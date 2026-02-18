Schrotthändler Bochum – Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für Schrottankauf, Autoentsorgung und Recycling
Fahrende Schrottsammler aus Bochum bieten auch Autoverschrottung mit Abholung und Abmeldung in Bochum
Unser Anspruch ist es, Privatpersonen, Handwerksbetrieben und Unternehmen eine unkomplizierte, transparente und umweltgerechte Lösung zu bieten. Mit moderner Technik, geschultem Personal und effizienten Abläufen gewährleisten wir eine schnelle und zuverlässige Abwicklung.
Schrottankauf Bochum – Altmetall zu besten Preisen verkaufen
Metalle sind wertvolle Rohstoffe, die durch Recycling wiederverwertet werden können. Wir kaufen verschiedene Metallarten zu tagesaktuellen Schrottpreisen und sorgen für eine transparente Bewertung.
Wir kaufen unter anderem:
Kupfer und Kupferkabel
Messing, Bronze und Rotguss
Aluminium und Aluprofile
Edelstahl und Chromstahl
Zink, Blei und Zinn
Elektroschrott und Kabelreste
Eisenschrott und Stahlträger
Heizkörper, Rohre und Metallkonstruktionen
Dank unserer fairen Preisgestaltung erhalten Sie eine marktgerechte Vergütung für Ihre Wertstoffe.
Kostenlose Schrottabholung in Bochum und Umgebung
Große oder schwere Schrottmengen lassen sich oft nur schwer transportieren. Deshalb bieten wir eine kostenlose Schrottabholung in Bochum an. Unser Team holt Altmetall direkt bei Ihnen ab – schnell, zuverlässig und termingerecht.
Unser Abholservice ist ideal für:
Haushaltsauflösungen
Keller- und Garagenentrümpelungen
Baustellenreste
Renovierungsarbeiten
Gewerbliche Metallabfälle
Betriebsauflösungen und Demontagen
Wir übernehmen die Verladung und hinterlassen den Abholort sauber und ordentlich.
Autoentsorgung Bochum – Fachgerechte Verwertung von Altfahrzeugen
Ein stillgelegtes Fahrzeug nimmt Platz weg und kann Umweltgefahren verursachen. Unsere Autoentsorgung in Bochum gewährleistet eine gesetzeskonforme und umweltgerechte Verwertung.
Wir entsorgen:
Unfallfahrzeuge
Fahrzeuge ohne TÜV
Autos mit Motorschaden
Totalschäden
lange abgestellte Fahrzeuge
Nach der Abholung werden verwertbare Teile recycelt und Schadstoffe fachgerecht entfernt. Auf Wunsch erhalten Sie einen Verwertungsnachweis.
Schrottauto verkaufen in Bochum – Einfach und fair
Auch nicht fahrbereite Fahrzeuge besitzen noch einen Materialwert. Wir kaufen Schrottautos in Bochum an und übernehmen die gesamte Abwicklung.
Ihre Vorteile:
schnelle Terminvergabe
kostenlose Abholung
faire Vergütung
rechtssichere Abmeldung möglich
umweltgerechte Verwertung
Wir sorgen für einen schnellen, stressfreien Verkauf Ihres Fahrzeugs.
Wohnwagenentsorgung Bochum – Sicher und gesetzeskonform
Alte Wohnwagen bestehen aus verschiedenen Materialien wie Aluminium, Stahl, Holz und Kunststoff. Wir übernehmen die Wohnwagenentsorgung in Bochum fachgerecht und umweltfreundlich.
Unser Team demontiert den Wohnwagen professionell, trennt verwertbare Materialien und sorgt für eine ordnungsgemäße Entsorgung.
Motorradentsorgung Bochum – Schnell und unkompliziert
Defekte oder stillgelegte Motorräder nehmen Platz ein und lassen sich nur schwer entsorgen. Wir bieten eine zuverlässige Motorradentsorgung in Bochum.
Wir holen Ihr Motorrad ab, verwerten brauchbare Komponenten und führen Metalle dem Recyclingprozess zu.
Klüngelskerle Bochum – Tradition im modernen Recycling
Der Begriff Klüngelskerle steht im Ruhrgebiet traditionell für die Sammlung von Altmetall. Wir führen diese Tradition fort und kombinieren sie mit moderner Recyclingtechnik und professionellen Abläufen.
Wir stehen für:
Zuverlässigkeit und Termintreue
transparente Preisgestaltung
nachhaltige Recyclingprozesse
umweltfreundliche Entsorgung
kundenorientierten Service
So verbinden wir regionale Tradition mit moderner Entsorgungslogistik.
Industrieschrott und Gewerbeentsorgung in Bochum
Bochum ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort. Wir unterstützen Unternehmen bei der fachgerechten Entsorgung von Metallabfällen und Industrieschrott.
Unsere Leistungen für Gewerbekunden:
regelmäßige Schrottabholung
Containerbereitstellung
Demontage von Maschinen und Anlagen
Entsorgung von Produktionsresten
Dokumentation und Nachweisführung
Wir entwickeln individuelle Entsorgungslösungen, die sich optimal in Ihre Betriebsabläufe integrieren lassen.
Nachhaltigkeit und Umweltschutz durch Metallrecycling
Metallrecycling reduziert den Bedarf an Primären Rohstoffen und spart Energie. Durch die Wiederverwertung leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.
Durch Recycling:
werden natürliche Ressourcen geschont
sinkt der Energieverbrauch erheblich
werden CO₂-Emissionen reduziert
entstehen nachhaltige Rohstoffkreisläufe
Jede recycelte Metallmenge trägt aktiv zum Schutz unserer Umwelt bei.
Warum wir Ihr Schrotthändler in Bochum sind
Unsere Kunden profitieren von:
✔ Schneller Terminvergabe✔ Kostenloser Abholung✔ Fairen Schrottpreisen✔ Umweltgerechter Entsorgung✔ Langjähriger Erfahrung✔ Zuverlässigem Service
Ob kleine Mengen oder umfangreiche Projekte – wir bieten maßgeschneiderte Lösungen.
Jetzt Schrott abholen lassen oder Fahrzeug entsorgen
Wenn Sie Altmetall verkaufen, ein Fahrzeug entsorgen oder größere Schrottmengen abholen lassen möchten, stehen wir Ihnen kompetent zur Seite. Wir bieten faire Preise, schnelle Termine und eine professionelle Abwicklung.