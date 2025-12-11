Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1045462

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland http://nrw-Schrott.de
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
Logo der Firma Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Schrotthändler Bocholt – Ihr zuverlässiger Partner für Gabelstapler, Wohnwagen

Motorräder, Schrottautos und professionelle Kfz-Verschrottung in Bocholt

(lifePR) (Bocholt, )
Als erfahrener Schrotthändler in Bocholt bieten wir einen umfassenden Service rund um die fachgerechte Entsorgung, Abholung und Wiederverwertung unterschiedlichster Fahrzeuge und Metallobjekte. Mit einem modernen Fuhrpark, qualifizierten Mitarbeitern und einem kundenorientierten Service sorgen wir dafür, dass Ihre Wertstoffe effizient, sicher und gesetzeskonform verarbeitet werden. Unser Unternehmen arbeitet transparent, zuverlässig und bietet faire Konditionen für Privatkunden, Gewerbe und Industrie.

Leistungsstarker Schrotthandel in Bocholt – kompetent, seriös und schnell

Unser Kerngeschäft umfasst die Abholung, Sortierung und Wiederaufbereitung von Metallen aller Art. Dabei profitieren Sie von:

Kostenloser Schrottabholung im gesamten Raum Bocholt

Sofortiger Bezahlung zu aktuellen Marktpreisen

Professioneller Demontage schwerer Anlagen

Zuverlässiger Terminvereinbarung und schneller Umsetzung

Umweltgerechter Entsorgung nach gesetzlichen Vorgaben

Wir setzen auf modernste Technik und etablierte Recyclingprozesse, die eine optimale Wertstoffrückgewinnung sicherstellen.

Gabelstapler in Bocholt – Ankauf, Abtransport und umweltgerechte Verwertung

Defekte oder veraltete Gabelstapler stellen viele Betriebe vor logistische Herausforderungen. Unser Team bietet eine reibungslose Abwicklung:

Ankauf von Gabelstaplern aller Marken, ob elektrisch, diesel- oder gasbetrieben

Abholung direkt vom Betriebsgelände – auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen

Fachgerechte Zerlegung und Recycling wertvoller Bauteile

Unkomplizierte Abwicklung inklusive aller notwendigen Dokumente

Dank unserer Spezialisierung im Bereich Industriemetalle können wir Ihnen attraktive Vergütungen bieten.

Wohnwagen ankaufen und entsorgen – fachkundiger Service in Bocholt

Alte Wohnwagen weisen oft komplexe Materialmischungen auf, die eine professionelle Verarbeitung erfordern. Wir übernehmen:

Bewertung und Sofortankauf gebrauchter oder beschädigter Wohnwagen

Demontage und umweltorientierte Materialtrennung

Abtransport mittels Spezialfahrzeugen

Entsorgungsnachweise für Ihre Unterlagen

Unser Service ermöglicht Ihnen eine stressfreie Abgabe, unabhängig vom Zustand des Fahrzeugs.

Motorrad Ankauf und Verwertung – schnell und transparent

Ob Unfallmaschine, nicht fahrbereites Modell oder altes Motorrad – wir sind der richtige Ansprechpartner. Wir bieten:

Faire Preise für Motorräder aller Art

Direkte Bar- oder Überweisungsauszahlung

Abholung in Bocholt und Umgebung

Recycling wertvoller Metallkomponenten wie Rahmen, Motoren und Auspuffanlagen

Unsere Kunden schätzen den unkomplizierten Ablauf und die zuverlässige Kommunikation.

Schrottautos und Fahrzeugverwertung – schnelle Abholung und beste Konditionen

Ein Schrottauto zu entsorgen kann mühsam sein – wir nehmen Ihnen diese Arbeit ab. Unser Service umfasst:

Kostenlose Abholung von Schrottautos in Bocholt

Sofortige Ausstellung des Verwertungsnachweises

Entfernung und Entsorgung von Betriebsstoffen nach EU-Norm

Recycling hochwertiger Metalle und Bauteile

Ankauf von Unfallwagen, defekten Autos und Totalschäden

Wir garantieren eine gesetzeskonforme Fahrzeugverwertung nach höchsten Standards.

Professionelle Kfz-Verschrottung in Bocholt – sicher, zertifiziert und ressourcenschonend

Unsere Kfz-Verschrottung ist zertifiziert und entspricht allen Umwelt- und Sicherheitsauflagen. Sie profitieren von:

Streng kontrollierten Recyclingprozessen

Transparenter Dokumentation aller Schritte

Ressourcenschonender Materialrückgewinnung

Entsorgung sämtlicher Schadstoffe durch qualifizierte Fachkräfte

Als regionaler Partner übernehmen wir komplette Fahrzeugflotten für Unternehmen ebenso wie einzelne Privatfahrzeuge.

Warum wir der führende Schrotthändler in Bocholt sind

Unsere Kunden setzen seit Jahren auf unsere Zuverlässigkeit und unser Know-how. Wir punkten durch:

Kompetente Beratung und schnelle Reaktionszeiten

Hochwertige Technik und moderne Ausrüstung

Attraktive Vergütungen für Schrott und Fahrzeuge

Umweltschonende Prozesse und zertifizierte Entsorgung

Ein starkes Netzwerk im Groß- und Einzelrecycling

Unsere Dienstleistung steht für Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit.

Schrottabholung in Bocholt – bequem, flexibel und kundenorientiert

Wir holen Ihren Schrott direkt bei Ihnen ab, ob beim:

Privathaushalt

Gewerbebetrieb

Industriegelände

Lagerplatz

Bauprojekt

Unser Team sorgt für eine reibunglose Abholung, auch bei größeren Mengen oder schwer zugänglichen Bereichen. Vereinbarte Termine werden zuverlässig eingehalten.

Wir kaufen fast alles – faire Preise für Ihren Schrott

Wir übernehmen Metalle und Fahrzeuge jeder Kategorie:

Eisen- und Nichteisenmetalle

Aluminium, Kupfer, Messing, Edelstahl

Maschinen und Industrieteile

Fahrzeuge aller Art

Elektroschrott und Altgeräte

Profitieren Sie von einem marktgerechten Preisniveau und schneller Auszahlung.

Kontaktieren Sie Ihren Schrotthändler in Bocholt

Ob Gabelstapler, Wohnwagen, Motorrad, Schrottauto oder die vollständige Kfz-Verschrottung – wir stehen Ihnen als zuverlässiger Partner zur Seite. Vereinbaren Sie noch heute einen Abholtermin und überzeugen Sie sich von unserem umfassenden, professionellen Service.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.