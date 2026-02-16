Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1051291

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland https://nrw-schrott.de/
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
Logo der Firma Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Schrotthändler Mülheim an der Ruhr – Ihr zuverlässiger Partner für Schrottankauf

Kostenlose Auto und Motorrad Verschrottung in Mülheim an der Ruhr

(lifePR) (Mülheim an der Ruhr, )
In einer wirtschaftsstarken Stadt wie Mülheim an der Ruhr fallen täglich Altmetalle, defekte Geräte und stillgelegte Fahrzeuge an. Diese Materialien enthalten wertvolle Rohstoffe, die durch professionelles Recycling wiederverwertet werden können. Als erfahrener Schrotthändler in Mülheim an der Ruhr kümmern wir uns um die fachgerechte Abholung, Sortierung und Verwertung unterschiedlichster Schrottarten. Unser Leistungsangebot umfasst den Schrottankauf, die Autoentsorgung, den Ankauf von Schrottautos sowie die umweltgerechte Entsorgung von Wohnwagen und Motorrädern.

Wir unterstützen Privathaushalte, Handwerksbetriebe, Bauunternehmen sowie Industrie- und Gewerbekunden mit schnellen, transparenten und nachhaltigen Entsorgungslösungen. Mit moderner Logistik und geschultem Personal gewährleisten wir eine reibungslose und zuverlässige Abwicklung.

Schrottankauf Mülheim an der Ruhr – Altmetall zu fairen Tagespreisen verkaufen

Altmetall ist ein wertvoller Rohstoff. Wir kaufen Metalle aller Art zu tagesaktuellen Schrottpreisen und sorgen für eine transparente Bewertung.

Wir nehmen unter anderem an:

Kupfer und Kupferkabel

Messing, Rotguss und Bronze

Aluminium und Aluminiumprofile

Edelstahl und Chromstahl

Zink, Blei und Zinn

Elektroschrott und Kabelreste

Stahl- und Eisenschrott

Heizkörper, Rohre und Metallkonstruktionen

Unsere faire Preisgestaltung garantiert, dass Sie den tatsächlichen Wert Ihrer Materialien erhalten.

Kostenlose Schrottabholung in Mülheim an der Ruhr und Umgebung

Große oder schwere Metallteile sind oft schwer zu transportieren. Deshalb bieten wir eine kostenlose Schrottabholung in Mülheim an der Ruhr an. Unser Team holt Ihren Schrott zuverlässig und termingerecht direkt vor Ort ab.

Unser Abholservice eignet sich ideal für:

Haushaltsauflösungen

Keller- und Garagenräumungen

Renovierungs- und Baustellenreste

gewerbliche Metallabfälle

Betriebsauflösungen

Demontagearbeiten

Wir übernehmen die Verladung und hinterlassen den Abholort sauber.

Autoentsorgung Mülheim an der Ruhr – Umweltgerechte Verwertung von Altfahrzeugen

Stillgelegte oder beschädigte Fahrzeuge können Umweltprobleme verursachen und wertvollen Platz beanspruchen. Unsere Autoentsorgung in Mülheim an der Ruhr garantiert eine gesetzeskonforme und umweltfreundliche Verwertung.

Wir entsorgen:

Unfallfahrzeuge

Fahrzeuge ohne TÜV

Autos mit Motorschaden

Totalschäden

lange abgestellte Fahrzeuge

Nach der Abholung werden verwertbare Bauteile recycelt und Schadstoffe sicher entfernt. Auf Wunsch stellen wir einen Verwertungsnachweis aus.

Schrottauto verkaufen Mülheim an der Ruhr – Schnell, sicher und fair

Auch nicht fahrbereite Fahrzeuge enthalten wertvolle Materialien. Wir kaufen Schrottautos in Mülheim an der Ruhr und übernehmen die komplette Abwicklung.

Ihre Vorteile:

kurzfristige Terminvergabe

kostenlose Abholung

faire Auszahlung

rechtssichere Abmeldung möglich

umweltgerechte Verwertung

Wir machen den Verkauf Ihres Schrottautos unkompliziert und effizient.

Wohnwagenentsorgung Mülheim an der Ruhr – Fachgerechte Demontage und Recycling

Alte Wohnwagen bestehen aus verschiedenen Materialien und müssen fachgerecht entsorgt werden. Wir übernehmen die Wohnwagenentsorgung in Mülheim an der Ruhr professionell und gesetzeskonform.

Unser Team zerlegt den Wohnwagen fachgerecht, trennt verwertbare Materialien und sorgt für eine nachhaltige Verwertung.

Motorradentsorgung Mülheim an der Ruhr – Schnell und zuverlässig

Defekte oder stillgelegte Motorräder nehmen Platz ein und lassen sich schwer entsorgen. Wir bieten eine professionelle Motorradentsorgung in Mülheim an der Ruhr.

Wir holen Ihr Motorrad ab, verwerten brauchbare Teile und führen Metalle dem Recyclingprozess zu.

Klüngelskerle Mülheim an der Ruhr – Tradition trifft modernen Recyclingservice

Der Begriff Klüngelskerle steht im Ruhrgebiet traditionell für die Sammlung von Altmetall. Wir führen diese Tradition fort und verbinden sie mit moderner Recyclingtechnik und professionellen Abläufen.

Wir stehen für:

Zuverlässigkeit und Termintreue

transparente Preisgestaltung

nachhaltige Recyclingprozesse

umweltfreundliche Entsorgung

kundenorientierten Service

So verbinden wir regionale Tradition mit moderner Entsorgungslogistik.

Industrieschrott und Gewerbeentsorgung in Mülheim an der Ruhr

Mülheim an der Ruhr ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort mit zahlreichen Gewerbe- und Industriebetrieben. Wir unterstützen Unternehmen bei der fachgerechten Entsorgung von Metallabfällen und Produktionsresten.

Unsere Leistungen für Unternehmen:

regelmäßige Schrottabholung

Containerbereitstellung

Demontage von Maschinen und Anlagen

Entsorgung von Produktionsresten

Dokumentation und Nachweise

Wir entwickeln individuelle Entsorgungslösungen, die optimal in Ihre Betriebsabläufe integriert werden können.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz durch Metallrecycling

Metallrecycling reduziert den Bedarf an neuen Rohstoffen und spart Energie. Durch die Wiederverwertung leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

Durch Recycling:

werden natürliche Ressourcen geschont

sinkt der Energieverbrauch erheblich

werden CO₂-Emissionen reduziert

entstehen nachhaltige Wertstoffkreisläufe

Jede recycelte Metallmenge unterstützt aktiv den Schutz unserer Umwelt.

Warum wir Ihr Schrotthändler in Mülheim an der Ruhr sind

Unsere Kunden schätzen besonders:

✔ Schnelle Terminvergabe✔ Kostenlose Abholung✔ Faire Marktpreise✔ Umweltgerechte Entsorgung✔ Langjährige Erfahrung✔ Zuverlässigen Service

Ob kleine Mengen oder umfangreiche Projekte – wir bieten individuelle Lösungen.

Jetzt Schrott abholen lassen oder Fahrzeug entsorgen

Wenn Sie Altmetall verkaufen, ein Fahrzeug entsorgen oder größere Schrottmengen abholen lassen möchten, stehen wir Ihnen zuverlässig zur Seite. Wir bieten faire Preise, schnelle Termine und eine professionelle Abwicklung.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.