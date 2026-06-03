Schrottdemontage und Schrottabbau bei Privathaushalte und Firmen in Remscheid
Schrotthändler in Remscheid kaufe Schrott und Buntmetalle wie Kupfer und Messing
Von NRW-Schrott.de | Remscheid, Mai 2026
Einleitung: Remscheid als Schrottstandort – Zwischen Werkzeugstadttradition und modernem Recycling
Remscheid ist mit rund 110.000 Einwohnern eine der drei bergischen Großstädte in Nordrhein-Westfalen und gilt seit Jahrhunderten als das Zentrum der deutschen Werkzeug- und Schlosserwarenindustrie. Kein anderer Standort in Deutschland hat die Metallverarbeitung so sehr in seiner DNA wie Remscheid – von der historischen Klingenproduktion über den weltberühmten Werkzeugbau bis hin zur modernen Metallverarbeitungsindustrie, die noch heute zahlreiche Betriebe in den Stadtteilen Remscheid-Lennep, Remscheid-Lüttringhausen, Remscheid-Hasten und Remscheid-Vieringhausen prägt.
Diese ausgeprägte Industrietradition bringt einen kontinuierlich hohen Bedarf an professioneller Schrottentsorgung mit sich – in Privathaushalten, Handwerksbetrieben, Produktionsstätten und bei Gewerbetreibenden gleichermaßen. NRW-Schrott.de ist der erfahrene, mobile und zuverlässige Ansprechpartner für alle Entsorgungsaufgaben in Remscheid – kostenlos, fair und direkt vor Ort in allen sechs Remscheider Postleitzahlbereichen.
NRW-Schrott.de ist in allen Remscheider PLZ-Bereichen aktiv: 42853 – 42855 – 42857 – 42859 – 42897 – 42899
1. Schrottabholung Remscheid – Kostenloser Rundum-Service in allen sechs PLZ-Bereichen
Die Schrottabholung Remscheid durch NRW-Schrott.de ist für alle Privathaushalte und Gewerbebetriebe in den Postleitzahlbereichen 42853 bis 42899 vollständig kostenlos – ohne Anfahrtspauschale, ohne versteckte Gebühren, ohne Nachforderungen. Das mobile und erfahrene Team kommt direkt zum Kunden, übernimmt das vollständige Verladen und transportiert den Schrott umweltgerecht zum Verwerter.
Die Schrottentsorgung in Remscheid hat seit Jahren eine wachsende Bedeutung: Die mobile Schrottabholung ist für viele Remscheider deutlich attraktiver als der Eigenweg zum Schrottplatz – besonders angesichts der bergischen Topographie mit vielen Hanglangen, engen Zufahrten und steilen Straßen in Stadtteilen wie Remscheid-Honsberg, Remscheid-Güldenwerth und Remscheid-Kräwinklerbrücke. NRW-Schrott.de ist auf diese lokalen Besonderheiten bestens eingestellt und bringt stets das passende Fahrzeug mit.
Was wird in Remscheid kostenlos abgeholt?
Heizkörper und Heizungsanlagen aller Art, Eisenträger und Stahlprofile, Stahl- und Kupferrohre, Armaturen und Fittings, Zäune, Tore und Gitter, Industriemaschinen und Werkzeugmaschinen, Kabelschrott und Elektrokabel, Kupferschrott, Aluminiumschrott, Edelstahlschrott, Messingschrott, Haushaltsschrott mit Metallanteil sowie Elektroschrott mit verwertbaren Metallkomponenten. Bei größeren fest installierten Gegenständen erfolgt die Zerlegung und Demontage direkt vor Ort beim Kunden – kostenlos und ohne Mehraufwand für den Kunden.
So funktioniert die Terminvereinbarung in Remscheid:
Am schnellsten geht es telefonisch unter 0152 / 52 376 589 – so können die wichtigsten Fragen direkt und unkompliziert abgeklärt werden. Alternativ einfach per WhatsApp die PLZ, Fotos und eine ungefähre Mengenangabe senden – NRW-Schrott.de antwortet zeitnah. Firmen und Betriebe in Remscheid, die regelmäßig Schrott und Metall entsorgen möchten, erhalten auf Anfrage ein spezielles und maßgeschneidertes Angebot.
NRW-Schrott.de ist in allen Remscheider PLZ-Bereichen aktiv: 42853 (Remscheid-Innenstadt) – 42855 (Remscheid-Hasten, Wüste) – 42857 (Remscheid-Aue, Honsberg) – 42859 (Remscheid-Ehringhausen) – 42897 (Remscheid-Lennep, Lüdorf) – 42899 (Remscheid-Lüttringhausen, Halbach)
2. Schrottankauf Remscheid – Die Werkzeugstadt Zahlt Faire Preise für Altmetall
Der Schrottankauf Remscheid durch NRW-Schrott.de richtet sich an alle Remscheider Kunden, die für ihr hochwertiges Altmetall eine direkte Barvergütung erhalten möchten. Die mobilen Altmetallhändler kommen direkt zum Kunden in Remscheid, verladen das gesamte Altmetall vollständig vor Ort und zahlen bei entsprechender Menge den vereinbarten Ankaufpreis sofort in bar aus – in allen sechs Remscheider Postleitzahlbereichen ohne Aufpreis.
Welche Metalle erzielen in Remscheid die besten Ankaufspreise?
An erster Stelle steht der Kernschrott – Stahlschienen und Stahlträger aus Vollmaterial, die in kleinen Stückelungen die höchsten Tagespreise beim mobilen Schrottankauf in Remscheid erzielen. An zweiter Stelle folgt sortenreiner Kupferschrott aus Kupferrohren, Heizungsinstallationen und Kupferkabeln. Ebenfalls gut bezahlt werden Messingschrott aus alten Armaturen, Hähnen und Beschlägen, Aluminiumschrott aus Fensterrahmen und Fahrzeugteilen, Edelstahlschrott sowie Kabelschrott mit hohem Kupferanteil. Auch Altkabel, Auto- und Staplerbatterien, Blei und Zink werden bei entsprechenden Mengen nach aktuellen Börsenpreisen vergütet.
Remscheid als Sonderfall: Werkzeug- und Produktionsschrott
In kaum einer anderen Stadt in NRW fällt so spezifischer und werthaltiger Industrieschrott an wie in Remscheid. Werkzeugmaschinen, Bearbeitungszentren, Drehbänke, Fräsmaschinen und Pressanlagen aus Remscheider Werkzeugbetrieben enthalten oft erhebliche Mengen an hochwertigen Metallen wie Stahl, Gusseisen, Aluminium und Kupfer. NRW-Schrott.de bewertet diese Materialien ehrlich und transparent und zahlt faire Ankaufspreise.
Für Remscheider Gewerbebetriebe – Rahmenverträge und regelmäßige Abholrhythmen:
Für Remscheider Werkzeugbetriebe, Metallverarbeiter, Handwerksbetriebe und Produktionsstätten, bei denen regelmäßig Schrott und Altmetalle anfallen, bietet NRW-Schrott.de individuelle Rahmenverträge mit festen Abholrhythmen an. Kostspielige Containerdienste werden damit vollständig überflüssig – die Schrottentsorgung in Remscheid wird zu einer planbaren, kostengünstigen und dauerhaft gelösten Routineaufgabe.
3. Schrottauto Abholung Remscheid – Kostenlos, Zertifiziert und mit Sofortigem Verwertungsnachweis
Die Schrottauto Abholung Remscheid ist einer der meistgenutzten Services von NRW-Schrott.de in der bergischen Region. In Remscheid stehen in zahlreichen Stadtteilen – von Remscheid-Lennep PLZ 42897 über Remscheid-Lüttringhausen PLZ 42899 bis Remscheid-Hasten PLZ 42855 – Schrottfahrzeuge seit Monaten oder Jahren ungenutzt auf Grundstücken, in Garagen und Carports. Ohne gültige Hauptuntersuchung, nicht mehr fahrtüchtig und ohne Verkaufsperspektive werden sie zum kostspieligen Problem.
Was passiert rechtlich ohne ordnungsgemäße Verschrottung?
Ohne den offiziellen Verwertungsnachweis laufen Kfz-Steuer und Versicherungsbeiträge unaufhaltsam weiter – auch dann, wenn das Fahrzeug schon längst keine Straße mehr sieht. Erst nach Vorlage des Verwertungsnachweises beim Straßenverkehrsamt Remscheid wird das Fahrzeug kostensicher abgemeldet. NRW-Schrott.de stellt diesen gesetzlich vorgeschriebenen Nachweis automatisch und kostenlos nach jeder Fahrzeugübergabe aus – sofort und ohne bürokratische Verzögerung.
Distanzierung von fragwürdigen Anbietern:
Im Internet finden sich viele Anbieter, die Schrottautos abholen – ohne nachweisbare Zertifizierung und ohne Verwertungsnachweis. NRW-Schrott.de arbeitet ausnahmslos mit zertifizierten Autoverwertern gemäß den strengen Vorgaben des Altfahrzeuggesetzes (AltfahrzeugV) und distanziert sich ausdrücklich von solchen fragwürdigen Anbietern. Der umweltschonende Verwertungsprozess ist sichergestellt: Alle recycelbaren Materialien werden wiederverwendet, alle Schadstoffe wie Altöl, Kühlmittel, Bremsflüssigkeit und Klimaanlagengas werden fachgerecht entsorgt.
Kosten und Vergütung:
Die Abholung ist in aller Regel vollständig kostenlos – je nach Fahrzeugzustand und aktuellem Metallwert erhalten Remscheider Kunden sogar eine Vergütung von bis zu 250 Euro. Nur bei ausgeschlachteten Fahrzeugen ohne verwertbare Teile kann eine geringe Abholgebühr anfallen. Auf ausdrücklichen Wunsch übernimmt NRW-Schrott.de die vollständige KFZ-Abmeldung beim Straßenverkehrsamt Remscheid – vollständig kostenlos.
Ablauf der Schrottauto Abholung in Remscheid:
Fahrzeugdaten, Zustand und genauen Standort in Remscheid mitteilen – auch per WhatsApp mit Foto
Kostenlose und unverbindliche Fahrzeugbewertung durch erfahrenes Fachpersonal
Verbindliche Terminvereinbarung – auch kurzfristig in allen sechs Remscheider PLZ möglich
Abholung mit firmeneigenem Abschleppdienst – auch bei nicht rollfähigen Fahrzeugen
Sofortige Übergabe des offiziellen Verwertungsnachweises nach Fahrzeugübergabe
Auf Wunsch: vollständige KFZ-Abmeldung beim Straßenverkehrsamt Remscheid – kostenfrei
4. Autoverschrottung und Auto entsorgen Remscheid – Alle Typen, Alle Stadtteile, Bis 250 Euro
Die Autoverschrottung Remscheid durch NRW-Schrott.de deckt alle Fahrzeugtypen und alle sechs Remscheider Postleitzahlbereiche von 42853 bis 42899 flächendeckend ab – ohne Aufpreis für Anfahrt oder Abholung, vollkommen unabhängig vom genauen Standort innerhalb des gesamten Remscheider Stadtgebiets.
Beim Auto entsorgen Remscheid werden verschrottet: PKW aller Marken und Baujahre, Motorräder und Motorroller, Transporter und Nutzfahrzeuge, Wohnwagen und Wohnmobile, Gabelstapler und Elektroameisen, Traktoren und Landmaschinen, Minibagger, Aufsitzrasenmäher, Baumaschinen und alle weiteren Kraftfahrzeuge. Auch Unfallfahrzeuge, Fahrzeuge nach Zwangsstilllegung und Fahrzeuge mit gravierenden Totalschäden werden problemlos abgeholt.
Motorräder und Roller in Remscheid:
Motorräder ab 125 ccm werden grundsätzlich kostenlos abgeholt und fachgerecht verschrottet. Bei 50er und 25er Rollern fällt eine geringe Abholpauschale an. NRW-Schrott.de übernimmt auf Wunsch die vollständige Abmeldung des Motorrads – vollständig kostenfrei für Remscheider Kunden. Alle relevanten Angaben können vorab telefonisch abgeklärt werden.
5. Altmetallabholung Remscheid – Wenn die Werkzeugstadt ihre Metallschätze Verwertet
Kaum eine andere Stadt in NRW verfügt über eine so ausgeprägte Metallverarbeitungstradition wie Remscheid. Werkzeuge, Maschinen und Metallwaren werden hier seit Generationen produziert – und entsprechend hoch ist der Bestand an wertvollem Altmetall in Remscheider Haushalten, Werkstätten und Betrieben. Die Altmetallabholung Remscheid durch NRW-Schrott.de ist speziell auf diese Remscheider Besonderheiten ausgerichtet.
Altmetallsammler in Remscheid leisten laut NRW-Schrott.de einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft: Sie sorgen dafür, dass alte Schrottsachen und Metallgegenstände sachgerecht entsorgt und wiederverwertet werden – mit deutlich weniger Energieverbrauch als bei der Neuproduktion von Metallen. Besonders in einer Stadt mit Remscheids Metallverarbeitungstradition ist dieses Bewusstsein für das Rohstoffrecycling tief verankert.
Was wird in Remscheid abgeholt?
Kupferschrott und Kupferkabel, Messingschrott aus alten Armaturen und Werkzeug, Aluminiumschrott aus Fenstern und Fahrzeugteilen, Edelstahlschrott, Eisenschrott und Stahlprofile, Kabelreste, alte Heizkörper, Rohre und Fittings, Zäune und Tore, Katalysatoren, Elektromotoren, Werkzeugmaschinen, alte Handwerkzeuge und sonstiger Haushalts- und Gewerbeschrott – kostenlos in allen sechs Remscheider PLZ-Bereichen von 42853 bis 42899.
Containerbereitstellung für Remscheider Betriebe:
Für Remscheider Unternehmen, die eine Firma auflösen, einen Betrieb umstrukturieren oder größere Mengen Altmetall akkumuliert haben und mehr Zeit für die Sortierung benötigen, stellt NRW-Schrott.de auf Anfrage Container zur Metallentsorgung bereit – ein besonders praktisches Angebot für die zahlreichen Produktionsbetriebe und Werkzeughersteller im Remscheider Gewerbegebiet.
6. Schrottdemontage Remscheid – Spezialisierter Anlagenrückbau für die Bergische Werkzeugstadt
Für Remscheider Industriebetriebe, Werkzeughersteller, Maschinenbauer, Bauunternehmen und Gewerbetreibende bietet NRW-Schrott.de einen spezialisierten und professionellen Schrottdemontageservice an. Die Schrottdemontage Remscheid umfasst die vollständige Planung und transparente Kalkulation, fachgerechte Zerlegung und den sicheren Abtransport komplexer Industrieanlagen, Maschinenparks, Werkzeugmaschinen, Produktionslinien, Tanks, Kessel, Stahlkonstruktionen und Metallstrukturen jeder Größe und Komplexität – in allen sechs Remscheider Postleitzahlbereichen von 42853 bis 42899.
Warum ist die Schrottdemontage in Remscheid besonders bedeutsam?
Remscheid als traditionsreicher Werkzeug- und Maschinenbaustandort hat einen überdurchschnittlich hohen Bedarf an professionellen Demontageleistungen. Viele Betriebe stehen vor der Herausforderung, veraltete Produktionsanlagen abzubauen, Werkshallen umzurüsten oder komplette Maschinenparks zu ersetzen. NRW-Schrott.de übernimmt diese Aufgabe vollständig – von der Erstbesichtigung und kostenlosen Kalkulation über den Abbau mit modernsten Werkzeugen bis zum vollständigen Abtransport.
Modernste Werkzeuge für die Remscheider Demontage:
Je nach Stärke und Art des zu demontierenden Materials führt NRW-Schrott.de Brennarbeiten mit dem Schneidbrenner oder Schneidarbeiten mit dem Winkelschleifer durch. Für besonders große und schwere Gegenstände bis 6 Meter Länge steht ein LKW mit Ladekran bereit – unverzichtbar für den Rückbau schwerer Werkzeugmaschinen und industrieller Stahlkonstruktionen in Remscheider Produktionsstätten.
Kostenfrage – Wann ist die Demontage in Remscheid kostenlos?
Je nach anfallender Schrottmenge, aktuellem Metallwert und Aufwand der Demontage kann der Service kostenneutral oder sogar mit einer direkten Vergütung auf den Schrotterlös angeboten werden. Bei ausreichenden Metallmengen gibt NRW-Schrott.de einen Teil des Erlöses direkt an den Kunden zurück. Remscheider Betriebe melden sich per WhatsApp oder telefonisch unter 0152 / 52 376 589 für eine kostenlose Erstbesichtigung und ein unverbindliches Festpreisangebot.
7. Entrümpelung Remscheid – Wohnungen, Keller, Werkstätten und Fabrikhallen Professionell Räumen
Ein in Remscheid besonders stark nachgefragter Zusatzservice ist die professionelle Entrümpelung mit direkter Wertanrechnung. Die Entrümpelung Remscheid von NRW-Schrott.de deckt alle Räumlichkeiten und Situationen ab:
Wohnungsauflösungen nach Todesfall, Scheidung oder Erbschaft in allen sechs Remscheider PLZ-Bereichen, Haushaltsauflösungen in Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften und Mehrfamilienhäusern, Kellerentrümpelungen in Altbauten besonders in Remscheid-Lennep und Remscheid-Lüttringhausen, Dachbodenräumungen in historischen bergischen Fachwerkhäusern, Garagenräumungen und Werkstatträumungen, Büroräumungen und Geschäftsauflösungen, Räumung von Lagerräumen und Produktionshallen sowie Messie-Wohnungen – für Privatkunden und Gewerbekunden gleichermaßen.
Das wirtschaftliche Alleinstellungsmerkmal in Remscheid:
Da NRW-Schrott.de gleichzeitig als Schrotthändler und Altmetallankäufer tätig ist, werden bei der Entrümpelung in Remscheid anfallende Altmetalle, Schrottfahrzeuge, alte Werkzeuge, Werkzeugmaschinen und verwertbare Wertstoffe direkt vor Ort professionell bewertet und unmittelbar mit den Entrümpelungskosten verrechnet. In typischen Remscheider Werkstätten, Kellern und Garagenanlagen befinden sich oft erhebliche Mengen an wertvollem Altmetall aus jahrzehntelanger Handwerkstätigkeit – diese können die Entrümpelungskosten deutlich senken oder sogar vollständig ausgleichen.
Die Abrechnung erfolgt nach einer fairen Kubikmeterpauschale, die nach einer kostenlosen Besichtigung vor Ort oder auf Basis von Fotos per WhatsApp verbindlich festgelegt wird – ohne Nachforderungen und ohne Überraschungen. Nach Abschluss der Räumung wird jede Räumlichkeit besenrein übergeben.
8. Klüngelskerl Remscheid – Fahrender Schrottsammler in der Bergischen Werkzeugstadt
Der traditionelle Klüngelskerl – der fahrende Schrottsammler, der Altmetall direkt beim Kunden einsammelt und faire Preise zahlt – hat im Bergischen Land und in Remscheid eine lange und lebendige Tradition. NRW-Schrott.de führt diesen bewährten Service in Remscheid professionell und zuverlässig nach Terminabsprache fort – von Remscheid-Innenstadt PLZ 42853 über Remscheid-Lennep PLZ 42897 bis Remscheid-Lüttringhausen PLZ 42899.
Die Klüngelskerl Remscheid Seite gibt einen vollständigen Überblick über den Service – inklusive Kontaktmöglichkeiten, aktuellen Ankaufspreisen für Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium, Messing und Edelstahl sowie Mindestmengen für eine kostenlose Abholung in Remscheid.
Wichtige Hinweise für Remscheider Klüngelskerl-Kunden:
Buntmetallpreise unterliegen täglichen Börsenschwankungen und können direkt per Telefon oder WhatsApp erfragt werden. Bestimmte Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium, Messing und Edelstahl können auch in kleineren Mengen durch den Klüngelskerl in Remscheid angekauft werden. Auch Altkabel, Auto- und Staplerbatterien, Blei und Zink werden bei größeren Mengen nach aktuellen Preisen vergütet. Das Team übernimmt das vollständige Verladen sowie bei Bedarf den Abbau von Maschinen, Kesseln und Stahlkonstruktionen vor Ort. Remscheider Kunden, die sich in ihrer Nachbarschaft in Remscheid-Hasten, Remscheid-Honsberg oder Remscheid-Ehringhausen zusammenschließen, profitieren besonders vom gemeinsamen Klüngelskerl-Service.
