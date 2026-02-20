Schrotthändler Krefeld – Ihr zuverlässiger Partner für Schrottankauf
Autoentsorgung und Metallrecycling beim Klüngelskerle aus Krefeld
Unser Service richtet sich an Privathaushalte, Handwerksbetriebe, Bauunternehmen und Industriekunden. Mit moderner Technik, zuverlässiger Logistik und geschultem Personal gewährleisten wir eine schnelle, transparente und umweltgerechte Abwicklung.
Schrottankauf Krefeld – Altmetall zu fairen Preisen verkaufen
Metalle sind wertvolle Rohstoffe, die durch professionelles Recycling wiederverwertet werden können. Wir kaufen Metalle aller Art zu tagesaktuellen Schrottpreisen und garantieren eine transparente Bewertung.
Wir kaufen unter anderem:
Kupfer und isolierte Kabel
Messing, Bronze und Rotguss
Aluminium und Aluminiumprofile
Edelstahl und Chromstahl
Zink, Blei und Zinn
Elektroschrott und Kabelreste
Stahl- und Eisenschrott
Heizkörper, Rohre und Metallkonstruktionen
Unsere faire Preisgestaltung sorgt dafür, dass Sie den tatsächlichen Wert Ihres Schrotts erhalten.
Kostenlose Schrottabholung in Krefeld und Umgebung
Schwere oder sperrige Metallteile lassen sich oft nur schwer transportieren. Deshalb bieten wir eine kostenlose Schrottabholung in Krefeld an. Unser Team holt Ihren Schrott schnell, zuverlässig und termingerecht ab.
Unser Abholservice eignet sich für:
Haushaltsauflösungen
Keller- und Garagenentrümpelungen
Renovierungs- und Baustellenreste
gewerbliche Metallabfälle
Betriebsauflösungen
Demontagearbeiten
Wir übernehmen die Verladung und hinterlassen den Abholort sauber und ordentlich.
Autoentsorgung Krefeld – Umweltgerechte Verwertung von Altfahrzeugen
Ein stillgelegtes Fahrzeug beansprucht Platz und kann Umweltgefahren darstellen. Unsere Autoentsorgung in Krefeld gewährleistet eine gesetzeskonforme und umweltfreundliche Verwertung.
Wir entsorgen:
Unfallfahrzeuge
Fahrzeuge ohne TÜV
Autos mit Motorschaden
Totalschäden
lange abgestellte Fahrzeuge
Nach der Abholung werden verwertbare Bauteile recycelt und Schadstoffe fachgerecht entfernt. Auf Wunsch stellen wir einen Verwertungsnachweis aus.
Schrottauto verkaufen in Krefeld – Schnell und unkompliziert
Auch nicht fahrbereite Fahrzeuge besitzen noch einen Materialwert. Wir kaufen Schrottautos in Krefeld und übernehmen die komplette Abwicklung.
Ihre Vorteile:
kurzfristige Terminvergabe
kostenlose Abholung
faire Auszahlung
rechtssichere Abmeldung möglich
nachhaltige Verwertung
Wir gestalten den Verkaufsprozess einfach, transparent und stressfrei.
Wohnwagenentsorgung Krefeld – Fachgerechte Demontage und Recycling
Alte Wohnwagen bestehen aus verschiedenen Materialien, deren Entsorgung Fachwissen erfordert. Wir übernehmen die Wohnwagenentsorgung in Krefeld professionell und gesetzeskonform.
Unser Team zerlegt den Wohnwagen fachgerecht, trennt wiederverwertbare Materialien und sorgt für eine umweltfreundliche Entsorgung.
Motorradentsorgung Krefeld – Zuverlässig und schnell
Defekte oder stillgelegte Motorräder nehmen Platz ein und lassen sich schwer entsorgen. Wir bieten eine professionelle Motorradentsorgung in Krefeld.
Wir holen Ihr Motorrad ab, verwerten brauchbare Komponenten und führen Metalle dem Recyclingprozess zu.
Klüngelskerle Krefeld – Traditionelle Schrottsammlung modern umgesetzt
Der Begriff Klüngelskerle steht im Rheinland und Ruhrgebiet für die traditionelle Sammlung von Altmetall. Wir führen diese Tradition fort und kombinieren sie mit moderner Recyclingtechnik und professionellen Abläufen.
Wir stehen für:
Zuverlässigkeit und Termintreue
transparente Preisgestaltung
nachhaltige Recyclingprozesse
umweltfreundliche Entsorgung
kundenorientierten Service
So verbinden wir regionale Tradition mit moderner Entsorgungslogistik.
Industrieschrott und Gewerbeentsorgung in Krefeld
Krefeld ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort mit vielfältigen Industriebetrieben. Wir unterstützen Unternehmen bei der fachgerechten Entsorgung von Metallabfällen und Produktionsresten.
Unsere Leistungen für Unternehmen:
regelmäßige Schrottabholung
Containerbereitstellung
Demontage von Maschinen und Anlagen
Entsorgung von Produktionsresten
Dokumentation und Nachweise
Wir entwickeln individuelle Entsorgungslösungen, die optimal auf Ihre Betriebsabläufe abgestimmt sind.
Nachhaltigkeit und Umweltschutz durch Metallrecycling
Metallrecycling spart Energie, reduziert Emissionen und schont natürliche Ressourcen. Durch die Wiederverwertung leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
Durch Recycling:
werden Rohstoffe wieder nutzbar gemacht
sinkt der Energieverbrauch deutlich
werden CO₂-Emissionen reduziert
entstehen nachhaltige Wertstoffkreisläufe
Jede recycelte Metallmenge trägt aktiv zum Schutz unserer Umwelt bei.
Warum wir Ihr Schrotthändler in Krefeld sind
Unsere Kunden schätzen besonders:
✔ Schnelle Terminvergabe✔ Kostenlose Abholung✔ Faire Marktpreise✔ Umweltgerechte Entsorgung✔ Langjährige Erfahrung✔ Zuverlässigen Service
Ob kleine Mengen oder große Projekte – wir bieten maßgeschneiderte Lösungen.
Jetzt Schrott abholen lassen oder Fahrzeug entsorgen
Wenn Sie Altmetall verkaufen, ein Fahrzeug entsorgen oder größere Schrottmengen abholen lassen möchten, stehen wir Ihnen kompetent zur Seite. Wir bieten faire Preise, schnelle Termine und eine professionelle Abwicklung.