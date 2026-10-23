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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland https://nrw-schrott.de/
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Schwelm, Kreisstadt mit Heimatfest: Altmetall und Altfahrzeuge werden hier ohne Umweg über den Bauhof entsorgt

NRW Schrott & Metallankauf holt in Schwelm, Linderhausen, Möllenkotten und Winterberg Schrott ab 300 kg kostenlos ab, kauft Buntmetalle an und erledigt die Abmeldung direkt beim Kreis

(lifePR) (Bochum, )
Metallankauf und Schrottabholung in Schwelm

Schwelm (PLZ 58332) ist Kreisstadt des Ennepe-Ruhr-Kreises und hat rund 28.000 Einwohner auf nur etwa 20 km². Zum Stadtgebiet gehören neben der Innenstadt Linderhausen, Möllenkotten, Winterberg, Oehde, Loh und Brunnen.

Bekannt sind das Schwelmer Heimatfest und Haus Martfeld, wirtschaftlich prägen Metall- und Brauindustrie die Stadt. Über die A1 und die Lage direkt an Wuppertal sind wir schnell vor Ort und bieten den Schrottankauf in Schwelm mit Abholung.

Kostenlose Abholung ab 300 kg – der Schwelmer Weg

Stahlzargen aus einem Altbau in der Innenstadt, ein abgebauter Wintergarten in Linderhausen oder Werkstattregale in Möllenkotten: Ab etwa 300 kg Eisenschrott holen wir kostenlos ab. Kleinere Mengen werden durch Kupfer, Messing oder Alu aufgewertet.

Ihre Anfrage per WhatsApp braucht nur PLZ, Foto oder Video und eine Mengenschätzung. Die Seite zur Altmetallabholung in Schwelm erklärt alle Details.

Buntmetalle und Produktionsreste aus Schwelm

Betriebe in Möllenkotten und den Schwelmer Gewerbegebieten verarbeiten Metalle und erzeugen Kupfer-, Messing- und Aluminiumreste. Wir kaufen diese Stoffe sortenrein zu Tagespreisen an und organisieren regelmäßige Abholungen.

Altauto in Schwelm abgeben – die Abmeldung erledigen wir

Unsere Schrottauto-Abholung in Schwelm holt nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge direkt ab.

Da die Zulassungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises ihren Sitz in Schwelm hat, ist die Abmeldung für uns besonders einfach – Sie müssen sich um nichts kümmern. Verwertung nach Altfahrzeugverordnung und Verwertungsnachweis sind inklusive. Mehr unter Autoverschrottung Schwelm und Auto entsorgen in Schwelm. Bei Restwert zahlen wir bis zu 250 Euro.

Demontage und Räumung in Schwelm

Stahlkonstruktionen, Tanks oder Maschinen zerlegt unsere Schrottdemontage in Schwelm vor Ort.

Für Haushalts- und Kellerauflösungen steht die Entrümpelung in Schwelm bereit. Einzelne Teile holt der Klüngelskerl in Schwelm.

Häufige Fragen aus Schwelm
  1. Kommen Sie auch nach Linderhausen und Oehde?
    Ja, alle Schwelmer Ortsteile sind abgedeckt.
  2. Lohnt sich ein einzelner Kupferboiler?
    Häufig ja – schicken Sie uns ein Foto für eine Einschätzung.
  3. Kann ich das Auto auch ohne Kennzeichen abgeben?
    Ja, wenn es bereits abgemeldet ist. Die Papiere benötigen wir trotzdem.
  4. Gibt es feste Termine für Betriebe?
    Ja, auf Wunsch mit festen Intervallen.
  5. Wie schnell erhalte ich eine Antwort?
    Per WhatsApp meist innerhalb kurzer Zeit.
  6. Wo steht alles zu Schwelm?
    Unter nrw-schrott.de/schwelm.html.
Schwelm – Kontakt zu NRW Schrott

WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr

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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

NRW-Schrott.de ist ein Bochumer Familienbetrieb für Schrottankauf, Metallhandel, Fahrzeugverwertung und Entrümpelung in ganz NRW. Rund um die Kreisstadt Schwelm holen wir auch in Gevelsberg, Ennepetal, Sprockhövel und Wuppertal ab – mit fairen Tagespreisen und ohne Abholkosten ab 300 kg Eisen.

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