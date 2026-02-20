Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1051286

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland https://nrw-schrott.de/
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
Logo der Firma Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Schrotthändler Krefeld – Ihr zuverlässiger Partner für Schrottankauf

Autoentsorgung und Metallrecycling beim Klüngelskerle aus Krefeld

(lifePR) (Krefeld, )
In einer traditionsreichen Wirtschafts- und Industriestadt wie Krefeld entstehen täglich große Mengen an Altmetall, defekten Fahrzeugen und ausgedienten Maschinen. Wir sorgen dafür, dass diese Materialien fachgerecht abgeholt, sortiert und dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Als erfahrener Schrotthändler in Krefeld bieten wir umfassende Leistungen rund um Schrottankauf, Autoentsorgung, Schrottauto-Ankauf sowie die fachgerechte Entsorgung von Wohnwagen und Motorrädern.

Unser Service richtet sich an Privathaushalte, Handwerksbetriebe, Bauunternehmen und Industriekunden. Mit moderner Technik, zuverlässiger Logistik und geschultem Personal gewährleisten wir eine schnelle, transparente und umweltgerechte Abwicklung.

Schrottankauf Krefeld – Altmetall zu fairen Preisen verkaufen

Metalle sind wertvolle Rohstoffe, die durch professionelles Recycling wiederverwertet werden können. Wir kaufen Metalle aller Art zu tagesaktuellen Schrottpreisen und garantieren eine transparente Bewertung.

Wir kaufen unter anderem:

Kupfer und isolierte Kabel

Messing, Bronze und Rotguss

Aluminium und Aluminiumprofile

Edelstahl und Chromstahl

Zink, Blei und Zinn

Elektroschrott und Kabelreste

Stahl- und Eisenschrott

Heizkörper, Rohre und Metallkonstruktionen

Unsere faire Preisgestaltung sorgt dafür, dass Sie den tatsächlichen Wert Ihres Schrotts erhalten.

Kostenlose Schrottabholung in Krefeld und Umgebung

Schwere oder sperrige Metallteile lassen sich oft nur schwer transportieren. Deshalb bieten wir eine kostenlose Schrottabholung in Krefeld an. Unser Team holt Ihren Schrott schnell, zuverlässig und termingerecht ab.

Unser Abholservice eignet sich für:

Haushaltsauflösungen

Keller- und Garagenentrümpelungen

Renovierungs- und Baustellenreste

gewerbliche Metallabfälle

Betriebsauflösungen

Demontagearbeiten

Wir übernehmen die Verladung und hinterlassen den Abholort sauber und ordentlich.

Autoentsorgung Krefeld – Umweltgerechte Verwertung von Altfahrzeugen

Ein stillgelegtes Fahrzeug beansprucht Platz und kann Umweltgefahren darstellen. Unsere Autoentsorgung in Krefeld gewährleistet eine gesetzeskonforme und umweltfreundliche Verwertung.

Wir entsorgen:

Unfallfahrzeuge

Fahrzeuge ohne TÜV

Autos mit Motorschaden

Totalschäden

lange abgestellte Fahrzeuge

Nach der Abholung werden verwertbare Bauteile recycelt und Schadstoffe fachgerecht entfernt. Auf Wunsch stellen wir einen Verwertungsnachweis aus.

Schrottauto verkaufen in Krefeld – Schnell und unkompliziert

Auch nicht fahrbereite Fahrzeuge besitzen noch einen Materialwert. Wir kaufen Schrottautos in Krefeld und übernehmen die komplette Abwicklung.

Ihre Vorteile:

kurzfristige Terminvergabe

kostenlose Abholung

faire Auszahlung

rechtssichere Abmeldung möglich

nachhaltige Verwertung

Wir gestalten den Verkaufsprozess einfach, transparent und stressfrei.

Wohnwagenentsorgung Krefeld – Fachgerechte Demontage und Recycling

Alte Wohnwagen bestehen aus verschiedenen Materialien, deren Entsorgung Fachwissen erfordert. Wir übernehmen die Wohnwagenentsorgung in Krefeld professionell und gesetzeskonform.

Unser Team zerlegt den Wohnwagen fachgerecht, trennt wiederverwertbare Materialien und sorgt für eine umweltfreundliche Entsorgung.

Motorradentsorgung Krefeld – Zuverlässig und schnell

Defekte oder stillgelegte Motorräder nehmen Platz ein und lassen sich schwer entsorgen. Wir bieten eine professionelle Motorradentsorgung in Krefeld.

Wir holen Ihr Motorrad ab, verwerten brauchbare Komponenten und führen Metalle dem Recyclingprozess zu.

Klüngelskerle Krefeld – Traditionelle Schrottsammlung modern umgesetzt

Der Begriff Klüngelskerle steht im Rheinland und Ruhrgebiet für die traditionelle Sammlung von Altmetall. Wir führen diese Tradition fort und kombinieren sie mit moderner Recyclingtechnik und professionellen Abläufen.

Wir stehen für:

Zuverlässigkeit und Termintreue

transparente Preisgestaltung

nachhaltige Recyclingprozesse

umweltfreundliche Entsorgung

kundenorientierten Service

So verbinden wir regionale Tradition mit moderner Entsorgungslogistik.

Industrieschrott und Gewerbeentsorgung in Krefeld

Krefeld ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort mit vielfältigen Industriebetrieben. Wir unterstützen Unternehmen bei der fachgerechten Entsorgung von Metallabfällen und Produktionsresten.

Unsere Leistungen für Unternehmen:

regelmäßige Schrottabholung

Containerbereitstellung

Demontage von Maschinen und Anlagen

Entsorgung von Produktionsresten

Dokumentation und Nachweise

Wir entwickeln individuelle Entsorgungslösungen, die optimal auf Ihre Betriebsabläufe abgestimmt sind.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz durch Metallrecycling

Metallrecycling spart Energie, reduziert Emissionen und schont natürliche Ressourcen. Durch die Wiederverwertung leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Durch Recycling:

werden Rohstoffe wieder nutzbar gemacht

sinkt der Energieverbrauch deutlich

werden CO₂-Emissionen reduziert

entstehen nachhaltige Wertstoffkreisläufe

Jede recycelte Metallmenge trägt aktiv zum Schutz unserer Umwelt bei.

Warum wir Ihr Schrotthändler in Krefeld sind

Unsere Kunden schätzen besonders:

✔ Schnelle Terminvergabe✔ Kostenlose Abholung✔ Faire Marktpreise✔ Umweltgerechte Entsorgung✔ Langjährige Erfahrung✔ Zuverlässigen Service

Ob kleine Mengen oder große Projekte – wir bieten maßgeschneiderte Lösungen.

Jetzt Schrott abholen lassen oder Fahrzeug entsorgen

Wenn Sie Altmetall verkaufen, ein Fahrzeug entsorgen oder größere Schrottmengen abholen lassen möchten, stehen wir Ihnen kompetent zur Seite. Wir bieten faire Preise, schnelle Termine und eine professionelle Abwicklung.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.