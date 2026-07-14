Schrottentsorger und Abholung von Schrott in Dinslaken

Schrottankauf Dinslaken – Metallverwertung & Fahrzeugentsorgung am Niederrhein
Dinslaken (PLZ 46535–46539) liegt im Kreis Wesel am linken Niederrhein, zwischen Duisburg, Oberhausen und Voerde, und zählt mit rund 66.000 Einwohnern auf einer kompakten Fläche von knapp 48 km² zu den größten Städten im Kreis Wesel. Das Stadtgebiet gliedert sich in 11 Stadtteile: Innenstadt, Averbruch, Barmingholten, Blumenviertel, Bruch, Eppinghoven, Feldmark, Grafschaft, Hagenviertel, Hiesfeld, Lohberg und Oberlohberg. Die gültigen Postleitzahlen sind 46535, 46537 und 46539.
Dinslaken ist eine Hansestadt mit über 800 Jahren Geschichte – die mittelalterliche Burg Dinslaken, heute Teil des Rathauses, wurde 1163 erstmals urkundlich erwähnt. Prägend für das 20. Jahrhundert war die Zeche Lohberg, deren markante Fördergerüste noch heute als Wahrzeichen des gleichnamigen Stadtteils stehen. Heute ist Dinslaken ein lebendiger Wirtschaftsstandort mit starker Handwerks- und Industriestruktur. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) ist Ihr verlässlicher Partner für den Schrottankauf und die Metallverwertung in Dinslaken – in allen 11 Stadtteilen, von der Innenstadt bis nach Hiesfeld und Eppinghoven am Rhein.
Vom Zechen-Denkmal bis nach Eppinghoven – Eisenschrott in Dinslaken kostenlos abholen
In einer Stadt, in der Bergbau und Metallverarbeitung über Generationen das Stadtbild geprägt haben, fällt Eisenschrott in erheblichen Mengen an – in Handwerksbetrieben im Blumenviertel, in Gewerbelagen in der Feldmark und auf Privathöfen in Hiesfeld und Oberlohberg. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott in Dinslaken kostenlos ab einer Menge von ca. 300 kg ab – in allen Stadtteilen, ohne Anfahrtspauschale.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott allein nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium können ergänzt werden – in Kombination gleichen beide Materialien die 300-kg-Schwelle gemeinsam aus und ermöglichen trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Kein Pflichttermin vor Ort für die Erstbewertung: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine ungefähre Mengenangabe – wir antworten sofort mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck gilt für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgüter gleichermaßen.
Mehr zur Eisenschrott-Abholung in Dinslaken finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Messing & Kernschrott in Dinslaken – Buntmetall zu Tagespreisen, Industrieschrott zum Höchstpreis
Dinslakens Wirtschaft ist geprägt von einem soliden Mittelstand in Metallverarbeitung, Elektrotechnik und Handwerk. In allen Stadtteilen – vom Hagenviertel über Lohberg bis nach Barmingholten – erzeugen Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Installationsbetriebe täglich werthaltige Buntmetallabfälle: Kupferkabel, Messingarmaturen, Aluminiumprofile, Edelstahlreste.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an – Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Dabei gilt ausdrücklich: Buntmetalle werden auch in kleineren Mengen angekauft, sofern ihr Materialwert eine Abholung rechtfertigt. Ein Elektriker aus Hiesfeld mit Kupferkabelresten oder ein Sanitärbetrieb aus Bruch mit Messingverschraubungen – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Bewertung.
Für Betriebe mit schwerem Maschinenschrott besonders attraktiv: Kernschrott – sauberer Block- und Maschinenbruch – wird bei uns zum Höchstpreis vergütet. Gerade aus den Gewerbelagen in der Feldmark und entlang der A 3/A 59 fällt dieses Material regelmäßig an. Direkt zum Buntmetall- und Kernschrottankauf in Dinslaken.
Fahrzeugentsorgung in Dinslaken – drei Wege, kein Aufwand
Dinslaken ist über die A 3 und A 59 hervorragend angebunden und liegt im direkten Einzugsbereich der Ballungsräume Duisburg, Oberhausen und des nördlichen Ruhrgebiets. Für Fahrzeughalter in allen 11 Stadtteilen stehen drei klar strukturierte Entsorgungswege bereit:
- Schrottfahrzeug direkt vor Ort abholen lassen: Steht Ihr Wagen bewegungslos auf einem Hof in Eppinghoven, in einer Garage in Lohberg oder auf einem Grundstück in Averbruch? Wir kommen kostenfrei zu Ihnen – nach kurzem WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung. Zur Schrottauto-Abholung in Dinslaken.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung mit amtlichem Verwertungsnachweis: Wir verwerten Ihr Fahrzeug vollständig nach der Altfahrzeugverordnung und stellen Ihnen einen offiziellen Verwertungsnachweis aus. Auf Wunsch übernehmen wir gleichzeitig die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos und ohne eigenen Gang zur Zulassungsstelle. Details zur Autoverschrottung in Dinslaken.
- Altfahrzeug entsorgen und Vergütung erhalten: Hat Ihr Wagen noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Vergütung von bis zu 250 Euro aus. Foto vorab schicken – wir bewerten kostenfrei und nennen sofort eine realistische Summe. Alle Infos: Auto entsorgen in Dinslaken.
Dinslakens Stadtbild verbindet historische Substanz mit Industriegeschichte: die mittelalterliche Altstadt mit Burgtheater und Voswinckelshof, die einstigen Bergarbeitersiedlungen in Lohberg und Grafschaft, das dörflich geprägte Hiesfeld mit Windmühle und Wassermühle am Rotbach sowie der Rheinufer in Eppinghoven mit Emschermündung. In alten Gewerbegebäuden, Bergarbeiterhäusern und Privathäusern stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen oder Maschinengestelle, die vor dem Abtransport fachgerecht demontiert werden müssen.
Unsere Schrottdemontage in Dinslaken übernimmt genau das: Unser Team baut Metalleinbauten direkt vor Ort fachgerecht aus – gebäudeschonend, professionell, mit vollständigem Abtransport. Für Wohnungsauflösungen, Kellerberäumungen und Dachbodenräumungen in allen Stadtteilen bieten wir unsere Entrümpelung in Dinslaken an – verwertbare Metalle fließen direkt weiter und senken Ihre Gesamtkosten erheblich.
Wer lediglich einzelne Metallgegenstände, ausgediente Fahrräder, Gartengeräte oder Elektrokleingeräte loswerden möchte, nutzt unseren Klüngelskerl-Service in Dinslaken: bequeme Hausabholung direkt vor Ort, auch ohne Mindestmenge.
Dinslaken als Gewerbestandort – Rahmenverträge für Betriebe in Feldmark und Lohberg
Dinslakens Gewerbegebiete in der Feldmark und entlang der Bundesstraßen B 8 und B 224 beherbergen zahlreiche Produktions-, Logistik- und Handwerksbetriebe, die kontinuierlich Schrott und Altmetall erzeugen. Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholintervallen, tagesaktuellen Preisen und zuverlässiger Gesamtabwicklung über einen einzigen Ansprechpartner – alle Materialströme gebündelt. Einen ersten Überblick bietet nrw-schrott.de/dinslaken.html.
FAQ – Schrottankauf & Fahrzeugentsorgung in Dinslaken
- Ab welcher Menge holen Sie Eisenschrott in Dinslaken kostenlos ab?
Kostenfreie Abholung erfolgt ab ca. 300 kg Eisenschrott – in allen 11 Stadtteilen, von der Innenstadt bis nach Hiesfeld und Eppinghoven. Wer diese Menge allein nicht erreicht, kann Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium ergänzen – die Kombination zählt gemeinsam. Im Zweifel einfach ein WhatsApp-Foto schicken, wir prüfen das kostenfrei.
- Kann ich meinen Schrott oder mein Fahrzeug vorab per WhatsApp fotografieren und einsenden?
Ja, ausdrücklich empfohlen. PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + ungefähre Menge per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Kein Pflichttermin vor Ort, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Dinslaken nur wenig Kupfer oder Messing – lohnt sich eine Anfrage trotzdem?
Ja. Buntmetalle werden auch in kleineren Mengen angekauft, wenn ihr Materialwert stimmt. Foto mit PLZ und Menge schicken – ehrliche Rückmeldung, keine Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Dinslakener Fahrzeughalter?
Auf Wunsch ja – vollständig kostenlos. Wir erledigen die Abmeldung bei der zuständigen Zulassungsstelle für Sie. Sie erhalten zusätzlich einen amtlichen Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Abholtermin in Dinslaken möglich – auch in Hiesfeld oder Eppinghoven?
In der Regel innerhalb weniger Werktage – in allen 11 Stadtteilen, von der Innenstadt bis nach Eppinghoven am Rhein und Hiesfeld im Osten. Bei dringendem Bedarf direkt anrufen: 0152 / 52 376 589.
- Bieten Sie für Betriebe in den Gewerbegebieten Dinslakens Rahmenverträge mit Container-Stellung an?
Ja. Für Produktions- und Handwerksbetriebe in Dinslaken bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholintervallen, transparenten Tagespreisen und auf Wunsch Container-Stellung an. Sprechen Sie uns direkt an – unverbindlich und kostenfrei.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr