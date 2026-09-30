Schrotthändler in Goch: NRW Schrott holt Metall und Altfahrzeuge am Niederrhein ab

Schrottankauf in Goch - Metall, Altfahrzeuge & Entruempelung im Kreis Kleve
Goch (PLZ 47574) liegt am Niederrhein im Kreis Kleve, umgeben von Kevelaer, Kranenburg, Weeze, Uedem und Kleve. Mit rund 32.800 Einwohnern auf etwa 115 km² Stadtflaeche gehoert Goch flaechenmaessig zu den groesseren Staedten am Niederrhein. Das Stadtgebiet gliedert sich in die Stadtteile Asperden, Gaesdonk, Grunewald, Hassum, Holthuisenbosch, Hommersum, Huelm, Kessel, Nergena, Nierswalde, Pfalzdorf und Vossheide.
Gepraegt durch die historische Altstadt mit Stadtmauer und die naheliegenden Naturschutzgebiete am Niederrhein, hat sich Goch zu einem vielseitigen Wohn- und Gewerbestandort entwickelt. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstrasse 70, 44809 Bochum) steht Privathaushalten und Betrieben in allen Gocher Stadtteilen fuer einen zuverlaessigen Metallankauf und Schrottabholservice in Goch - von der Altstadt bis nach Pfalzdorf und Asperden.
Eisenschrott in Goch entsorgen - Mindestmenge, WhatsApp-Check und kostenfreie Abholung
Ob Kellerentruempelung in Hassum, Renovierung in Asperden oder Betriebsschrott im Gewerbegebiet Goch-Nord - in allen Gocher Stadtteilen faellt regelmaessig Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Gocher Stadtgebiet ab.
Wird die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott allein nicht erreicht, laesst sich das unkompliziert loesen: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium koennen ergaenzt werden - die Kombination gleicht die Schwelle aus und ermoeglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Fuer eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort genuegt eine Nachricht per WhatsApp: PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe - wir antworten umgehend mit einer konkreten Rueckmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert fuer Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entruempelungsgut gleichermassen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Goch finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Messing & Kernschrott - Buntmetallankauf in Goch zu Tagespreisen
Gochs Wirtschaft wird durch mittelstaendische Handwerksbetriebe, Landwirtschaft und Gewerbebetriebe im Gebiet Goch-Nord gepraegt. Elektrounternehmen, Kfz-Werkstaetten und Metallbaubetriebe in allen Stadtteilen produzieren taeglich werthaltige Buntmetallabfaelle.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden beruecksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Pfalzdorf mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Kessel mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Nierswalde mit Aluminiumabschnitten - ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht fuer eine sofortige, unverbindliche Einschaetzung.
Fuer Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott aus dem Gewerbegebiet gilt: Kernschrott erzielt bei uns stets den Hoechstpreis. Wer regelmaessig ueber hochwertiges Industriematerial verfuegt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Goch nehmen wir Mo-Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Goch entsorgen - drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, ein jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Hommersum oder ein nicht mehr fahrtuechtiges Fahrzeug in einer Hinterhofgarage in Asperden - fuer Fahrzeughalter in allen Gocher Stadtteilen bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle Gocher Stadtteile - von Pfalzdorf bis nach Hassum. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genuegt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Goch.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemaess der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kuemmern wir uns um die KFZ-Abmeldung - vollstaendig kostenlos, ohne dass Sie zur Kfz-Zulassungsstelle Kleve muessen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Goch.
- Fahrzeug abgeben und Verguetung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto - wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Goch.
In Goch stehen historische Altstadthaeuser rund um die Stadtmauer, gewachsene Wohnquartiere in Pfalzdorf und moderne Gewerbeimmobilien im Gebiet Goch-Nord dicht beieinander. In vielen dieser Gebaeude stecken fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden koennen.
Genau fuer solche Faelle steht unsere Schrottdemontage in Goch bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab - ohne Schaeden am Gebaeude und mit anschliessendem vollstaendigen Abtransport des Materials.
Fuer Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberaeumungen uebernimmt unsere Entruempelung in Goch den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fliessen direkt weiter - das senkt die Gesamtkosten spuerbar. Wer nur einzelne Metallgegenstaende, alte Fahrraeder oder Haushaltsgeraete loswerden moechte, nutzt am besten unseren Kluengelskerl-Service fuer Goch - diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne grosse Menge.
Goch als Gewerbestandort am Niederrhein - Rahmenvertraege fuer Betriebe
Die Naehe zu Kevelaer, Weeze und Kleve sowie die guten Verkehrsanbindungen machen Goch zu einem gefragten Gewerbestandort am Niederrhein. Rund um das Gewerbegebiet Goch-Nord haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Speditionen und Handwerksbetriebe angesiedelt, die regelmaessig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen landwirtschaftliche Betriebe in den Stadtteilen Asperden und Hommersum.
Fuer Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenvertraege mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialstroeme - Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge - koennen ueber einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Ueberblick findet sich unter nrw-schrott.de/goch.html.
FAQ - Schrottankauf & Metallverwertung in Goch
- Ab welcher Menge ist eine Schrottabholung in Goch kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergaenzen - eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermoeglicht trotzdem eine gebuehrenfreie Abholung.
- Kann ich Fotos oder Videos einfach per WhatsApp senden?
Ja, das empfehlen wir ausdruecklich: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden - wir antworten sofort mit einer konkreten Einschaetzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist fuer die Erstbewertung nicht notwendig, weder fuer Schrott noch fuer Fahrzeuge oder Entruempelungsgueter.
- Ich habe in Goch nur wenig Kupfer oder Messing - lohnt sich das?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne grosse Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto - wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebuehren.
- Wird die KFZ-Abmeldung fuer Gocher Fahrzeughalter uebernommen?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zustaendigen Kfz-Zulassungsstelle Kleve kostenfrei fuer Sie. Sie erhalten ausserdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Goch moeglich - auch in Pfalzdorf oder Asperden?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar - auch in den Aussenbezirken Pfalzdorf, Asperden oder Hommersum. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Bieten Sie auch Rahmenvertraege fuer landwirtschaftliche Betriebe und Speditionen im Gewerbegebiet Goch-Nord an?
Ja. Gerade landwirtschaftliche Betriebe, Speditionen und Handwerksbetriebe im Gewerbegebiet Goch-Nord profitieren von individuellen Rahmenvertraegen mit festen Abholterminen und transparenten Tagespreisen - auf Wunsch mit einem festen Ansprechpartner fuer alle Materialstroeme.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr