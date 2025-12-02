Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1044136

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland http://nrw-Schrott.de
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
Logo der Firma Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Schrotthändler Oberhausen – Klüngelskerle, Autoentsorgung

Klüngelskerle Oberhausen bieten Gabelstapler- & Maschinenverschrottung, Wohnwagen/Wohnmobil Entsorgung & Kabelankauf mit Abholung

(lifePR) (Oberhausen, )
Als erfahrener Schrotthändler in Oberhausen bieten wir Ihnen einen umfangreichen, zuverlässigen und umweltgerechten Service rund um kostenlose Schrottabholung, zertifizierte Autoentsorgung, Gabelstapler- und Maschinenverschrottung, Wohnwagen- und Wohnmobilentsorgung sowie einen professionellen Kabelankauf mit kostenloser Abholung.Wir stehen für schnelle Termine, faire Preise und nachhaltige Recyclingprozesse – für Privatkunden, Gewerbebetriebe und die Industrie.

Mit modernem Equipment und einem qualifizierten Team sorgen wir für eine effiziente, sichere und fachgerechte Entsorgung in ganz Oberhausen.

Schrotthändler Oberhausen – kostenlose Abholung von Altmetallen & Schrott

Wir holen Ihren Schrott kostenlos in Oberhausen ab – schnell und zuverlässig:

Eisen, Stahl, Kupfer, Messing, Aluminium

Heizkörper, Rohre, Kabel, Batterien

Elektroschrott & Haushaltsmetalle

Maschinenteile & Werkstattschrott

Gewerbe- und Industrieschrott

Baustellen- & Produktionsreste

Ob kleine Mengen oder größere Metallbestände: Wir kommen pünktlich, arbeiten sauber und verwerten alles gesetzeskonform.

Für wertvolle Metalle zahlen wir Ihnen auf Wunsch sofort und fair in bar.

Klüngelskerle Oberhausen – flexibel, schnell & zuverlässig unterwegs

Unsere Klüngelskerle in Oberhausen stehen für spontane und unkomplizierte Schrottentsorgung – traditionell und gleichzeitig professionell:

Kostenlose Abholung kleiner & großer Mengen

Schnelle Reaktionszeiten & flexible Termine

Direkte Bewertung der Metalle vor Ort

Saubere Arbeitsweise ohne Rückstände

Freundlicher Service ohne versteckte Kosten

Ein moderner Klüngelskerl-Service für das gesamte Stadtgebiet Oberhausen.

Kabelankauf Oberhausen – mit kostenloser Abholung & Bestpreisen

Wir sind Ihr Spezialist für den Kabelankauf in Oberhausen, inklusive kostenfreier Abholung.

Wir kaufen:

Kupferkabel

Aluminiumkabel

Mischkabel aller Arten

Industrie- und Maschinenkabel

Erdkabel & Starkstromkabel

Kabelreste aus Abbruch & Gewerbe

Ihre Vorteile:

Kostenlose Abholung jeder Menge

Faire Tagespreise nach Metallmarkt

Sofortige Barauszahlung oder Überweisung

Professionelle und diskrete Abwicklung

Ideal für Baustellen, Elektriker, Gewerbebetriebe und private Kabelverkäufer.

Autoentsorgung Oberhausen – zertifiziert & kostenlos abgeholt

Wir entsorgen Fahrzeuge jeder Art:

Pkw

Transporter

Nutzfahrzeuge

Unfallwagen

Totalschäden

Autos ohne TÜV

Nicht fahrbereite Fahrzeuge

Unser Rundum-Service umfasst:

Kostenlose Fahrzeugabholung in ganz Oberhausen

Zertifizierte Altauto-Verschrottung

Ausstellung eines Verwertungsnachweises

Abmeldung bei der Zulassungsstelle auf Wunsch

Umweltgerechte Recyclingverwertung aller Fahrzeugteile

Wir garantieren Ihnen einen sicheren, schnellen und gesetzeskonformen Ablauf.

Gabelstapler entsorgen in Oberhausen – professionell & sicher

Wir entsorgen Gabelstapler aller Größen und Antriebsarten:

Elektrostapler

Gas- und Dieselstapler

Hubwagen

Industriestapler

Unser Service:

Demontage direkt vor Ort

Abtransport schwerer Maschinen mit Spezialfahrzeugen

Entsorgung von Batterien, Ölen & Hydrauliksystemen

Sortierung & Wiederverwertung von Stahl, Metall & Elektronik

Für Industrie, Lagerhallen, Logistik & Gewerbe bieten wir eine sichere Entsorgungslösung.

Wohnwagen Entsorgung Oberhausen – schnell, sauber & zuverlässig

Wir entsorgen Wohnwagen jeder Art:

nicht fahrbereit

veraltete Modelle

beschädigt oder unfallgeschädigt

alte Dauerabstellfahrzeuge

Unser Ablauf:

Abholung direkt vor Ort

Demontage großer Bauteile

Trennung von Metall, Holz, Kunststoff & Elektrik

Umweltgerechte Entsorgung aller Reststoffe

Eine ideale Lösung für Campingplätze, Höfe, Privatgrundstücke und Gewerbeflächen.

Wohnmobil Verschrottung Oberhausen – Komplettservice für große Fahrzeuge

Für Wohnmobile bieten wir:

Abholung großer & schwerer Fahrzeuge

Komplettzerlegung und Materialtrennung

Entsorgung nach höchsten Umweltstandards

Sicherer Abtransport aus jeder Lage

Wir übernehmen alle Arbeiten professionell und zuverlässig.

Containerdienst Schrott Oberhausen – perfekt für Großmengen

Für größere Mengen Schrott bieten wir unseren Containerdienst:

Absetzcontainer (10 m³)

Abrollcontainer (40 m³)

Flexible Einsatzzeiten

Schnelle Lieferung & Abholung

Fachgerechte Schrottentsorgung

Ideal für:

Abriss & Baustellen

Entrümpelungen

Gewerbe & Industrie

Lagerauflösungen

Großprojekte

Warum wir die beste Wahl in Oberhausen sind

Kostenlose Schrottabholung in Oberhausen

Kabelankauf inkl. Abholung

Professioneller Klüngelskerle-Service

Zertifizierte Autoentsorgung

Wohnwagen & Wohnmobil Verschrottung

Gabelstapler- und Maschinenentsorgung

Containerdienst für Großmengen

Faire Preise & sofortige Barauszahlung

Schnelle Termine – oft am selben Tag

Nachhaltig & umweltgerecht

Wir sind Ihr zuverlässiger Partner für jede Art von Schrott- und Fahrzeugentsorgung.

Einsatzgebiet – wir sind in ganz Oberhausen unterwegs

Oberhausen Mitte

Sterkrade

Osterfeld

Schmachtendorf

Königshardt

Alstaden

Lirich

Buschhausen

Bermensfeld

Rothebusch

Umland: Duisburg, Mülheim, Bottrop, Dinslaken, Essen.

Kontakt – Ihr Schrotthändler & Kabelankauf in Oberhausen

Senden Sie uns einfach Fotos Ihres Schrotts, Autos, Kabels, Wohnwagens oder Gabelstaplers per WhatsApp oder E-Mail.Wir bewerten alles kostenlos, holen schnell ab und entsorgen fachgerecht.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.