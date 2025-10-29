Kontakt
Schrotthändler Gelsenkirchen – Kostenlose Schrottabholung und Autoentsorgung in Gelsenkirchen

Umweltgerechte Autoentsorgung mit Abholung in Gelsenkirchen

Wenn sich im Keller, in der Garage oder auf dem Firmengelände über die Jahre Metallschrott und alte Geräte angesammelt haben, wird es Zeit, Platz zu schaffen. Als erfahrener Schrotthändler in Gelsenkirchen bieten wir Ihnen eine kostenlose Schrottabholung, faire Konditionen beim Altmetallverkauf und eine umweltgerechte Autoentsorgung in Gelsenkirchen – alles aus einer Hand und mit dem Service, den Sie sich wünschen.

Kostenlose Schrottabholung in Gelsenkirchen – unkompliziert und zuverlässig

Ob alte Fahrräder, Heizkörper, Rohre, Maschinen, Kabelreste oder Haushaltsgeräte – wir holen Ihren Schrott kostenlos und termingerecht direkt bei Ihnen ab. Unser Team ist täglich in Gelsenkirchen, Buer, Schalke, Erle, Horst und den umliegenden Städten wie Essen, Herne und Bottrop unterwegs.

Das bieten wir Ihnen:

✅ Kostenlose Abholung von Schrott aller Art

✅ Flexible Terminvereinbarung – oft noch am selben Tag

✅ Zuverlässiger Service für Privat und Gewerbe

✅ Fachgerechte Entsorgung und Recycling

✅ Ankauf von Altmetallen zu tagesaktuellen Preisen

Mit uns sparen Sie sich das lästige Schleppen und Entsorgen. Wir holen den Schrott direkt vor Ort ab – sauber, schnell und völlig kostenlos.

Ihr Schrotthändler in Gelsenkirchen – nachhaltig, fair und regional

Als regionaler Schrotthändler für Gelsenkirchen legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Alle Materialien, die wir abholen, werden fachgerecht sortiert, recycelt und wiederverwertet. Dadurch schonen wir wertvolle Ressourcen und tragen aktiv dazu bei, den CO₂-Ausstoß zu reduzieren.

Wir recyceln unter anderem:

Eisen, Stahl und Aluminium

Kupfer, Messing, Zink und Blei

Elektroschrott und alte Kabel

Autoteile, Motoren und Metallreste aller Art

Jedes Teil, das wir abholen, wird in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt – für eine nachhaltige Zukunft und ein sauberes Gelsenkirchen.

Autoentsorgung in Gelsenkirchen – sicher, kostenlos und gesetzeskonform

Ein altes oder kaputtes Auto nimmt nicht nur Platz weg, sondern kann auch umweltschädlich sein, wenn Flüssigkeiten austreten. Wir übernehmen die Autoentsorgung in Gelsenkirchen komplett – kostenlos, rechtssicher und fachgerecht.

Unser Service umfasst:

Abholung von Schrottautos, Unfallwagen und Fahrzeugen ohne TÜV

Verwertung nach der Altfahrzeugverordnung (AltfahrzeugV)

Ausstellung eines offiziellen Verwertungsnachweises

Abmeldung des Fahrzeugs auf Wunsch

Egal ob Motorschaden, Totalschaden oder einfach alt – wir holen Ihr Fahrzeug ab und sorgen dafür, dass es umweltfreundlich recycelt wird.

So einfach funktioniert die Schrottabholung in Gelsenkirchen

Kontakt aufnehmen: Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns per WhatsApp. Senden Sie uns idealerweise ein paar Fotos Ihres Schrotts.

Termin vereinbaren: Wir melden uns schnellstmöglich und vereinbaren einen Abholtermin – flexibel und zuverlässig.

Schrott abholen lassen: Unser Team kommt pünktlich, lädt alles kostenlos auf und kümmert sich um den Transport und das Recycling.

Sie müssen sich um nichts kümmern – wir erledigen alles schnell, sauber und kostenlos.

Altmetall verkaufen in Gelsenkirchen – faire Preise und Sofortauszahlung

Neben der kostenlosen Abholung bieten wir auch den Ankauf von Altmetall zu aktuellen Tagespreisen an. Besonders Kupfer, Messing, Aluminium, Zink und Kabelreste sind wertvoll und werden von uns transparent bewertet und vergütet.

Sie können Ihr Altmetall direkt zu unserem Annahmepunkt in Gelsenkirchen bringen oder wir holen größere Mengen bequem bei Ihnen ab. Die Auszahlung erfolgt sofort – bar oder per Überweisung, ganz nach Wunsch.

Warum unser Schrotthändler-Service in Gelsenkirchen die beste Wahl ist

✅ Kostenlose Schrottabholung in ganz Gelsenkirchen

✅ Schneller, freundlicher und zuverlässiger Service

✅ Fachgerechtes Recycling nach Umweltstandards

✅ Faire Bezahlung für Altmetalle

✅ Zertifizierter Entsorgungsbetrieb mit Erfahrung

Unser Ziel ist es, Ihnen den besten Service in Gelsenkirchen zu bieten – ob bei der Entsorgung, dem Recycling oder dem Ankauf. Mit uns haben Sie einen Partner, der hält, was er verspricht: Zuverlässigkeit, Transparenz und Nachhaltigkeit.

Ihr zuverlässiger Partner in Gelsenkirchen – Schrottabholung, Recycling & Autoentsorgung

Ob Sie Haushaltsschrott, Elektroschrott, Baustellenschrott oder ein altes Auto entsorgen möchten – wir stehen Ihnen in ganz Gelsenkirchen und Umgebung zur Seite. Unser geschultes Team arbeitet schnell, sauber und diskret, damit Sie sich um nichts kümmern müssen.

Kontaktieren Sie uns jetzt für eine kostenlose Schrottabholung in Gelsenkirchen – einfach per Telefon, WhatsApp oder E-Mail.

Wir holen, was Sie nicht mehr brauchen – umweltgerecht, kostenlos und zuverlässig.
