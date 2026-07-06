Schrotthändler in Bottrop holen Altmetall und Eisenschrott Kostenlos bei Gewerbe und Privat

Schrottankauf Bottrop – Eisenschrott, Altmetall & Fahrzeugentsorgung zwischen Ruhr und Kirchhellen
Bottrop (PLZ 46236–46244) liegt im nordwestlichen Ruhrgebiet, grenzt an Gelsenkirchen, Oberhausen, Essen und Gladbeck und zählt mit rund 117.000 Einwohnern auf einer Fläche von gut 100 km² zu den kreisfreien Städten Nordrhein-Westfalens. Das Stadtgebiet gliedert sich in 3 Stadtbezirke mit insgesamt 17 Stadtteilen:
Bezirk Bottrop-Mitte: Stadtmitte, Eigen und Fuhlenbrock (PLZ 46236, 46240, 46242).
Bezirk Bottrop-Süd: Batenbrock, Boy, Ebel, Lehmkuhle, Vonderort, Welheim und Welheimer Mark (PLZ 46236, 46238, 46240, 46242).
Bezirk Bottrop-Kirchhellen: Kirchhellen-Mitte, Ekel, Feldhausen, Grafenwald, Hardinghausen, Holthausen und Overhagen (PLZ 46244).
Bottrop ist vor allem bekannt als Standort der Zeche Prosper-Haniel – bis zur endgültigen Schließung im Jahr 2018 die letzte aktive Zeche im Ruhrgebiet. Die Stadt steht damit symbolisch für den Abschluss des deutschen Steinkohlenbergbaus und zugleich für den Aufbruch in eine neue wirtschaftliche Ära. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) ist Ihr direkter Ansprechpartner für den Schrottankauf und die Metallabholung in Bottrop – in allen drei Stadtbezirken, von der Stadtmitte bis ins ländliche Kirchhellen.
Nach der letzten Zeche – Eisenschrott in Bottrop professionell und kostenfrei abholen
Mit dem Ende des Bergbaus und dem laufenden Strukturwandel entstehen in Bottrop kontinuierlich neue Mengen an Altmetall: in umgenutzten Industriegebäuden in Batenbrock, auf Gewerbehöfen in Eigen und Fuhlenbrock, bei Handwerksbetrieben in Welheim und Boy. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott in Bottrop kostenlos ab einer Menge von ca. 300 kg ab – in allen Stadtteilen, ohne Anfahrtspauschale.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott allein nicht erreicht, findet unkompliziert eine Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium können mitgegeben werden – ihre Kombination mit Eisenschrott gleicht die 300-kg-Schwelle gemeinsam aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Kein Pflichttermin vor Ort für die Ersteinschätzung: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Schrotts sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten sofort mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck gilt für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgüter gleichermaßen.
Alle Informationen zur Eisenschrott-Mitnahme in Bottrop finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Alu, Messing & Kernschrott in Bottrop – Buntmetall fair bewertet, Kernschrott zum Höchstpreis
Bottrops Wirtschaft befindet sich im Wandel: Neue Gewerbezonen, Logistikbetriebe und Handwerksunternehmen haben sich in den letzten Jahren besonders im Süden der Stadt und entlang der A 2 und A 42 angesiedelt. Elektrounternehmen, Kfz-Werkstätten und Metallbauer in Ebel, Lehmkuhle und Vonderort produzieren täglich Buntmetallabfälle, die gezielt und gewinnbringend verwertet werden können: Kupferkabel, Messingarmaturen, Aluminiumprofile, Edelstahlreste.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an – Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Dabei gilt ausdrücklich: Buntmetalle werden auch in kleineren Mengen berücksichtigt, sofern ihr Materialwert eine Abholung rechtfertigt. Ein Elektriker aus Fuhlenbrock mit Kupferkabelresten oder ein Sanitärbetrieb aus Boy mit Messingverschraubungen – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und ungefährer Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Bewertung.
Für Betriebe mit schwerem Maschinenschrott besonders interessant: Kernschrott – sauberer Block- und Maschinenbruch – erzielt bei uns den Höchstpreis. Gerade im Zuge von Betriebsumstrukturierungen und Abbrucharbeiten fällt in Bottrop dieses Material regelmäßig an. Direkt zum Buntmetall- und Kernschrottankauf in Bottrop.
Altfahrzeuge in Bottrop loswerden – drei Optionen ohne Wartezeit
Bottrop liegt an der Schnittstelle der Autobahnen A 2 und A 42 – Fahrzeuge aus dem gesamten nördlichen Ruhrgebiet finden hier eine kompetente Anlaufstelle. Für Fahrzeughalter in allen drei Stadtbezirken bieten wir drei klar definierte Entsorgungswege:
- Fahrzeugabholung direkt am Standort: Steht Ihr Schrottauto bewegungslos auf einem Hof in Batenbrock, in einer Garage in Kirchhellen oder auf einem Grundstück in Grafenwald? Wir kommen hin – kostenlos, ohne großen Vorlauf. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt. Direkt zur Schrottauto-Abholung in Bottrop.
- Rechtssichere Fahrzeugverwertung mit Verwertungsnachweis: Wir verwerten Ihr Fahrzeug vollständig nach der Altfahrzeugverordnung und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis aus. Auf Wunsch übernehmen wir gleichzeitig die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos und ohne eigenen Gang zur Zulassungsstelle. Alle Details zur Autoverschrottung in Bottrop.
- Altfahrzeug entsorgen und Vergütung erhalten: Hat Ihr Wagen noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Vergütung von bis zu 250 Euro aus. Foto vorab schicken – wir bewerten kostenfrei und nennen Ihnen sofort einen konkreten Betrag. Infos: Auto entsorgen in Bottrop.
Bottrops Stadtbild ist einzigartig: Historische Zechensiedlungen in Batenbrock und Boy, moderne Wohngebiete in Eigen und Fuhlenbrock sowie die weitläufige Naturlandschaft der Kirchheller Heide und des Köllnischen Waldes im Norden. In alten Werkshallen, Betriebsgebäuden und Zechennachfolgeimmobilien stecken häufig schwere Stahlkonstruktionen, Maschinengestelle oder fest verbaute Heizungsanlagen, die vor dem Abtransport fachgerecht demontiert werden müssen.
Unsere Schrottdemontage in Bottrop schafft hier Abhilfe: Unser Fachteam baut Metalleinbauten und Konstruktionen direkt vor Ort professionell aus – ohne Schäden an der umgebenden Bausubstanz, mit vollständigem Abtransport im Anschluss.
Für Wohnungsauflösungen, Kellerberäumungen und Dachbodenräumungen in allen drei Stadtbezirken steht unsere Entrümpelung in Bottrop bereit – verwertbare Metalle fließen direkt weiter und senken Ihre Entsorgungskosten spürbar. Wer lediglich einzelne Metallgegenstände, ausgediente Fahrräder oder Elektrokleingeräte loswerden möchte, nutzt unseren Klüngelskerl-Service in Bottrop: bequeme Abholung direkt am Haus, auch ohne Mindestmenge.
Bottrop im Wandel – verlässlicher Schrottpartner für Gewerbe und Industrie
Bottrop setzt nach dem Ende des Bergbaus auf neue Industrie- und Gewerbezweige: Der Technologiepark Bottrop, die Ansiedlung von Logistikbetrieben entlang der Emscherzone und die Entwicklung des ehemaligen Zechengeländes Prosper-Haniel zu einem neuen Stadtquartier schaffen kontinuierlich Bedarf an professioneller Schrottentsorgung. Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen – ob Logistikbetrieb in Boy, Metallverarbeiter in Ebel oder Handwerksbetrieb in Kirchhellen – bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholintervallen, tagesaktuellen Preisen und zuverlässiger Gesamtabwicklung. Alle Materialströme über einen einzigen Ansprechpartner. Einen ersten Überblick bietet nrw-schrott.de/bottrop.html.
FAQ – Schrottankauf & Fahrzeugentsorgung in Bottrop
- Ab welcher Menge holen Sie Eisenschrott in Bottrop kostenlos ab?
Kostenfreie Abholung erfolgt ab ca. 300 kg Eisenschrott – in allen drei Stadtbezirken, von der Stadtmitte bis nach Kirchhellen und Grafenwald. Wer diese Menge mit reinem Eisen nicht erreicht, kann Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium ergänzen – die Kombination zählt gemeinsam zur Mindestmenge. Im Zweifel einfach ein WhatsApp-Foto schicken.
- Kann ich meinen Schrott oder mein Fahrzeug vorab per WhatsApp fotografieren und einsenden?
Ja, ausdrücklich empfohlen. PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Menge per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Rückmeldung. Kein Pflichttermin vor Ort für Schrott, Altmetall, Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Bottrop nur wenig Kupfer oder Messing – lohnt sich eine Anfrage trotzdem?
Ja. Buntmetalle werden auch in kleineren Mengen angekauft, wenn ihr Materialwert stimmt. Foto mit PLZ und Menge schicken – ehrliche Antwort, keine versteckten Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Bottroper Fahrzeughalter?
Auf Wunsch ja – vollständig kostenlos. Wir erledigen die Abmeldung bei der zuständigen Zulassungsstelle für Sie. Sie erhalten zusätzlich einen amtlichen Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Abholtermin in Bottrop möglich – auch in Kirchhellen oder Grafenwald?
In der Regel innerhalb weniger Werktage – auch in den nördlichen Stadtteilen Kirchhellen, Grafenwald, Feldhausen und Hardinghausen. Bei dringendem Bedarf direkt anrufen: 0152 / 52 376 589.
- Bieten Sie für Betriebe auf dem Prosper-Haniel-Gelände oder in Bottroper Gewerbegebieten Rahmenverträge an?
Ja. Für Unternehmen in der Emscherzone, im Technologiepark oder auf ehemaligen Zechengeländen bieten wir Rahmenverträge mit festen Abholintervallen, transparenten Tagespreisen und auf Wunsch Container-Stellung an. Sprechen Sie uns direkt an – unverbindlich und kostenfrei.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr