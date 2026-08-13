Schrotthändler in Kempen: Eisenschrott, Buntmetall und Altfahrzeuge verwerten in der Thomasstadt

Schrottankauf in Kempen – Metall und Altfahrzeuge in der historischen Thomasstadt am Niederrhein
Kempen (PLZ 47906) liegt im Kreis Viersen am Niederrhein und ist als Geburtsort von Thomas a Kempis bekannt als „Thomasstadt“. Mit rund 35.000 Einwohnern auf 68,8 km² gliedert sich die Stadt in die Stadtteile Kempen (historische Altstadt), St. Hubert und Tönisberg.
Bekannt für die gut erhaltene mittelalterliche Altstadt mit Burg Kempen und geprägt von Handwerk und mittelständischem Gewerbe fällt in Kempen regelmäßig Eisenschrott und Altmetall an. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen Stadtteilen für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Kempen zur Verfügung – von der Altstadt bis nach St. Hubert und Tönisberg.
Schrott in Kempen loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Kempen vereint historische Altstadt, Handwerk und ländlich geprägte Ortsteile auf großer Fläche: Von den Gewerbeflächen rund um die Kernstadt über die Betriebe in St. Hubert bis zu den Handwerksunternehmen in Tönisberg fällt im gesamten Stadtgebiet Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Kempener Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Kempen finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Kempen zu Tagespreisen
Kempens Wirtschaft wird durch Handwerk, Handel und mittelständisches Gewerbe in der Altstadt sowie in St. Hubert geprägt. Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Metallbauer produzieren täglich werthaltige Buntmetallabfälle.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus St. Hubert mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Tönisberg mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus der Altstadt mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielt bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Kempen nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Kempen entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Tönisberg oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Kempener Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen Stadtteilen bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle Kempener Stadtteile – von St. Hubert bis nach Tönisberg. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Kempen.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zur Kfz-Zulassungsstelle Viersen müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Kempen.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Kempen.
In Kempen stehen historische Fachwerkhäuser rund um die Burg Kempen neben landwirtschaftlichen Gehöften in Tönisberg sowie Gewerbeimmobilien in St. Hubert. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Kempen bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Kempen den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Kempen – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Kempen als Wirtschaftsstandort am Niederrhein – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Die historische Altstadt und die Lage am Niederrhein machen Kempen zu einem attraktiven Standort für Handwerk, Handel und mittelständisches Gewerbe. Rund um die Gewerbegebiete der Kernstadt und in St. Hubert haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe und Handwerksunternehmen angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen landwirtschaftliche Betriebe in Tönisberg.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/kempen.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Kempen
- Wann ist eine Schrottabholung in Kempen für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Kempen nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Kempener Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zuständigen Kfz-Zulassungsstelle Viersen kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Kempen möglich – auch in St. Hubert oder Tönisberg?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Stadtteilen St. Hubert und Tönisberg. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen in der historischen Altstadt oder in Kempener Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen in Altstadt- und Gewerbeimmobilien übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr