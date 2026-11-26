Senden: Bösensell, Ottmarsbocholt und Aschhoff lassen Eisen ab 1.000 kg gratis abholen
Zwischen Kanal, Baugebieten und Altbauten in Senden bleiben bei Auflösungen und Umbauten Metallreste übrig. NRW Schrott holt Eisen ab 1.000 kg kostenlos, nimmt Buntmetall mit und bewertet Autos mit bis zu 250 Euro.
Schrottankauf in Senden (PLZ 48308)
Senden im Kreis Coesfeld hat rund 20.000 Einwohner und gut 80 Quadratkilometer Fläche. Außer dem Hauptort gehören Bösensell, Ottmarsbocholt und Aschhoff dazu. Der Dortmund-Ems-Kanal verläuft durch das Gemeindegebiet, die Nähe zu Münster macht den Ort als Wohnstandort gefragt.
Neue Baugebiete und viele Hausbesitzer aus dem Umland Münsters sorgen dafür, dass regelmäßig Keller, Garagen und Schuppen geleert werden. Den passenden Abnehmer für Metall finden Sie beim Schrottankauf Senden.
Eine Tonne Eisen, danach entfällt die Fahrtgebühr
Für die Abholung ohne Gebühr brauchen wir in Senden 1.000 kg Eisen. Nach einer Hausauflösung mit Heizkörpern, Stahlregalen und einer alten Werkbank kommt dieses Gewicht häufiger zusammen, als man denkt. Beschreiben Sie den Bestand kurz per WhatsApp, fügen Sie PLZ sowie ein Foto oder Video bei und nennen Sie Ihre Schätzung. Ist alles klar, folgt die Altmetallabholung in Senden.
Kupferkabel, Messinghähne und Alugestelle aus Renovierungen nehmen wir in Senden gesondert mit. Wer beim Neubau in Bösensell Reststücke übrig hat, legt sie einfach dazu.
Das Auto in der Einfahrt, das keiner mehr fährt: Die Schrottauto-Abholung in Senden vergütet bis zu 250 Euro. Den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV, den Sie über die Autoverschrottung erhalten, verlangt das Straßenverkehrsamt des Kreises Coesfeld bei der Abmeldung. Auch Roller und Anhänger sind bei Autoentsorgen Senden in guten Händen.
Muss eine Werkstatt oder ein Carport aus Stahl weichen, setzt die Schrottdemontage in Senden an. Bei einer Haushaltsauflösung nach einem Todesfall hilft die Entrümpelung, Reste übernimmt der Klüngelskerl in Senden.
Senden: Was Kunden vorab wissen wollen
Reichen 600 kg Eisen für eine kostenlose Fahrt?
Nein, die Grenze liegt bei 1.000 kg.
Was tun bei weniger Eisen?
Fragen Sie per WhatsApp nach, wir nennen die Konditionen für Ihren Fall.
Fahren Sie auch nach Ottmarsbocholt?
Ja, dorthin ebenso wie nach Aschhoff und Bösensell.
Wer meldet das Auto danach ab?
Sie selbst, mit dem Verwertungsnachweis beim Straßenverkehrsamt des Kreises Coesfeld.
Sind Heizkörper und Rohre aus dem Keller willkommen?
Ja, sie zählen beim Eisen mit.
Wo sind die Infos zu Senden gesammelt?
Auf nrw-schrott.de/senden.
Termin in Senden anfragen
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Senden und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr