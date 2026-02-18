Kontakt
Schrotthändler Bochum – Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für Schrottankauf, Autoentsorgung und Recycling

Fahrende Schrottsammler aus Bochum bieten auch Autoverschrottung mit Abholung und Abmeldung in Bochum

In einer traditionsreichen Ruhrgebietsstadt wie Bochum fallen täglich große Mengen an Altmetall, defekten Fahrzeugen und ausgedienten Geräten an. Wir sorgen dafür, dass diese Materialien fachgerecht abgeholt, verwertet und in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden. Als erfahrener Schrotthändler in Bochum bieten wir einen umfassenden Service rund um Schrottankauf, Autoentsorgung, Schrottauto-Ankauf, sowie die Entsorgung von Wohnwagen und Motorrädern.

Unser Anspruch ist es, Privatpersonen, Handwerksbetrieben und Unternehmen eine unkomplizierte, transparente und umweltgerechte Lösung zu bieten. Mit moderner Technik, geschultem Personal und effizienten Abläufen gewährleisten wir eine schnelle und zuverlässige Abwicklung.

Schrottankauf Bochum – Altmetall zu besten Preisen verkaufen

Metalle sind wertvolle Rohstoffe, die durch Recycling wiederverwertet werden können. Wir kaufen verschiedene Metallarten zu tagesaktuellen Schrottpreisen und sorgen für eine transparente Bewertung.

Wir kaufen unter anderem:

Kupfer und Kupferkabel

Messing, Bronze und Rotguss

Aluminium und Aluprofile

Edelstahl und Chromstahl

Zink, Blei und Zinn

Elektroschrott und Kabelreste

Eisenschrott und Stahlträger

Heizkörper, Rohre und Metallkonstruktionen

Dank unserer fairen Preisgestaltung erhalten Sie eine marktgerechte Vergütung für Ihre Wertstoffe.

Kostenlose Schrottabholung in Bochum und Umgebung

Große oder schwere Schrottmengen lassen sich oft nur schwer transportieren. Deshalb bieten wir eine kostenlose Schrottabholung in Bochum an. Unser Team holt Altmetall direkt bei Ihnen ab – schnell, zuverlässig und termingerecht.

Unser Abholservice ist ideal für:

Haushaltsauflösungen

Keller- und Garagenentrümpelungen

Baustellenreste

Renovierungsarbeiten

Gewerbliche Metallabfälle

Betriebsauflösungen und Demontagen

Wir übernehmen die Verladung und hinterlassen den Abholort sauber und ordentlich.

Autoentsorgung Bochum – Fachgerechte Verwertung von Altfahrzeugen

Ein stillgelegtes Fahrzeug nimmt Platz weg und kann Umweltgefahren verursachen. Unsere Autoentsorgung in Bochum gewährleistet eine gesetzeskonforme und umweltgerechte Verwertung.

Wir entsorgen:

Unfallfahrzeuge

Fahrzeuge ohne TÜV

Autos mit Motorschaden

Totalschäden

lange abgestellte Fahrzeuge

Nach der Abholung werden verwertbare Teile recycelt und Schadstoffe fachgerecht entfernt. Auf Wunsch erhalten Sie einen Verwertungsnachweis.

Schrottauto verkaufen in Bochum – Einfach und fair

Auch nicht fahrbereite Fahrzeuge besitzen noch einen Materialwert. Wir kaufen Schrottautos in Bochum an und übernehmen die gesamte Abwicklung.

Ihre Vorteile:

schnelle Terminvergabe

kostenlose Abholung

faire Vergütung

rechtssichere Abmeldung möglich

umweltgerechte Verwertung

Wir sorgen für einen schnellen, stressfreien Verkauf Ihres Fahrzeugs.

Wohnwagenentsorgung Bochum – Sicher und gesetzeskonform

Alte Wohnwagen bestehen aus verschiedenen Materialien wie Aluminium, Stahl, Holz und Kunststoff. Wir übernehmen die Wohnwagenentsorgung in Bochum fachgerecht und umweltfreundlich.

Unser Team demontiert den Wohnwagen professionell, trennt verwertbare Materialien und sorgt für eine ordnungsgemäße Entsorgung.

Motorradentsorgung Bochum – Schnell und unkompliziert

Defekte oder stillgelegte Motorräder nehmen Platz ein und lassen sich nur schwer entsorgen. Wir bieten eine zuverlässige Motorradentsorgung in Bochum.

Wir holen Ihr Motorrad ab, verwerten brauchbare Komponenten und führen Metalle dem Recyclingprozess zu.

Klüngelskerle Bochum – Tradition im modernen Recycling

Der Begriff Klüngelskerle steht im Ruhrgebiet traditionell für die Sammlung von Altmetall. Wir führen diese Tradition fort und kombinieren sie mit moderner Recyclingtechnik und professionellen Abläufen.

Wir stehen für:

Zuverlässigkeit und Termintreue

transparente Preisgestaltung

nachhaltige Recyclingprozesse

umweltfreundliche Entsorgung

kundenorientierten Service

So verbinden wir regionale Tradition mit moderner Entsorgungslogistik.

Industrieschrott und Gewerbeentsorgung in Bochum

Bochum ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort. Wir unterstützen Unternehmen bei der fachgerechten Entsorgung von Metallabfällen und Industrieschrott.

Unsere Leistungen für Gewerbekunden:

regelmäßige Schrottabholung

Containerbereitstellung

Demontage von Maschinen und Anlagen

Entsorgung von Produktionsresten

Dokumentation und Nachweisführung

Wir entwickeln individuelle Entsorgungslösungen, die sich optimal in Ihre Betriebsabläufe integrieren lassen.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz durch Metallrecycling

Metallrecycling reduziert den Bedarf an Primären Rohstoffen und spart Energie. Durch die Wiederverwertung leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

Durch Recycling:

werden natürliche Ressourcen geschont

sinkt der Energieverbrauch erheblich

werden CO₂-Emissionen reduziert

entstehen nachhaltige Rohstoffkreisläufe

Jede recycelte Metallmenge trägt aktiv zum Schutz unserer Umwelt bei.

Warum wir Ihr Schrotthändler in Bochum sind

Unsere Kunden profitieren von:

✔ Schneller Terminvergabe✔ Kostenloser Abholung✔ Fairen Schrottpreisen✔ Umweltgerechter Entsorgung✔ Langjähriger Erfahrung✔ Zuverlässigem Service

Ob kleine Mengen oder umfangreiche Projekte – wir bieten maßgeschneiderte Lösungen.

Jetzt Schrott abholen lassen oder Fahrzeug entsorgen

Wenn Sie Altmetall verkaufen, ein Fahrzeug entsorgen oder größere Schrottmengen abholen lassen möchten, stehen wir Ihnen kompetent zur Seite. Wir bieten faire Preise, schnelle Termine und eine professionelle Abwicklung.
