernt und bietet allen Dortmundern einen schnellen Schrottankauf in Dortmund – vom Westfalenpark bis an den Stadtrand.
Eisenschrott in Dortmund abholen lassen – ab 300 kg kostenlos
Alte Heizkörper aus einer Zechensiedlung in Mengede, Stahlprofile aus einer Werkstatt in Wambel oder Zaunreste aus einem Garten in Hombruch – Eisenschrott gibt es in Dortmund reichlich. Ab rund 300 kg holen wir ihn kostenlos ab.
Fehlt etwas zur Menge, legen Sie Kupfer, Messing oder Aluminium dazu. Die Abholung bleibt auch dann für Sie kostenlos.
Schicken Sie uns per WhatsApp PLZ, Foto oder Video und eine grobe Mengenangabe – wir melden uns schnell mit einer verbindlichen Einschätzung. Mehr zur Schrottabholung in Dortmund finden Sie online.
Kupfer, Messing, Aluminium & Kernschrott – Buntmetall in Dortmund zu Tagespreisen
Logistik am Hafen und an der A 2, Maschinenbau, IT und ein riesiges Handwerk prägen Dortmunds Wirtschaft heute. Bei Elektrikern, Heizungsbauern, Kfz-Werkstätten und Metallbauern fallen täglich verwertbare Buntmetalle an.
Wir kaufen alle NE-Metalle an: Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei – auch kleinere Posten, wenn der Wert stimmt. Kupferkabel eines Elektrikers aus Brackel, Messinghähne eines Installateurs aus Hörde oder Alu-Felgen aus einer Werkstatt in Dorstfeld – ein Foto mit PLZ und Menge genügt.
Industrie- und Logistikbetriebe mit Stahl, Maschinenbruch oder Kernschrott erhalten die besten Tagespreise und auf Wunsch feste Abholtermine. Ihre Anfrage zur Altmetallabholung in Dortmund nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Schrottauto in Dortmund abgeben – schnell und kurzfristig
Ein Auto mit Motorschaden in einer Garage in Scharnhorst, ein Unfallwagen nach einem Crash auf dem Wall oder ein alter Transporter ohne TÜV in Lütgendortmund – Dortmunder Fahrzeughalter haben drei Wege:
- Kostenlose Abholung: Ihr Fahrzeug fährt nicht mehr? Durch die Nähe zu Bochum sind wir oft schon kurzfristig in Dortmund. Ein Foto mit PLZ per WhatsApp genügt. Mehr zur Schrottauto-Abholung in Dortmund.
- Zertifizierte Verwertung: Ihr Fahrzeug wird nach Altfahrzeugverordnung verwertet, Sie erhalten den Verwertungsnachweis. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt der Stadt Dortmund übernehmen wir auf Wunsch kostenlos. Infos zur Autoverschrottung in Dortmund.
- Bargeld für Ihr Auto: Sind noch verwertbare Teile dran, zahlen wir bis zu 250 Euro bar. Ein Foto vorab genügt. Mehr unter Auto entsorgen in Dortmund.
Zechenhäuser in Eving und Mengede, Altbauten im Kreuzviertel und Werkhallen im Hafen: In Dortmunder Gebäuden stecken oft alte Kessel, Stahltreppen, Kranbahnen oder Maschinen.
Unsere Schrottdemontage in Dortmund zerlegt solche Anlagen fachgerecht und transportiert das Material komplett ab.
Bei Wohnungs- und Hausauflösungen übernimmt unsere Entrümpelung in Dortmund alle Schritte bis zur besenreinen Übergabe. Metalle verrechnen wir direkt. Für Einzelteile wie Fahrräder oder alte Waschmaschinen gibt es den Klüngelskerl in Dortmund.
Hafen, Logistik und Handwerk – Rahmenverträge für Dortmunder Firmen
Rund um den Dortmunder Hafen, im Logistikpark Ellinghausen und in den Gewerbegebieten an A 1 und A 2 entstehen täglich Stahl-, Verpackungs- und Buntmetallreste. Feste Abholtermine schaffen Platz und Planungssicherheit.
Wir bieten Rahmenverträge mit festen Terminen, Containerstellung nach Absprache und Abrechnung nach Tagespreis. Übersicht unter nrw-schrott.de/dortmund.html.
FAQ – Schrottankauf und Fahrzeugentsorgung in Dortmund
- Ab welcher Menge holen Sie in Dortmund kostenlos ab?
Ab etwa 300 kg Eisenschrott. Buntmetalle können die Menge ergänzen, dann bleibt die Abholung gratis.
- Wie schnell erhalte ich eine Antwort?
Meist innerhalb kurzer Zeit – schicken Sie PLZ, Foto oder Video und geschätzte Menge per WhatsApp.
- Holen Sie auch kurzfristig ab?
Da wir in Bochum sitzen, sind kurzfristige Termine in Dortmund oft möglich. Rufen Sie einfach an: 0152 / 52 376 589.
- Wo wird mein Auto abgemeldet?
Auf Wunsch kostenlos beim Straßenverkehrsamt der Stadt Dortmund, mit Verwertungsnachweis.
- Kommen Sie in alle Stadtbezirke?
Ja, von Huckarde bis Aplerbeck und von Eving bis Hombruch.
- Gibt es Containerlösungen für Betriebe?
Ja, nach Absprache stellen wir Container für Stahl- und Buntmetallschrott und holen regelmäßig ab.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr