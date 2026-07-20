Schrotthändler in Langenfeld Rheinland brauchen Mindestmenge für Kostenlose Entsorgung von Schrott und Altmetall

Langenfeld (Rheinland) (PLZ 40764) liegt im Kreis Mettmann zwischen Düsseldorf, Köln, Leverkusen, Monheim am Rhein und Hilden und zählt mit rund 59.000 Einwohnern auf einer Fläche von 41 km² zu den finanziell stärksten und wirtschaftlich dynamischsten Städten des Kreises Mettmann. Das Stadtgebiet gliedert sich in 6 Stadtteile: Richrath, Reusrath, Immigrath, Wiescheid, Berghausen und Langenfeld-Mitte. Die gesamte Stadt hat die einheitliche Postleitzahl 40764.
Langenfeld entstand aus der historischen Gemeinde Richrath-Reusrath – die erste urkundliche Erwähnung Richraths stammt aus den Jahren 1090–1120. Heute ist Langenfeld bekannt als schuldenfrei seit dem 3. Oktober 2008 und beherbergt mit dem Gewerbepark Katzberg sowie über 1.800 Unternehmen einen bedeutenden Wirtschaftsstandort im Süden des Kreises Mettmann. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) ist Ihr zuverlässiger Partner für den Schrottankauf und die Metallverwertung in Langenfeld – in allen 6 Stadtteilen, von Richrath im Norden bis Reusrath an der Leverkusener Stadtgrenze.
Von Richrath bis Reusrath – Eisenschrott in Langenfeld kostenlos und direkt abholen
Langenfeld verbindet eine flächenmäßig kompakte Stadtstruktur mit einer bemerkenswert dichten Unternehmenslandschaft: Im Gewerbepark Katzberg, in den Handwerksbetrieben in Immigrath und Richrath sowie bei Metallbauern und Elektrounternehmen in Wiescheid und Berghausen fällt regelmäßig Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott in Langenfeld kostenlos ab einer Menge von ca. 300 kg ab – in allen sechs Stadtteilen, ohne Anfahrtspauschale.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott allein nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die 300-kg-Schwelle gemeinsam aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Kein Pflichttermin vor Ort für die Erstbewertung: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ 40764, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine ungefähre Mengenangabe – wir antworten sofort mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck gilt für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgüter gleichermaßen.
Alle Details zur Eisenschrott-Abholung in Langenfeld finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Messing & Kernschrott in Langenfeld – Buntmetall zu Tagespreisen, Industrieschrott zum Höchstpreis
Langenfelds über 1.800 Unternehmen – darunter Lanxess im Gewerbepark Katzberg, zahlreiche Elektro-, Metall- und Handwerksbetriebe in Immigrath und Richrath sowie Logistikfirmen entlang der A 3 – erzeugen täglich werthaltige Buntmetallabfälle: Kupferkabel, Messingarmaturen, Aluminiumprofile und Edelstahlreste.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an – Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Dabei gilt ausdrücklich: Buntmetalle werden auch in kleineren Mengen angekauft, sofern ihr Materialwert eine Abholung rechtfertigt. Ein Elektriker aus Wiescheid mit Kupferkabelresten oder ein Sanitärbetrieb aus Reusrath mit Messingverschraubungen – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Bewertung.
Für Betriebe mit grobem Maschinenschrott besonders attraktiv: Kernschrott – sauberer Block- und Maschinenbruch – wird bei uns zum Höchstpreis vergütet. Gerade aus den Gewerbezonen im Katzberg und entlang der B 8 fällt dieses Material regelmäßig an. Direkt zum Buntmetall- und Kernschrottankauf in Langenfeld.
Fahrzeugentsorgung in Langenfeld – drei Wege zwischen Rhein und Wupper
Langenfeld ist über die A 3 (Köln–Düsseldorf) und die S-Bahn-Linie S 6 hervorragend erreichbar. Fahrzeughalter in allen sechs Stadtteilen profitieren von drei klar strukturierten Entsorgungswegen:
- Schrottfahrzeug direkt vor Ort kostenfrei abholen lassen: Steht Ihr Wagen bewegungslos auf einem Grundstück in Berghausen, in einer Garage in Reusrath oder auf einem Betriebsgelände in Richrath? Wir kommen zu Ihnen – kostenlos, nach kurzem WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung. Zur Schrottauto-Abholung in Langenfeld.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung mit amtlichem Verwertungsnachweis: Wir verwerten Ihr Fahrzeug vollständig nach der Altfahrzeugverordnung und stellen Ihnen einen offiziellen Verwertungsnachweis aus. Auf Wunsch übernehmen wir gleichzeitig die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos und ohne eigenen Gang zur Zulassungsstelle. Details zur Autoverschrottung in Langenfeld.
- Altfahrzeug entsorgen und Vergütung erhalten: Hat Ihr Wagen noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Vergütung von bis zu 250 Euro aus. Foto vorab schicken – wir bewerten kostenfrei und nennen sofort eine realistische Summe. Alle Infos: Auto entsorgen in Langenfeld.
Langenfelds Stadtbild reicht von modernen Wohngebieten in Richrath und Immigrath über den dörflichen Charme von Berghausen mit Blick auf die Grundwasserseen im Westen bis zum naturnahen Reusrath an der Grenze zu Leverkusen, wo das Further Moor als rund 43 Hektar großes Naturschutzgebiet die südliche Stadtgrenze prägt. In Privathäusern, Gewerbehallen und Wohnungsauflösungen aller Stadtteile stecken häufig fest verbaute Stahlkonstruktionen, Heizungsanlagen oder Maschinengestelle, die sachgerecht demontiert werden müssen.
Unsere Schrottdemontage in Langenfeld übernimmt genau das: Unser Team baut Metalleinbauten direkt vor Ort fachgerecht aus – gebäudeschonend, professionell, mit vollständigem Abtransport. Für Wohnungsauflösungen, Kellerberäumungen und Dachbodenräumungen in allen Stadtteilen bieten wir unsere Entrümpelung in Langenfeld an – verwertbare Metalle fließen direkt weiter und senken Ihre Gesamtkosten erheblich.
Wer lediglich einzelne Metallgegenstände, ausgediente Fahrräder, Gartengeräte oder Elektrokleingeräte loswerden möchte, nutzt unseren Klüngelskerl-Service in Langenfeld: bequeme Hausabholung direkt vor Ort, auch ohne Mindestmenge.
Langenfeld als Gewerbestandort – Rahmenverträge für Betriebe im Katzberg und entlang der A 3
Der Gewerbepark Katzberg beherbergt mit Lanxess und zahlreichen weiteren Unternehmen einen der konzentriertesten Gewerbezonen im Kreis Mettmann. Dazu kommen Produktions-, Logistik- und Handwerksbetriebe in Immigrath, Richrath und Reusrath, die kontinuierlich Schrott und Altmetall erzeugen. Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholintervallen, tagesaktuellen Preisen und zuverlässiger Gesamtabwicklung über einen einzigen Ansprechpartner – alle Materialströme gebündelt. Einen ersten Überblick bietet nrw-schrott.de/langenfeld-rheinland.html.
FAQ – Schrottankauf & Fahrzeugentsorgung in Langenfeld (Rheinland)
- Ab welcher Menge holen Sie Eisenschrott in Langenfeld kostenlos ab?
Kostenfreie Abholung erfolgt ab ca. 300 kg Eisenschrott – in allen sechs Stadtteilen, von Richrath und Wiescheid im Norden bis nach Reusrath und Berghausen im Süden. Wer diese Menge allein nicht erreicht, kann Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium ergänzen – die Kombination zählt gemeinsam zur Mindestmenge. Im Zweifel einfach ein WhatsApp-Foto schicken, wir prüfen das kostenfrei.
- Kann ich meinen Schrott oder mein Fahrzeug vorab per WhatsApp fotografieren und einsenden?
Ja, ausdrücklich empfohlen. PLZ 40764 + Foto oder kurzes Video des Materials + ungefähre Menge per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Kein Pflichttermin vor Ort, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Langenfeld nur wenig Kupfer oder Messing – lohnt sich eine Anfrage trotzdem?
Ja. Buntmetalle werden auch in kleineren Mengen angekauft, wenn ihr Materialwert stimmt. Foto mit PLZ und Menge schicken – ehrliche Rückmeldung, keine Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Langenfelder Fahrzeughalter?
Auf Wunsch ja – vollständig kostenlos. Wir erledigen die Abmeldung bei der zuständigen Zulassungsstelle für Sie. Sie erhalten zusätzlich einen amtlichen Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Abholtermin in Langenfeld möglich – auch in Berghausen oder Reusrath?
In der Regel innerhalb weniger Werktage – in allen sechs Stadtteilen, von der Stadtmitte bis nach Reusrath, Berghausen und Wiescheid. Bei dringendem Bedarf direkt anrufen: 0152 / 52 376 589.
- Bieten Sie für Betriebe im Gewerbepark Katzberg oder entlang der A 3 Rahmenverträge mit Container-Stellung an?
Ja. Für Produktions- und Handwerksbetriebe in Langenfeld bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholintervallen, transparenten Tagespreisen und auf Wunsch Container-Stellung an. Sprechen Sie uns direkt an – unverbindlich und kostenfrei.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr