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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland https://nrw-schrott.de/
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
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Schrotthändler Duisburg – Professionelle Schrottabholung in und um Duisburg

Altmetallankauf und Fahrzeugentsorgung in Duisburg

(lifePR) (Bochum, )
Ein zuverlässiger Schrotthändler in Duisburg ist die ideale Lösung, wenn es um die fachgerechte Schrottabholung, Altmetallentsorgung und Metallrecycling geht. In Haushalten, Werkstätten, Baustellen und Industrieanlagen sammeln sich täglich große Mengen Altmetall, Kabelreste, Maschinenkomponenten und alte Fahrzeuge an. Anstatt diese Materialien ungenutzt liegen zu lassen, sorgt ein professioneller Schrottdienst in Duisburg dafür, dass sie abgeholt, sortiert und nachhaltig recycelt werden.

Unser Service als Schrotthändler Duisburg umfasst die kostenlose Schrottabholung, Altmetallankauf, Fahrzeugentsorgung sowie die umweltfreundliche Verwertung von Metallen. Wir bieten sowohl Privatkunden als auch Unternehmen eine schnelle, zuverlässige und wirtschaftliche Lösung.

Schrottabholung Duisburg – Schnell, kostenlos und zuverlässig

Die Schrottabholung in Duisburg ist eine bequeme Möglichkeit, alte Metallgegenstände loszuwerden, ohne selbst Transport oder Entsorgung organisieren zu müssen. Unsere erfahrenen Schrottsammler holen Metallreste direkt vor Ort ab und kümmern sich um den sicheren Abtransport.

Typische Materialien für die Schrottabholung Duisburg sind:

Eisen und Stahlschrott

Kupferschrott

Messing und Bronze

Aluminiumreste

Edelstahlteile

Kabelschrott

Heizkörper und Rohrleitungen

Maschinen- und Metallteile

Unsere Fahrzeuge sind speziell ausgestattet, um auch größere Metallteile oder schwere Maschinenkomponenten problemlos zu transportieren.

Altmetallankauf Duisburg – Geld verdienen mit Metallschrott

Viele Metalle besitzen einen hohen Marktwert. Deshalb bieten wir als Schrotthändler in Duisburg auch einen professionellen Altmetallankauf an.

Besonders gefragt sind:

Kupfer Schrott

Messing Kabel

Kabelschrott

Aluminiumprofile

Edelstahlreste

Zink und Blei

Beim Altmetall verkaufen in Duisburg profitieren Kunden von einer transparenten Bewertung und fairen Preisen. Je nach Menge und Material können größere Schrottmengen direkt vergütet werden.

Gerade Handwerksbetriebe, Bauunternehmen und Industriebetriebe erzielen durch den Verkauf von Altmetall zusätzliche Einnahmen.

Schrottsammler Duisburg – Tradition der Klüngelskerle im Ruhrgebiet

Im Ruhrgebiet haben Schrottsammler, oft auch als Klüngelskerle bekannt, eine lange Tradition. Früher sammelten sie Metalle mit Handwagen in den Straßen. Heute arbeiten moderne Schrotthändler in Duisburg mit professionellen Fahrzeugen und Recyclingtechnik.

Unser Team verbindet diese Tradition mit modernen Umweltstandards. Wir übernehmen:

Schrottabholung aus Haushalten

Abholung von Baustellenschrott

Demontage alter Maschinen

Entrümpelung von Metallgegenständen

Industrieschrottentsorgung

Durch diese Dienstleistungen wird sichergestellt, dass wertvolle Metalle nicht verloren gehen, sondern dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden.

Motorrad Entsorgung Duisburg – Alte Motorräder fachgerecht verschrotten

Ein defektes oder stillgelegtes Motorrad kann schnell zum Platzproblem werden. Unsere Motorrad Entsorgung in Duisburg sorgt für eine schnelle und umweltfreundliche Lösung.

Wir kümmern uns um:

Abholung alter Motorräder

Demontage verwertbarer Teile

Recycling von Metallkomponenten

umweltgerechte Entsorgung von Flüssigkeiten

Motorräder enthalten viele wertvolle Materialien wie Stahl, Aluminium, Kupfer und Elektronikteile, die recycelt werden können.

Unsere Motorradverschrottung Duisburg eignet sich besonders für:

Unfallmotorräder

Motorräder ohne TÜV

defekte Roller

lange abgestellte Fahrzeuge

Gabelstapler Entsorgung Duisburg – Industriemaschinen effizient entsorgen

Unternehmen stehen häufig vor der Herausforderung, alte oder defekte Maschinen zu entsorgen. Unsere Gabelstapler Entsorgung in Duisburg bietet eine professionelle Lösung für ausrangierte Industriegeräte.

Ein Gabelstapler besteht aus zahlreichen wiederverwertbaren Materialien:

Stahlrahmen und Metallteile

Hydrauliksysteme

Elektromotoren

Kupferkabel

Batteriesysteme

Der Ablauf der Staplerentsorgung umfasst:

Organisation der Abholung

Demontage schwerer Bauteile

Transport der Maschine

Sortierung der Materialien

Metallrecycling

Unsere Gabelstapler Entsorgung Duisburg eignet sich für Lagerbetriebe, Logistikunternehmen und Industriebetriebe.

Wohnwagen Entsorgung Duisburg – Caravan Fahrzeuge sicher recyceln

Ein beschädigter oder alter Caravan kann schnell zum Problem werden. Unsere Wohnwagen Entsorgung in Duisburg sorgt dafür, dass alte Campingfahrzeuge fachgerecht zerlegt und recycelt werden.

Ein Wohnwagen besteht aus verschiedenen Materialien:

Stahlrahmen

Aluminiumverkleidung

Kupferleitungen

Kunststoffe

Isolationsmaterial

Im Rahmen der Wohnwagenverschrottung Duisburg werden diese Materialien getrennt und entsprechend recycelt.

Unsere Leistungen umfassen:

Abholung alter Wohnwagen

Demontage des Aufbaus

Trennung der Materialien

umweltfreundliche Entsorgung

Industrieschrott und Metallrecycling Duisburg

Als erfahrener Schrotthändler Duisburg kümmern wir uns auch um große Mengen Industrieschrott. Produktionsbetriebe und Bauunternehmen profitieren von einer regelmäßigen Metallabholung.

Unser Metallrecycling in Duisburg trägt dazu bei, wertvolle Rohstoffe wieder nutzbar zu machen. Recycling spart enorme Mengen Energie im Vergleich zur Neuproduktion von Metallen.

Beispiele für Energieeinsparungen:

Aluminiumrecycling spart bis zu 95 % Energie

Kupferrecycling spart rund 85 % Energie

Stahlrecycling reduziert den Rohstoffverbrauch erheblich

Schrottdienst Duisburg für Privat und Gewerbe

Unser Schrottdienst in Duisburg richtet sich sowohl an Privatkunden als auch an Unternehmen.

Typische Auftraggeber sind:

Hausbesitzer mit Altmetall

Handwerksbetriebe

Bauunternehmen

Werkstätten

Industriebetriebe

Wir bieten flexible Lösungen, egal ob es sich um kleine Schrottmengen oder große Metallbestände handelt.

Vorteile eines professionellen Schrotthändlers in Duisburg

Ein erfahrener Schrotthändler Duisburg bietet zahlreiche Vorteile:

kostenlose Schrottabholung

faire Preise beim Altmetallankauf

schnelle Terminvereinbarung

fachgerechte Entsorgung

nachhaltiges Metallrecycling

Durch unsere effiziente Organisation können Schrott und alte Fahrzeuge schnell und unkompliziert entsorgt werden.

Schrotthändler Duisburg – Termin für Schrottabholung vereinbaren

Wenn sich Altmetall, Kabelschrott, Maschinenreste oder alte Fahrzeuge angesammelt haben, ist eine professionelle Schrottabholung die beste Lösung.

Als zuverlässiger Schrotthändler in Duisburg kümmern wir uns um die komplette Abwicklung von der Abholung über die Demontage bis zum Recycling der Materialien. Dadurch werden wertvolle Rohstoffe wiederverwendet und gleichzeitig Platz geschaffen.

Mit unserer Erfahrung im Bereich Schrottabholung, Altmetallankauf und Fahrzeugentsorgung in Duisburg bieten wir eine schnelle, sichere und nachhaltige Lösung für Privatpersonen und Unternehmen.
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