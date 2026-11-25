Siegburg: Wer ab 1.000 kg Eisen abgibt, zahlt für die Abholung nichts
Von Kaldauen bis Seligenthal räumen Siegburger Haushalte und Betriebe Garagen, Gärten und Keller. NRW Schrott holt Eisenschrott ab 1.000 kg ohne Gebühr, nimmt Buntmetall in kleinen Mengen mit und bewertet Autos mit bis zu 250 Euro.
Siegburg ist Kreisstadt des Rhein-Sieg-Kreises, zählt rund 42.000 Einwohner und liegt auf etwa 24 Quadratkilometern an der Sieg. Zur Stadt gehören unter anderem Kaldauen, Seligenthal, Braschoß und Wolsdorf. Über der Innenstadt thront der Michaelsberg mit der Abtei.
In den Einfamilienhausgebieten rund um Brückberg und Stallberg füllen sich Garagen mit alten Fahrradrahmen, Gartenzäunen und Werkzeug. Beim Schrottankauf in Siegburg bekommen Sie den Tageswert des Metalls, gewogen wird bei Ihnen vor der Tür.
Tausend Kilo Eisen, null Euro Fahrtkosten
Ab 1.000 kg Eisen kommen wir ohne Gebühr nach Siegburg. Das erreicht ein abgerissener Carport mit Stahlträgern, eine Kellerentkernung vor dem Hausverkauf oder der Bestand einer kleinen Schlosserei. Senden Sie per WhatsApp PLZ, Foto oder Video und die Menge, wie Sie sie einschätzen. Wir melden uns mit einer ersten Einschätzung, anschließend übernimmt die Altmetallabholung Siegburg.
Kupferdraht, Messingteile, Zinkreste und Aluleisten aus Neubau und Umbau nehmen wir in Siegburg schon als kleine Menge mit. Wer als Elektriker oder Dachdecker Verschnitt sammelt, muss keine Tonnen abwarten. Aluminium aus Fenstern und Rollläden ist nach einer Modernisierung in Siegburg ebenfalls willkommen, genauso Zink von alten Dachrinnen.
Das Auto, das hinter dem Haus in Kaldauen steht, bringt bis zu 250 Euro über die Schrottauto-Abholung Siegburg. Mit der Autoverschrottung erhalten Sie den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV für das Straßenverkehrsamt des Rhein-Sieg-Kreises. Auch Wohnmobile und Quads gehen über Autoentsorgen Siegburg.
Muss eine Maschine raus, hilft die Schrottdemontage in Siegburg. Nach einem Hausverkauf übernimmt die Entrümpelung den Rest, und kleine Restposten holt der Klüngelskerl Siegburg ab.
Siegburg: Häufige Fragen
Ab welcher Menge kostet die Abholung nichts?
Bei Eisenschrott ab 1.000 kg.
Nehmen Sie auch einzelne Kilo Kupfer an?
Ja, Buntmetall holen wir bereits in kleinen Mengen ab.
Fahren Sie nach Seligenthal und Braschoß?
Beide Ortsteile liegen im Einsatzgebiet.
Was bekomme ich für die Abmeldung des Autos?
Einen Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV.
Kann ich auch am Samstag einen Termin bekommen?
Ja, wir sind von Montag bis Samstag unterwegs.
Wo sind die Leistungen für Siegburg aufgelistet?
Hier: nrw-schrott.de/siegburg.
Abholung in Siegburg anmelden
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Siegburg und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr