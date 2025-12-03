Schrotthändler Herne – kostenlose Schrottabholung & fachgerechte Metallverwertung
Mobile Schrottsammler aus Herne entsorgen auch Maschinen und Schrottanlagen Aller Art
Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing
Heizkörper, Batterien, Rohre, Kabel
Elektroschrott & Haushaltsgeräte
Motoren, Getriebe & Maschinenteile
Gewerbe-, Industrie- & Baustellenschrott
Produktionsreste & Restmetalle
Für hochwertige Metalle zahlen wir faire Preise direkt vor Ort, gern in bar.
Klüngelskerle Herne – freundlich, flexibel & zuverlässig
Unsere Klüngelskerle sind täglich für Sie in Herne unterwegs – spontan oder nach vereinbartem Termin:
Kostenlose Abholung auch kleiner Mengen
Schnelle Termine, meist noch am selben Tag
Direkte Bewertung Ihres Schrotts vor Ort
Saubere, ordentliche Arbeitsweise
Freundlicher und transparenter Service
Der moderne Klüngelskerl-Service für das gesamte Stadtgebiet Herne.
Kabelankauf Herne – kostenlose Abholung & Toppreise
Wir kaufen jede Art von Kabel an und holen alles kostenlos bei Ihnen ab:
Wir kaufen u. a.:
Kupferkabel (rein und gemischt)
Aluminiumkabel
Mischkabel
Industrie- & Maschinenkabel
Erdkabel & Starkstromleitungen
Kabelreste von Baustellen und Abbrüchen
Ihre Vorteile:
Kostenlose Abholung jeder Menge
Faire Preise nach tagesaktueller Metallbörse
Sofortige Barauszahlung oder Überweisung
Schnelle, unkomplizierte Abwicklung
Ideal für Elektriker, Gewerbetreibende, Firmen, Baustellen und Privatkunden.
Autoentsorgung Herne – zertifiziert & kostenlos
Wir entsorgen Fahrzeuge aller Art – sicher, professionell und gesetzeskonform:
Pkw
Transporter
Unfallfahrzeuge und Totalschäden
Nutzfahrzeuge
Autos ohne TÜV
Nicht fahrbereite Fahrzeuge
Unser Rundum-Service umfasst:
Kostenlose Abholung direkt bei Ihnen
Zertifizierte Altauto-Verschrottung
Ausstellung des Verwertungsnachweises
Fahrzeugabmeldung auf Wunsch
Alle Fahrzeugteile werden fachgerecht sortiert und umweltverträglich recycelt.
Gabelstapler entsorgen Herne – professionelle Maschinenverschrottung
Wir übernehmen die fachgerechte Entsorgung von Gabelstaplern aller Art:
Elektro-, Gas- & Dieselstapler
Hubwagen
Industriestapler
Unsere Leistungen:
Demontage vor Ort
Abtransport schwerer Maschinen
Fachgerechte Entfernung von Batterien, Elektrik & Hydraulik
Nachhaltige Verwertung aller Metallkomponenten
Perfekt für Lagerhallen, Logistikbetriebe, Werkstätten, Industrie und Gewerbe.
Wohnwagen Entsorgung Herne – schnell, sauber & gesetzeskonform
Wir entsorgen Wohnwagen jeder Art zuverlässig:
Alte und veraltete Modelle
Unfall- oder Brandschäden
Nicht fahrbereite Wohnwagen
Dauerabsteller auf Campingplätzen
Defekte Anhänger
Unser Service:
Abholung bei Ihnen vor Ort
Fachgerechte Zerlegung & Materialtrennung
Recycling von Metall, Kunststoff, Holz & Elektronik
Umweltgerechte Entsorgung aller Reststoffe
Wohnmobil Verschrottung Herne – komplette Entsorgung großer Fahrzeuge
Wir bieten eine professionelle Wohnmobil-Verschrottung:
Abholung großer Reisemobile
Demontage innen und außen
Sortierung aller verwertbaren Materialien
Umweltgerechte Entsorgung nach gesetzlichen Vorgaben
Ideal für private Besitzer, Händler und Gewerbekunden.
Containerdienst Schrott Herne – perfekt für große Schrottmengen
Für Industrie, Gewerbe und Großprojekte bieten wir flexible Containerlösungen:
Absetzcontainer /10 m³)
Abrollcontainer (40 m³)
Flexible Mietzeiten
Schnelle Bereitstellung & Abholung
Zertifizierte Entsorgung nach Befüllung
Optimal für:
Baustellen
Entrümpelungen
Abbrucharbeiten
Lagerbereinigungen
Betriebsauflösungen
Warum wir die beste Wahl in Herne sind
Kostenlose Schrottabholung in allen Stadtteilen in Herne
Kabelankauf zu Höchstpreisen inkl. Abholung
Moderner Klüngelskerl-Service
Zertifizierte Autoentsorgung
Wohnwagen- & Wohnmobilverschrottung
Maschinen- & Gabelstaplerentsorgung
Containerdienst für Klein- & Großmengen
Faire Preise & Sofortzahlung
Schnelle Termine – häufig noch am selben Tag
Umweltfreundliche & nachhaltige Entsorgung
Wir stehen für Zuverlässigkeit, Qualität und umweltbewusstes Arbeiten.
Einsatzgebiet – wir sind in ganz Herne unterwegs
Herne-Mitte
Wanne
Eickel
Sodingen
Holthausen
Baukau
Crange
Röhlinghausen
Horsthausen
Unser-Fritz
Umland: Bochum, Gelsenkirchen, Recklinghausen, Castrop-Rauxel, Herten.
Kontakt – Ihr Schrotthändler & Kabelankauf in Herne
Senden Sie uns einfach Fotos Ihres Schrotts, Ihrer Kabel, Ihres Autos, Wohnwagens oder Gabelstaplers per WhatsApp oder E-Mail.Wir bewerten alles kostenlos, holen schnell ab und entsorgen fachgerecht.