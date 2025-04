Schrotthändler Bochum – Ihr Partner für Schrott, Containerdienst und Autoverschrottung

Als erfahrener Schrotthändler in Bochum sind wir Ihr zuverlässiger Ansprechpartner, wenn es um die Abholung, Entsorgung und den Ankauf von Altmetall, Buntmetall und Schrottfahrzeugen geht. Unser Service richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Gewerbe- und Industriekunden im gesamten Stadtgebiet und Umland von Bochum.Ob Haushaltsschrott, Industrieabfälle oder Maschinenreste – wir holen Ihre Altmetalle kostenlos und direkt vor Ort ab. Auf Wunsch stellen wir auch Schrottcontainer in verschiedenen Größen bereit.Containerdienst für Schrott in Bochum – bequem und unkompliziertUnser Containerdienst für Schrott in Bochum bietet Ihnen die perfekte Lösung für größere Mengen Altmetall. Ganz gleich, ob Baustelle, Werkstatt, Abbruch oder Entrümpelung – wir liefern Ihnen den passenden Container schnell und pünktlich an.Containergrößen von 3 m³ bis 40 m³ verfügbar, ideal für:MischschrottEisenschrottBuntmetalle (Kupfer, Messing, Aluminium)Maschinen- und ElektroschrottIhre Vorteile:Schnelle Lieferung & AbholungFaire Vergütung bei werthaltigem SchrottUmweltgerechte Verwertung durch zertifizierte BetriebeContainer auch für Dauerstellung möglichSchrottsammler Bochum – mobile Abholung direkt bei IhnenUnser mobiler Schrottsammler in Bochum kommt direkt zu Ihnen nach Hause, in den Betrieb oder zur Baustelle. Wir übernehmen die kostenlose Abholung von Altmetall, unabhängig von Menge und Zustand.Wir holen ab:Heizkörper, Fahrräder, MetallregaleHaushaltsgeräte (Herde, Waschmaschinen, Trockner)Metallreste aus RenovierungenKabel, Zäune, Rohre und Co.Werkstatt- und BetriebsschrottUnser Team ist täglich im Raum Bochum unterwegs und auch kurzfristig einsatzbereit.Autoverschrottung Bochum – mit Abmeldung und VerwertungsnachweisWenn Sie Ihr altes Auto loswerden möchten, bieten wir Ihnen eine schnelle und kostenlose Autoverschrottung in Bochum. Wir holen Ihr Schrottfahrzeug direkt ab – ob fahrbereit oder nicht – und übernehmen auf Wunsch auch die Abmeldung bei der Zulassungsstelle.Inklusive:Abholung auch von Unfallfahrzeugen und nicht fahrbereiten AutosFachgerechte Entsorgung in zertifizierter AutoverwertungAusstellung eines VerwertungsnachweisesAbmeldebestätigung für Versicherung und BehördeAuch Motorräder, Anhänger und Wohnwagen werden bei uns umweltgerecht verschrottet.Buntmetall Ankauf Bochum – tagesaktuelle Preise und SofortauszahlungWir kaufen Ihre Buntmetalle in Bochum zu attraktiven, tagesaktuellen Marktpreisen an – ob privat oder gewerblich. Besonders gefragt sind sortenreine Metalle wie:Kupfer (Millberry, Kabel, Rohrkupfer)MessingAluminiumZinkEdelstahlBleiVorteile beim Buntmetallverkauf:Sofortige Barauszahlung oder ÜberweisungAnnahme von Klein- und GroßmengenAnlieferung oder Abholung möglichEhrliche Gewichtsermittlung mit geeichter WaageWarum wir die erste Wahl in Bochum sind✔ Kostenlose Schrottabholung in ganz Bochum✔ Schnelle Containerbereitstellung✔ Zertifizierte Autoverwertung mit Abmeldung✔ Tagesaktuelle Ankaufpreise für Buntmetalle✔ Persönlicher Service, schnelle Reaktion, faire AbwicklungJetzt Schrott abholen oder verkaufen in BochumKontaktieren Sie uns noch heute für Ihre kostenlose Schrottabholung, Containeranfrage oder Autoverschrottung in Bochum. Wir beraten Sie kostenlos und unverbindlich. Einfach anrufen, eine WhatsApp schreiben oder unser Onlineformular nutzen.Jetzt Termin vereinbaren – wir sind schnell bei Ihnen vor Ort!