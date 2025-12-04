Schrotthändler Leverkusen – Klüngelskerle, Autoentsorgung
Wohnwagen- & Wohnmobilverschrottung, Gabelstapler-Entsorgung & Kabelankauf mit Abholung in Leverkusen
Mit umweltbewusster Arbeitsweise, moderner Technik und jahrelanger Erfahrung garantieren wir eine zuverlässige, faire und nachhaltige Entsorgung aller Schrott- und Metallarten.
Schrotthändler Leverkusen – kostenlose Schrottabholung & professionelle Metallverwertung
Wir holen Ihren Schrott in allen Leverkusener Stadtteilen kostenlos ab:
Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing
Kabel, Rohre, Batterien, Heizkörper
Elektroschrott & Haushaltsgeräte
Maschinenteile, Motoren & Werkstattschrott
Gewerbe-, Industrie- & Baustellenschrott
Produktionsreste & Restmetalle
Wir arbeiten gründlich, pünktlich und sorgen für eine umweltgerechte Verwertung aller Materialien. Bei hochwertigen Metallen zahlen wir Ihnen unmittelbar faire Preise in bar.
Klüngelskerle Leverkusen – schnell, freundlich & flexibel
Unsere Klüngelskerle in Leverkusen sind täglich im Einsatz und holen Schrott spontan oder nach Terminvereinbarung ab:
Kostenlose Abholung auch kleiner Mengen
Schnelle Termine – oft noch am selben Tag
Direkte Bewertung vor Ort
Saubere und ordentliche Arbeitsweise
Freundlicher & transparenter Service
Der moderne, zuverlässige Klüngelskerl-Service für ganz Leverkusen.
Kabelankauf Leverkusen – mit kostenloser Abholung & Höchstpreisen
Wir kaufen Kabel aller Art an und holen diese kostenlos bei Ihnen ab.
Wir kaufen u. a.:
Kupferkabel (rein & gemischt)
Aluminiumkabel
Mischkabel
Industriekabel & Maschinenkabel
Erdkabel & Starkstromleitungen
Kabelreste von Baustellen und Abbrucharbeiten
Ihre Vorteile:
Kostenlose Abholung jeder Menge
Faire Preise nach tagesaktueller Metallbörse
Sofortige Barauszahlung oder Überweisung
Schnelle, unkomplizierte Abwicklung
Ideal für Baustellen, Firmen, Elektriker, Gewerbetreibende und Privatpersonen.
Autoentsorgung Leverkusen – zertifiziert & kostenlos abgeholt
Wir entsorgen alle Fahrzeugarten zuverlässig und gesetzeskonform:
Pkw
Transporter
Nutzfahrzeuge
Unfallfahrzeuge
Totalschäden
Autos ohne TÜV
Nicht fahrbereite Fahrzeuge
Unser Rundum-Service:
Kostenlose Abholung direkt bei Ihnen
Zertifizierte Altauto-Verschrottung
Ausstellung des Verwertungsnachweises
Fahrzeugabmeldung auf Wunsch
Alle Autoteile werden fachgerecht sortiert, recycelt und umweltfreundlich entsorgt.
Gabelstapler entsorgen Leverkusen – professionelle Maschinenverschrottung
Wir entsorgen Gabelstapler aller Größen & Antriebsarten:
Elektrostapler
Gas- & Dieselstapler
Hubwagen
Industriestapler
Unsere Leistungen:
Demontage vor Ort
Abtransport schwerer Maschinen
Entfernung von Batterien, Elektrik & Hydrauliksystemen
Nachhaltige Verwertung aller Metallkomponenten
Ideal für Logistikzentren, Lagerhallen, Industrie- & Gewerbebetriebe.
Wohnwagen Entsorgung Leverkusen – schnell, sauber & gesetzeskonform
Wir entsorgen Wohnwagen jeder Art:
Veraltete Modelle
Unfall- oder Brandschäden
Nicht fahrbereite Wohnwagen
Dauerabsteller auf Campingplätzen
Defekte Anhänger
Unser Service:
Abholung direkt vor Ort
Zerlegung & Materialtrennung
Recycling von Metall, Holz, Kunststoff & Elektronik
Umweltgerechte Entsorgung aller Reststoffe
Wohnmobil Verschrottung Leverkusen – komplette Entsorgung großer Fahrzeuge
Wir bieten eine professionelle Wohnmobil-Verschrottung:
Abholung großer Reisemobile
Innen- & Außendemontage
Sortierung aller wiederverwertbaren Materialien
Umweltgerechte Entsorgung nach aktuellen Vorschriften
Ein idealer Service für private Besitzer, Händler und Gewerbekunden.
Containerdienst Schrott Leverkusen – perfekt für große Schrottmengen
Für Gewerbe, Industrie und Großprojekte bieten wir:
Absetzcontainer (3–10 m³)
Abrollcontainer (10–40 m³)
Flexible Mietzeiten
Schnelle Lieferung & Abholung
Zertifizierte Entsorgung nach Befüllung
Perfekt geeignet für:
Baustellen
Betriebsauflösungen
Entrümpelungen
Abbrucharbeiten
Lagerbereinigungen
Warum wir die beste Wahl in Leverkusen sind
Kostenlose Schrottabholung in allen Stadtteilen
Kabelankauf mit Abholung & Höchstpreisen
Traditioneller Klüngelskerle-Service
Zertifizierte Autoentsorgung
Wohnwagen & Wohnmobil Verschrottung
Gabelstapler- & Maschinenentsorgung
Containerdienst für Großmengen
Faire Preise & Sofortzahlung
Schnelle Termine – meist am selben Tag
Nachhaltige & umweltfreundliche Entsorgung
Wir stehen für Qualität, Zuverlässigkeit und umweltbewusstes Arbeiten.
Einsatzgebiet – wir sind in ganz Leverkusen unterwegs
Leverkusen-Mitte
Opladen
Rheindorf
Schlebusch
Manfort
Küppersteg
Quettingen
Hitdorf
Wiesdorf
Steinbüchel
Umland: Köln, Leichlingen, Langenfeld, Burscheid, Bergisch Gladbach.
Kontakt – Ihr Schrotthändler & Kabelankauf in Leverkusen
Schicken Sie uns einfach Fotos Ihres Schrotts, Kabels, Autos, Wohnwagens oder Gabelstaplers per WhatsApp oder E-Mail.Wir bewerten alles kostenlos, holen schnell ab und entsorgen fachgerecht.