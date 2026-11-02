Selm im Münsterland: Altmetall und Schrottautos werden von Bork bis Cappenberg abgeholt
Ab ca. 1.000 kg Eisenschrott kommt NRW Schrott kostenlos nach Selm, Buntmetalle lassen sich auch in kleineren Mengen abgeben, Fahrzeuge werden nachweislich verwertet.
Schrottabholung in Selm (PLZ 59379): Eisen, Buntmetall und Altfahrzeuge
Selm ist eine Stadt im Kreis Unna am Nordrand des Ruhrgebiets, mit rund 27.000 Einwohnern und gut 58 Quadratkilometern Fläche. Die drei Stadtteile Selm, Bork und Cappenberg sind durch Felder, Wälder und das Schloss Cappenberg geprägt. Dazwischen liegen Einfamilienhaussiedlungen, Höfe und kleinere Gewerbeflächen, in denen immer wieder Metall anfällt.
Unser Team ist in Selm unterwegs und holt Material ab, das sich sonst schwer entsorgen lässt. Interessenten für einen Schrottankauf in Selm melden sich einfach mit ein paar Angaben zum Material.
Was für die kostenlose Abholung in Selm gilt
Für Selm liegt die Mindestmenge bei Eisenschrott bei ca. 1.000 Kilogramm, also etwa einer Tonne. Das kann ein ausgedienter Stahlträger-Vorrat vom Hof in Bork sein oder die Reste eines Gartenhauses aus Cappenberg. Per WhatsApp lässt sich vorab klären, ob die Menge passt: PLZ, Foto oder Video und eine Schätzung genügen. Anschließend vereinbaren wir die Altmetallabholung in Selm.
Kleinere Mengen sind bei Buntmetall kein Hindernis. Ob eine Handvoll Kupferrohre, ein Alu-Rollladen oder ein paar Messinghähne: Wer ein Bild sendet, erhält einen Preis nach Materialwert. Wenn Eisen und Buntmetall zusammenkommen, helfen beide Positionen dabei, die Grenze für die kostenlose Abholung zu erreichen.
Wer in Selm ein Fahrzeug stilllegen will, kann die Schrottauto-Abholung in Selm buchen. Für die Altautos zahlen wir bis zu 250 Euro, je nach Zustand und Gewicht. Die Autoverschrottung in Selm läuft nach der Altfahrzeug-Verordnung, den Verwertungsnachweis gibt es dazu. Die Zulassungsstelle ist das Straßenverkehrsamt des Kreises Unna, die Abmeldung machen wir auf Wunsch gleich mit. Alles Weitere zum Thema Auto entsorgen in Selm steht online.
Wenn Anlagen zerlegt werden sollen, ist die Schrottdemontage in Selm der passende Weg. Bei Nachlässen und Haushaltsauflösungen hilft die Entrümpelung in Selm. Wer nur wenig Material loswerden möchte, ruft den Klüngelskerl in Selm.
Selm kompakt: sechs Antworten rund um Schrott
Welche Mindestmenge gilt in Selm für Eisenschrott?
Für die kostenlose Abholung rechnen wir mit etwa 1.000 kg. Buntmetall geht auch in kleineren Mengen.
Reicht ein Foto für eine erste Einschätzung?
Ja. Foto oder Video, PLZ und Menge per WhatsApp genügen für eine schnelle Antwort.
Kann ich ein Schrottauto auch ohne laufenden Motor abgeben?
Ja, das Fahrzeug muss nicht fahrbereit sein. Wir holen es ab und stellen den Verwertungsnachweis aus.
Wird die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt übernommen?
Auf Wunsch erledigen wir die Abmeldung kostenfrei für Sie.
Zu welchen Zeiten sind Sie erreichbar?
Von Montag bis Samstag zwischen 07:00 und 20:00 Uhr, telefonisch und per WhatsApp.
Gibt es zu Selm eine eigene Übersichtsseite?
Ja, die finden Sie unter nrw-schrott.de für Selm.
Schrott in Selm melden
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Selm und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr