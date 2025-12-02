Schrotthändler Oberhausen – Klüngelskerle, Autoentsorgung
Klüngelskerle Oberhausen bieten Gabelstapler- & Maschinenverschrottung, Wohnwagen/Wohnmobil Entsorgung & Kabelankauf mit Abholung
Mit modernem Equipment und einem qualifizierten Team sorgen wir für eine effiziente, sichere und fachgerechte Entsorgung in ganz Oberhausen.
Schrotthändler Oberhausen – kostenlose Abholung von Altmetallen & Schrott
Wir holen Ihren Schrott kostenlos in Oberhausen ab – schnell und zuverlässig:
Eisen, Stahl, Kupfer, Messing, Aluminium
Heizkörper, Rohre, Kabel, Batterien
Elektroschrott & Haushaltsmetalle
Maschinenteile & Werkstattschrott
Gewerbe- und Industrieschrott
Baustellen- & Produktionsreste
Ob kleine Mengen oder größere Metallbestände: Wir kommen pünktlich, arbeiten sauber und verwerten alles gesetzeskonform.
Für wertvolle Metalle zahlen wir Ihnen auf Wunsch sofort und fair in bar.
Klüngelskerle Oberhausen – flexibel, schnell & zuverlässig unterwegs
Unsere Klüngelskerle in Oberhausen stehen für spontane und unkomplizierte Schrottentsorgung – traditionell und gleichzeitig professionell:
Kostenlose Abholung kleiner & großer Mengen
Schnelle Reaktionszeiten & flexible Termine
Direkte Bewertung der Metalle vor Ort
Saubere Arbeitsweise ohne Rückstände
Freundlicher Service ohne versteckte Kosten
Ein moderner Klüngelskerl-Service für das gesamte Stadtgebiet Oberhausen.
Kabelankauf Oberhausen – mit kostenloser Abholung & Bestpreisen
Wir sind Ihr Spezialist für den Kabelankauf in Oberhausen, inklusive kostenfreier Abholung.
Wir kaufen:
Kupferkabel
Aluminiumkabel
Mischkabel aller Arten
Industrie- und Maschinenkabel
Erdkabel & Starkstromkabel
Kabelreste aus Abbruch & Gewerbe
Ihre Vorteile:
Kostenlose Abholung jeder Menge
Faire Tagespreise nach Metallmarkt
Sofortige Barauszahlung oder Überweisung
Professionelle und diskrete Abwicklung
Ideal für Baustellen, Elektriker, Gewerbebetriebe und private Kabelverkäufer.
Autoentsorgung Oberhausen – zertifiziert & kostenlos abgeholt
Wir entsorgen Fahrzeuge jeder Art:
Pkw
Transporter
Nutzfahrzeuge
Unfallwagen
Totalschäden
Autos ohne TÜV
Nicht fahrbereite Fahrzeuge
Unser Rundum-Service umfasst:
Kostenlose Fahrzeugabholung in ganz Oberhausen
Zertifizierte Altauto-Verschrottung
Ausstellung eines Verwertungsnachweises
Abmeldung bei der Zulassungsstelle auf Wunsch
Umweltgerechte Recyclingverwertung aller Fahrzeugteile
Wir garantieren Ihnen einen sicheren, schnellen und gesetzeskonformen Ablauf.
Gabelstapler entsorgen in Oberhausen – professionell & sicher
Wir entsorgen Gabelstapler aller Größen und Antriebsarten:
Elektrostapler
Gas- und Dieselstapler
Hubwagen
Industriestapler
Unser Service:
Demontage direkt vor Ort
Abtransport schwerer Maschinen mit Spezialfahrzeugen
Entsorgung von Batterien, Ölen & Hydrauliksystemen
Sortierung & Wiederverwertung von Stahl, Metall & Elektronik
Für Industrie, Lagerhallen, Logistik & Gewerbe bieten wir eine sichere Entsorgungslösung.
Wohnwagen Entsorgung Oberhausen – schnell, sauber & zuverlässig
Wir entsorgen Wohnwagen jeder Art:
nicht fahrbereit
veraltete Modelle
beschädigt oder unfallgeschädigt
alte Dauerabstellfahrzeuge
Unser Ablauf:
Abholung direkt vor Ort
Demontage großer Bauteile
Trennung von Metall, Holz, Kunststoff & Elektrik
Umweltgerechte Entsorgung aller Reststoffe
Eine ideale Lösung für Campingplätze, Höfe, Privatgrundstücke und Gewerbeflächen.
Wohnmobil Verschrottung Oberhausen – Komplettservice für große Fahrzeuge
Für Wohnmobile bieten wir:
Abholung großer & schwerer Fahrzeuge
Komplettzerlegung und Materialtrennung
Entsorgung nach höchsten Umweltstandards
Sicherer Abtransport aus jeder Lage
Wir übernehmen alle Arbeiten professionell und zuverlässig.
Containerdienst Schrott Oberhausen – perfekt für Großmengen
Für größere Mengen Schrott bieten wir unseren Containerdienst:
Absetzcontainer (10 m³)
Abrollcontainer (40 m³)
Flexible Einsatzzeiten
Schnelle Lieferung & Abholung
Fachgerechte Schrottentsorgung
Ideal für:
Abriss & Baustellen
Entrümpelungen
Gewerbe & Industrie
Lagerauflösungen
Großprojekte
Warum wir die beste Wahl in Oberhausen sind
Kostenlose Schrottabholung in Oberhausen
Kabelankauf inkl. Abholung
Professioneller Klüngelskerle-Service
Zertifizierte Autoentsorgung
Wohnwagen & Wohnmobil Verschrottung
Gabelstapler- und Maschinenentsorgung
Containerdienst für Großmengen
Faire Preise & sofortige Barauszahlung
Schnelle Termine – oft am selben Tag
Nachhaltig & umweltgerecht
Wir sind Ihr zuverlässiger Partner für jede Art von Schrott- und Fahrzeugentsorgung.
Einsatzgebiet – wir sind in ganz Oberhausen unterwegs
Oberhausen Mitte
Sterkrade
Osterfeld
Schmachtendorf
Königshardt
Alstaden
Lirich
Buschhausen
Bermensfeld
Rothebusch
Umland: Duisburg, Mülheim, Bottrop, Dinslaken, Essen.
Kontakt – Ihr Schrotthändler & Kabelankauf in Oberhausen
Senden Sie uns einfach Fotos Ihres Schrotts, Autos, Kabels, Wohnwagens oder Gabelstaplers per WhatsApp oder E-Mail.Wir bewerten alles kostenlos, holen schnell ab und entsorgen fachgerecht.