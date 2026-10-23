Schwelm, Kreisstadt mit Heimatfest: Altmetall und Altfahrzeuge werden hier ohne Umweg über den Bauhof entsorgt

Schwelm (PLZ 58332) ist Kreisstadt des Ennepe-Ruhr-Kreises und hat rund 28.000 Einwohner auf nur etwa 20 km². Zum Stadtgebiet gehören neben der Innenstadt Linderhausen, Möllenkotten, Winterberg, Oehde, Loh und Brunnen.
Bekannt sind das Schwelmer Heimatfest und Haus Martfeld, wirtschaftlich prägen Metall- und Brauindustrie die Stadt. Über die A1 und die Lage direkt an Wuppertal sind wir schnell vor Ort und bieten den Schrottankauf in Schwelm mit Abholung.
Kostenlose Abholung ab 300 kg – der Schwelmer Weg
Stahlzargen aus einem Altbau in der Innenstadt, ein abgebauter Wintergarten in Linderhausen oder Werkstattregale in Möllenkotten: Ab etwa 300 kg Eisenschrott holen wir kostenlos ab. Kleinere Mengen werden durch Kupfer, Messing oder Alu aufgewertet.
Ihre Anfrage per WhatsApp braucht nur PLZ, Foto oder Video und eine Mengenschätzung. Die Seite zur Altmetallabholung in Schwelm erklärt alle Details.
Buntmetalle und Produktionsreste aus Schwelm
Betriebe in Möllenkotten und den Schwelmer Gewerbegebieten verarbeiten Metalle und erzeugen Kupfer-, Messing- und Aluminiumreste. Wir kaufen diese Stoffe sortenrein zu Tagespreisen an und organisieren regelmäßige Abholungen.
Altauto in Schwelm abgeben – die Abmeldung erledigen wir
Unsere Schrottauto-Abholung in Schwelm holt nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge direkt ab.
Da die Zulassungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises ihren Sitz in Schwelm hat, ist die Abmeldung für uns besonders einfach – Sie müssen sich um nichts kümmern. Verwertung nach Altfahrzeugverordnung und Verwertungsnachweis sind inklusive. Mehr unter Autoverschrottung Schwelm und Auto entsorgen in Schwelm. Bei Restwert zahlen wir bis zu 250 Euro.
Demontage und Räumung in Schwelm
Stahlkonstruktionen, Tanks oder Maschinen zerlegt unsere Schrottdemontage in Schwelm vor Ort.
Für Haushalts- und Kellerauflösungen steht die Entrümpelung in Schwelm bereit. Einzelne Teile holt der Klüngelskerl in Schwelm.
Häufige Fragen aus Schwelm
- Kommen Sie auch nach Linderhausen und Oehde?
Ja, alle Schwelmer Ortsteile sind abgedeckt.
- Lohnt sich ein einzelner Kupferboiler?
Häufig ja – schicken Sie uns ein Foto für eine Einschätzung.
- Kann ich das Auto auch ohne Kennzeichen abgeben?
Ja, wenn es bereits abgemeldet ist. Die Papiere benötigen wir trotzdem.
- Gibt es feste Termine für Betriebe?
Ja, auf Wunsch mit festen Intervallen.
- Wie schnell erhalte ich eine Antwort?
Per WhatsApp meist innerhalb kurzer Zeit.
- Wo steht alles zu Schwelm?
Unter nrw-schrott.de/schwelm.html.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr