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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland https://nrw-schrott.de/
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
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Schrotthändler Dortmund – Schrottabholung, Containerdienst für Schrott und Autoverschrottung

Mobile Schrottsammler und Klüngelskerle aus Dortmund entsorgen auch Schrottautos

(lifePR) (Bochum, )
Als erfahrener Schrotthändler in Dortmund bieten wir einen umfassenden Service rund um Schrottabholung, Schrottcontainer, Altmetallankauf, Elektroschrott-Entsorgung und Autoverschrottung. Unser Angebot richtet sich sowohl an Privathaushalte, Bauunternehmen, Handwerksbetriebe, Industrieunternehmen und Gewerbekunden, die eine zuverlässige Lösung zur Entsorgung von Metallschrott benötigen.

Gerade auf Baustellen, in Werkstätten oder auf Industriegeländen fallen regelmäßig große Mengen Metallschrott, Kabelreste, Maschinenreste oder Altmetall an. Mit unserem professionellen Containerdienst für Schrott in Dortmund bieten wir eine praktische Möglichkeit, diese Materialien sicher zu sammeln und effizient abzutransportieren.

Durch modernes Metallrecycling sorgen wir dafür, dass wertvolle Rohstoffe wie Kupfer, Aluminium, Edelstahl und Stahl wiederverwertet und nachhaltig genutzt werden.

Containerdienst für Schrott Dortmund – Praktische Lösung für große Schrottmengen

Unser Containerdienst für Schrott in Dortmund ist die ideale Lösung für Baustellen, Industrieunternehmen und größere Entrümpelungen. Wenn größere Mengen Metall anfallen, ist ein Container die effizienteste Möglichkeit zur Sammlung und Entsorgung.

Wir stellen Schrottcontainer in verschiedenen Größen bereit, die individuell an den Bedarf angepasst werden können.

Typische Einsatzbereiche für unsere Container:

Baustellen

Abbrucharbeiten

Industriebetriebe

Werkstätten

Lagerauflösungen

Entrümpelungen

Metallverarbeitende Betriebe

Nach der Befüllung holen wir den Container wieder ab und transportieren den Inhalt zu zertifizierten Recyclinganlagen.

Der Vorteil: einfaches Sammeln, sichere Lagerung und professionelle Entsorgung.

Schrottcontainer Dortmund – Flexible Größen für jeden Bedarf

Unser Containerdienst stellt unterschiedliche Schrottcontainer in Dortmund zur Verfügung, sodass sowohl kleine als auch große Mengen Altmetall problemlos entsorgt werden können.

Zu den gängigen Containergrößen gehören:

3 m³ Container – ideal für kleinere Mengen Schrott

5 m³ Container – geeignet für Werkstätten oder Renovierungen

7 m³ Container – perfekt für mittlere Baustellen

10 m³ Container und größer – für Industrie und große Projekte

Unsere Container sind speziell für Metallschrott und Altmetall geeignet und ermöglichen eine sichere Sammlung verschiedener Materialien.

Kostenlose Schrottabholung Dortmund – Schnell und zuverlässig

Neben dem Containerdienst bieten wir auch eine kostenlose Schrottabholung in Dortmund an. Wenn kleinere Mengen Altmetall vorhanden sind, holen wir diese direkt bei Ihnen vor Ort ab.

Wir holen unter anderem ab:

Metallschrott

Altmetall

Kupferschrott

Kabelschrott

Edelstahl

Heizkörper

Metallrohre

Maschinenreste

Fahrräder

Metallgestelle

Unser Team sorgt für eine schnelle Abholung und einen sicheren Abtransport.

Schrottankauf Dortmund – Attraktive Preise für Altmetall

Viele Metalle besitzen auch nach ihrer Nutzung einen erheblichen Wert. Deshalb bieten wir einen professionellen Schrottankauf in Dortmund an.

Wir kaufen unter anderem:

Kupfer

Messing

Aluminium

Edelstahl

Zink

Blei

Elektromotoren

Kabelreste

Besonders Kupfer und Kabelschrott erzielen häufig hohe Preise, da diese Materialien in der Industrie stark nachgefragt werden.

Unsere Preisberechnung erfolgt transparent anhand der aktuellen Metallmarktpreise.

Klüngelskerl Dortmund – Moderner Schrottsammler mit Tradition

Der Begriff Klüngelskerl ist im Ruhrgebiet seit vielen Generationen bekannt. Früher sammelten Schrotthändler Altmetall aus Haushalten und führten es der Wiederverwertung zu.

Heute arbeiten moderne Schrottsammler in Dortmund mit professioneller Logistik und modernen Recyclingverfahren.

Wir kombinieren diese Tradition mit effizienter Technik und nachhaltigen Prozessen, um wertvolle Rohstoffe zu sichern und die Umwelt zu schützen.

Autoverschrottung Dortmund – Fahrzeuge fachgerecht entsorgen

Neben Schrottabholung und Containerdienst bieten wir auch eine professionelle Autoverschrottung in Dortmund an.

Wir übernehmen die komplette KFZ Verschrottung, einschließlich:

Abholung des Fahrzeugs

Transport

Demontage

umweltgerechte Verwertung

Unsere Leistungen gelten für:

PKW

Transporter

Unfallfahrzeuge

Autos mit Motorschaden

Fahrzeuge ohne TÜV

Während der Autoverwertung werden alle verwertbaren Materialien getrennt und anschließend recycelt.

Autoverschrottung Dortmund kostenlos – Altauto abholen lassen

In vielen Fällen kann eine Autoverschrottung in Dortmund kostenlos erfolgen. Fahrzeuge enthalten wertvolle Rohstoffe wie Stahl, Aluminium und Kupfer, die im Recyclingprozess wieder genutzt werden können.

Deshalb bieten wir häufig eine kostenlose Altauto-Abholung an.

Unser Service umfasst:

Auto verschrotten lassen

Auto entsorgen

Altauto Abholung

Autoverschrottung mit Abholung

Auch folgende Fahrzeuge können entsorgt werden:

Unfallautos

Autos ohne TÜV

Fahrzeuge mit Motorschaden

lange stillgelegte Fahrzeuge

Metallrecycling Dortmund – Nachhaltige Rohstoffverwertung

Metalle sind wertvolle Rohstoffe, die nahezu unbegrenzt recycelt werden können. Durch professionelles Metallrecycling in Dortmund werden große Mengen Energie und Ressourcen eingespart.

Die Vorteile des Recyclings:

Reduzierung des Rohstoffabbaus

Energieeinsparung

geringere Umweltbelastung

Wiederverwertung wertvoller Materialien

Unsere Recyclingpartner verarbeiten unter anderem:

Stahl

Aluminium

Kupfer

Messing

Zink

Diese Materialien werden eingeschmolzen und anschließend erneut in der Industrie eingesetzt.

Elektroschrott Dortmund – Fachgerechte Entsorgung alter Geräte

Elektrogeräte enthalten zahlreiche wertvolle Metalle sowie elektronische Bauteile. Deshalb ist eine fachgerechte Elektroschrott-Entsorgung besonders wichtig.

Wir sammeln beispielsweise:

Waschmaschinen

Elektromotoren

Herde

Boiler

Werkstattgeräte

Kabel und Leitungen

Industriegeräte

Diese Geräte werden anschließend in spezialisierten Recyclinganlagen zerlegt.

Altmetall Dortmund – Schrottabholung für Privat und Gewerbe

Unser Service richtet sich sowohl an Privathaushalte als auch an Gewerbebetriebe.

Typische Einsatzbereiche sind:

Entrümpelungen

Haushaltsauflösungen

Werkstätten

Industriebetriebe

Baustellen

landwirtschaftliche Betriebe

Gerade bei größeren Mengen Altmetall ist unser Containerdienst für Schrott in Dortmund die optimale Lösung.

Warum unser Schrottservice in Dortmund überzeugt

Unsere Kunden profitieren von zahlreichen Vorteilen:

Containerdienst für Schrott

kostenlose Schrottabholung

faire Preise beim Schrottankauf

schnelle Terminvergabe

professionelle Autoverschrottung

umweltfreundliches Metallrecycling

langjährige Erfahrung im Schrotthandel

Wir arbeiten zuverlässig, effizient und transparent.

Schrotthändler Dortmund – Ihr Partner für Schrottcontainer, Altmetall und Autoverschrottung

Ob Schrottcontainer, Schrottabholung, Altmetallankauf, Elektroschrott-Entsorgung oder Autoverschrottung – wir bieten einen umfassenden Service rund um Schrott und Metallrecycling in Dortmund.

Mit unserem Containerdienst für Schrott in Dortmund ermöglichen wir eine einfache Sammlung großer Metallmengen auf Baustellen oder Firmengeländen.

Unser Ziel ist es, unseren Kunden eine schnelle, unkomplizierte und nachhaltige Lösung für die Entsorgung von Schrott und Altmetall zu bieten.
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