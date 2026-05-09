Schrotthändler in Krefeld – Ihr Spezialist für Schrottabholung, Altmetallankauf und Fahrzeugentsorgung am Niederrhein

Wer inSchrott, Altmetall oder ein altes Fahrzeug loswerden möchte, findet mitden idealen und zuverlässigen Partner am linken Niederrhein. Der erfahrene mobile Schrottentsorgungsbetrieb bietet Privatpersonen und Gewerbekunden in Krefeld und der gesamten Umgebung einen umfassenden Service rund um Schrottabholung Krefeld, Fahrzeugentsorgung, Altmetallankauf und Entrümpelung – kostenlos, schnell und umweltgerecht direkt vor Ort in Krefeld und allen Stadtteilen.Was NRW-Schrott.de in Krefeld von anderen Anbietern unterscheidet: Das mobile und erfahrene Team kommt zu jedem Kunden – egal ob privates Wohnhaus, Betriebsgelände, Industrieanlage, Keller oder Garage in Krefeld-Innenstadt, Krefeld-Uerdingen, Krefeld-Hüls oder einem anderen Stadtteil. Kein mühsames Schleppen, kein bürokratischer Aufwand, keine versteckten Extrakosten. Einfach telefonisch, per E-Mail oder über WhatsApp melden – und das Team erledigt alles Weitere professionell und zügig.Beim Schrottankauf Krefeld werden Kupfer, Aluminium, Messing, Eisen, Edelstahl, Kabelschrott, Stahlträger und Mischmetalle zu tagesaktuellen Marktpreisen direkt beim Kunden abgeholt, mit geeichter Waage vor Ort präzise verwogen und sofort in bar oder per Banküberweisung ausgezahlt – transparent, fair und ohne versteckte Abzüge. Der beste Preis wird dabei für Kernschrott wie Stahlschienen und Stahlträger erzielt. Für Gewerbekunden in Krefeld bietet NRW-Schrott.de individuelle Rahmenverträge und planbare Abholtermine – wöchentlich oder monatlich, ganz nach Bedarf des Betriebs. Auf Wunsch wird auch ein Container für die Metallentsorgung bereitgestellt, was besonders bei Firmenauflösungen oder Großrenovierungen in Krefeld praktisch ist.Für die Schrottauto Abholung Krefeld steht ein eigener firmeneigener Abschleppdienst bereit – auch für nicht mehr fahrtüchtige, stillgelegte oder zwangsabgemeldete Fahrzeuge. Nach der Fahrzeugübergabe erhalten alle Kunden den offiziellengemäß Altfahrzeuggesetz, der für die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt Krefeld zwingend erforderlich ist. Ohne dieses Dokument laufen Kfz-Steuer und Versicherungsbeiträge weiter – mit NRW-Schrott.de gehört dieses Problem der Vergangenheit an.Wer in Krefeld sein Fahrzeug vollständig und fachgerecht verschrotten möchte, findet alle Details zur Autoverschrottung Krefeld direkt auf der Website. Für alle, die ihr Fahrzeug einfach schnell und kostenlos loswerden möchten – egal ob PKW, Motorrad, Wohnmobil oder Gabelstapler – steht zudem die Auto entsorgen Krefeld Seite mit allen relevanten Informationen, dem genauen Ablauf und direktem Kontaktweg zur Verfügung. Auf Wunsch übernimmt das Team auch die komplette Fahrzeugabmeldung – vollständig kostenlos.PKW, Kombi und Limousinen aller Hersteller und BaujahreTransporter, Lieferwagen und schwere NutzfahrzeugeMotorräder, Motorroller und KleinkrafträderWohnwagen und Wohnmobile in jedem ZustandGabelstapler, Bagger, Traktoren und BaumaschinenFahrzeuge ohne TÜV, ohne Papiere und mit schwerem SchadenAltmetallabholung, Entrümpelung und Klüngelskerl – Der Komplette Schrottservice für KrefeldDie Altmetallabholung Krefeld von NRW-Schrott.de ist für jede Menge und jeden Metalltyp ausgelegt – von kleinen Haushaltsmengen bis zu großen Industriechargen. Mobile Altmetallsammler kommen direkt zum Kunden in Krefeld, verladen das Altmetall sorgfältig vor Ort und sorgen für eine fachgerechte und umweltgerechte Verwertung aller Materialien. Vor Ort kann auch eine Demontage von Altmetallgegenständen wie Kupferkesseln, Messingarmaturen oder Industriekomponenten durchgeführt werden.Abgeholt werden in Krefeld unter anderem: Kupferschrott, Messingschrott, Aluminiumschrott, Edelstahlschrott, Eisenschrott, Kabelreste, Heizkörper, Rohre, Armaturen, Zäune, Tore, Katalysatoren und Industriekomponenten jeder Art – alles kostenlos und ohne Aufwand. Der vereinbarte Altmetallankaufpreis wird direkt bei der Abholung in bar an den Kunden in Krefeld ausgezahlt. Altmetallsammler in Krefeld leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft – wertvolle Rohstoffe werden dem Recyclingprozess zugeführt und der Natur zurückgegeben. Buntmetallpreise sind börsenabhängig und können beim Schrotthändler Krefeld täglich erfragt werden.Ein besonders nachgefragter Zusatzservice von NRW-Schrott.de in Krefeld ist die professionelle Entrümpelung Krefeld. Ob Wohnungsauflösung, Kellerentrümpelung, Dachbodenentrümpelung, Garagenentrümpelung oder die vollständige Räumung gewerblicher Büros, Lager und Produktionsstätten in Krefeld – das erfahrene Team übernimmt die komplette Räumung, sortiert alle Gegenstände professionell und sorgt für eine fachgerechte Entsorgung sowie umweltgerechte Verwertung aller Materialien. Nach Abschluss der Entrümpelung werden die Räumlichkeiten in Krefeld besenrein übergeben.Da NRW-Schrott.de gleichzeitig als mobiler Schrotthändler in Krefeld tätig ist, können bei der Entrümpelung anfallende Altmetalle direkt gutgeschrieben und mit den Entrümpelungskosten verrechnet werden – das macht den Gesamtservice noch günstiger. Alle Einzelheiten werden im Vorfeld genau abgesprochen – auch anhand von Fotos per WhatsApp oder E-Mail. Nach einem kostenlosen und unverbindlichen Besichtigungstermin wird ein fairer Pauschalpreis festgelegt, der alle anfallenden Kosten für Arbeit, Fahrt, Sperrmüll und Schrottbeseitigung in Krefeld abdeckt – ohne Nachforderungen.Wohnungsauflösung und vollständige HaushaltsauflösungKellerentrümpelung und DachbodenentrümpelungGaragenentrümpelung und GartenräumungBüro- und Firmenentümpelungen in allen Krefelder StadtteilenLagerhallenentrümpelung und BetriebsauflösungMessie-Wohnungsentrümpelung mit Erfahrung und EinfühlungsvermögenSeniorenwohnungsentrümpelung und Sterbefall-HaushaltsauflösungDer Klüngelskerl Krefeld Service von NRW-Schrott.de steht für mobile Schrottsammlung mit langer Tradition am Niederrhein. Als fahrende Altmetallsammler holen die Klüngelskerle Eisenschrott und Buntmetalle direkt beim Kunden in Krefeld ab – ohne Anfahrtspauschale, ohne Vorauszahlung und ohne lange Wartezeiten. Bestimmte Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium, Messing und Edelstahl können dabei auch in kleineren Mengen direkt angekauft werden – der vereinbarte Schrottpreis wird sofort bei der Abholung in bar ausgezahlt. Alt-Kabel, Autobatterien, Staplerbatterien, Blei und Zink werden bei größeren Mengen ebenfalls nach aktuellen Tagespreisen vergütet.– keine versteckten Gebühren oder Anfahrtspauschalen in Krefeld– Abholung oft noch am selben Werktag in Krefeld möglich– rechtssicher, gesetzeskonform und sofort verwendbar– PKW, LKW, Motorrad, Wohnmobil, Gabelstapler und Bagger– tagesaktuelle Barauszahlung direkt vor Ort in Krefeld– Wohnungen, Häuser, Keller, Garagen und Lagerhallen– mobile Schrottsammlung mit langer Tradition in Krefeld– Containerbereitstellung für größere Metallmengen auf Anfrage– individuelle und maßgeschneiderte Lösungen für jeden KundenFahrzeugbesitzer, Privatpersonen und Gewerbekunden in Krefeld, die einen Schrottabholtermin vereinbaren, Altmetall verkaufen oder eine Entrümpelung beauftragen möchten, erreichen NRW-Schrott.de direkt:0152 / 52 376 589