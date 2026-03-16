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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland https://nrw-schrott.de/
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
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Schrotthändler Bochum – Schrottabholung, Altmetallankauf und Fahrzeugentsorgung in Bochum

Mottorrad und Autoverschrottung in Bochum

(lifePR) (Bochum, )
Ein zuverlässiger Schrotthändler in Bochum bietet die ideale Lösung, wenn es um die professionelle Schrottabholung, Altmetallentsorgung und Metallrecycling geht. In privaten Haushalten, Werkstätten, Baustellen und Industrieanlagen entstehen täglich große Mengen Metallschrott, Kabelreste, Maschinenkomponenten und alte Fahrzeuge. Anstatt diese Materialien ungenutzt lagern zu lassen, sorgt ein erfahrener Schrottdienst in Bochum dafür, dass sie abgeholt, sortiert und nachhaltig wiederverwertet werden.

Unsere Leistungen als Schrotthändler Bochum umfassen die kostenlose Schrottabholung, Altmetallankauf sowie die fachgerechte Entsorgung von Fahrzeugen und Maschinen. Dabei arbeiten wir schnell, zuverlässig und umweltgerecht, damit wertvolle Rohstoffe zurück in den Recyclingkreislauf gelangen.

Schrottabholung Bochum – Schnell und unkompliziert

Die Schrottabholung in Bochum ist eine komfortable Möglichkeit, alte Metallteile und Schrott loszuwerden, ohne selbst Transport oder Entsorgung organisieren zu müssen. Unsere erfahrenen Schrottsammler holen den Schrott direkt bei Ihnen vor Ort ab.

Zu den häufig abgeholten Materialien gehören:

Eisen und Stahlschrott

Kupferschrott

Messing und Bronze

Aluminiumreste

Edelstahlteile

Kabelschrott

Heizkörper und Rohrleitungen

Maschinen- und Metallteile

Dank moderner Fahrzeuge und Hebetechnik können wir auch schwere Metallteile oder größere Schrottmengen problemlos transportieren.

Altmetallankauf Bochum – Wertvolle Metalle verkaufen

Viele Metalle besitzen einen hohen Marktwert. Deshalb bieten wir als Schrotthändler in Bochum auch einen professionellen Altmetallankauf an.

Besonders gefragt sind:

Kupfer Schrott

Messing Kabel

Kabelschrott

Aluminiumprofile

Edelstahlreste

Zink und Blei

Beim Altmetall verkaufen in Bochum profitieren Kunden von einer transparenten Bewertung und fairen Ankaufspreisen. Vor allem größere Mengen aus Handwerksbetrieben oder Baustellen können attraktiv vergütet werden.

Schrottsammler Bochum – Tradition der Klüngelskerle im Ruhrgebiet

Im Ruhrgebiet haben Schrottsammler, auch bekannt als Klüngelskerle, eine lange Tradition. Früher sammelten sie Metalle mit Handkarren in den Straßen. Heute arbeiten moderne Schrotthändler in Bochum mit professioneller Technik und Recyclinglogistik.

Unser Team übernimmt:

Schrottabholung aus Haushalten

Abholung von Baustellenschrott

Demontage alter Maschinen

Entrümpelung von Metallgegenständen

Abholung von Industrieschrott

Diese Dienstleistungen sorgen dafür, dass wertvolle Metalle nicht verloren gehen, sondern dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden.

Motorrad Entsorgung Bochum – Alte Motorräder sicher verschrotten

Ein defektes oder stillgelegtes Motorrad kann viel Platz beanspruchen. Unsere Motorrad Entsorgung in Bochum sorgt dafür, dass alte Bikes schnell und fachgerecht entfernt werden.

Wir übernehmen:

Abholung alter Motorräder

Demontage verwertbarer Teile

Recycling von Metallkomponenten

umweltgerechte Entsorgung von Betriebsstoffen

Motorräder enthalten zahlreiche wertvolle Materialien wie Stahl, Aluminium, Kupfer und elektronische Bauteile, die nach der Demontage wiederverwertet werden können.

Unsere Motorradverschrottung Bochum eignet sich für:

Unfallmotorräder

Motorräder ohne TÜV

defekte Roller

lange abgestellte Fahrzeuge

Gabelstapler Entsorgung Bochum – Industriemaschinen fachgerecht recyceln

Unternehmen müssen häufig alte Maschinen entsorgen, die nicht mehr wirtschaftlich repariert werden können. Unsere Gabelstapler Entsorgung in Bochum bietet eine professionelle Lösung für ausrangierte Industriegeräte.

Ein Gabelstapler enthält zahlreiche wiederverwertbare Materialien:

Stahlrahmen und Metallteile

Hydrauliksysteme

Elektromotoren

Kupferkabel

Batteriesysteme

Der Ablauf der Staplerentsorgung umfasst:

Organisation der Abholung

Demontage schwerer Komponenten

Transport der Maschine

Sortierung der Materialien

Recycling der Metalle

Unsere Gabelstapler Entsorgung Bochum ist besonders für Lagerbetriebe, Logistikunternehmen und Industriebetriebe interessant.

Wohnwagen Entsorgung Bochum – Alte Caravan Fahrzeuge entsorgen

Ein alter oder beschädigter Wohnwagen kann schnell zur Belastung werden. Unsere Wohnwagen Entsorgung in Bochum sorgt dafür, dass alte Caravan Fahrzeuge fachgerecht zerlegt und recycelt werden.

Ein Wohnwagen besteht aus verschiedenen Materialien:

Stahlrahmen

Aluminiumverkleidung

Kupferleitungen

Kunststoffe

Isolationsmaterial

Im Rahmen der Wohnwagenverschrottung Bochum werden diese Materialien sorgfältig getrennt und dem Recycling zugeführt.

Unsere Leistungen umfassen:

Abholung alter Wohnwagen

Demontage des Aufbaus

Materialtrennung

umweltgerechte Entsorgung

Metallrecycling Bochum – Nachhaltige Rohstoffverwertung

Das Metallrecycling in Bochum spielt eine wichtige Rolle für den Umweltschutz. Durch die Wiederverwertung von Metallen werden große Mengen Energie eingespart und natürliche Ressourcen geschont.

Beispiele für Energieeinsparungen durch Recycling:

Aluminiumrecycling spart bis zu 95 % Energie

Kupferrecycling spart rund 85 % Energie

Stahlrecycling reduziert den Rohstoffverbrauch erheblich

Als erfahrener Schrotthändler Bochum sorgen wir dafür, dass Metallschrott effizient gesammelt, sortiert und wiederverwertet wird.

Schrottdienst Bochum für Privat und Gewerbe

Unser Schrottdienst in Bochum richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Unternehmen.

Typische Auftraggeber sind:

Hausbesitzer mit Altmetall

Handwerksbetriebe

Bauunternehmen

Werkstätten

Industriebetriebe

Egal ob kleine Schrottmengen oder große Metallbestände, wir bieten flexible Lösungen für jede Situation.

Vorteile eines professionellen Schrotthändlers in Bochum

Ein erfahrener Schrotthändler Bochum bietet zahlreiche Vorteile:

kostenlose Schrottabholung

faire Preise beim Altmetallankauf

schnelle Terminvereinbarung

fachgerechte Entsorgung

nachhaltiges Metallrecycling

Durch unsere effiziente Organisation können Schrott und alte Fahrzeuge schnell und unkompliziert entsorgt werden.

Schrotthändler Bochum – Termin für Schrottabholung vereinbaren

Wenn sich Altmetall, Kabelschrott, Maschinenreste oder alte Fahrzeuge angesammelt haben, ist eine professionelle Schrottabholung die beste Lösung.

Als zuverlässiger Schrotthändler in Bochum kümmern wir uns um die komplette Abwicklung von der Abholung über die Demontage bis zum Recycling der Materialien. Dadurch werden wertvolle Rohstoffe wiederverwendet und gleichzeitig Platz geschaffen.

Mit unserer Erfahrung im Bereich Schrottabholung, Altmetallankauf und Fahrzeugentsorgung in Bochum bieten wir eine schnelle, sichere und nachhaltige Lösung für Privatpersonen und Unternehmen.
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