9. Schrottplatz vs. Mobiler Schrotthändler in Remscheid – Ein Ehrlicher Vergleich
Viele Remscheider stellen sich die Frage, was sinnvoller ist: den Schrott selbst zum Schrottplatz bringen oder einen mobilen Schrotthändler wie NRW-Schrott.de beauftragen.
Schrottplatz in Remscheid: Etwas höhere Ankaufspreise möglich, da der Transportaufwand beim Kunden liegt. Eigenes geeignetes Transportfahrzeug erforderlich. Vorsortierung des Schrotts nach Metallfraktionen nötig. Körperlicher Aufwand beim Be- und Entladen. Öffnungszeiten des Schrottplatzes beachten. Empfehlenswert wenn eigenes Fahrzeug vorhanden und ausreichend Zeit und Kraft verfügbar ist.
Mobiler Schrotthändler NRW-Schrott.de in Remscheid: Vollständig kostenlose Abholung direkt beim Kunden in allen PLZ 42853 bis 42899. Kein eigenes Transportfahrzeug, kein körperlicher Aufwand, keine Sortierarbeit. Verladen übernimmt das Team komplett. Telefonische Voranmeldung vor dem Termin. Bei hochwertigen Metallen Barauszahlung direkt vor Ort. Ideal für Privathaushalte, Senioren, Betriebe ohne Transportequipment und alle, die Zeit und Aufwand sparen möchten. Für viele Remscheider klar die bequemere und wirtschaftlich sinnvollere Lösung.
10. Häufig gestellte Fragen zur Schrottentsorgung in Remscheid
Ist die Schrottabholung in allen sechs Remscheider PLZ wirklich kostenlos? Ja – NRW-Schrott.de bietet die kostenlose Schrottabholung in den Postleitzahlbereichen 42853, 42855, 42857, 42859, 42897 und 42899 an – vollständig ohne Anfahrtspauschalen oder versteckte Kosten.
Wie schnell kann ein Abholtermin in Remscheid vereinbart werden? In vielen Fällen ist eine Abholung noch am selben oder nächsten Werktag möglich. NRW-Schrott.de reagiert flexibel auf kurzfristige Anfragen aus Remscheid – am schnellsten telefonisch unter 0152 / 52 376 589.
Können Schrottfahrzeuge ohne Papiere in Remscheid abgeholt werden? In vielen Fällen ist das möglich. NRW-Schrott.de prüft die individuelle Situation und findet gemeinsam mit dem Kunden eine rechtssichere Lösung.
Übernimmt NRW-Schrott.de die KFZ-Abmeldung in Remscheid? Ja – auf ausdrücklichen Wunsch wird die vollständige KFZ-Abmeldung beim Straßenverkehrsamt Remscheid vollständig kostenlos übernommen.
Wie werden alte Werkzeugmaschinen aus Remscheider Betrieben entsorgt? NRW-Schrott.de führt direkt vor Ort eine fachgerechte Demontage durch – mit Schneidbrenner, Winkelschleifer und LKW mit Ladekran. Je nach Metallmenge kann die Demontage kostenlos oder sogar mit Vergütung angeboten werden.
Ist ein Container für die Metallentsorgung in Remscheid möglich? Ja – für Firmenauflösungen, Betriebsumzüge und größere Metallmengen stellt NRW-Schrott.de auf Anfrage Container bereit.
Fazit: NRW-Schrott.de – Der Ideale Schrottpartner für Remscheid und das Bergische Land
Remscheid als traditionsreiche Werkzeugstadt mit einer einzigartigen Metallverarbeitungsgeschichte verdient einen Schrottentsorgungspartner, der das gesamte Leistungsspektrum professionell, fair und mobil abbildet. NRW-Schrott.de bietet genau das – für alle sechs Remscheider Postleitzahlbereiche, für Privathaushalte und Industriebetriebe gleichermaßen.
✅ Kostenlose Schrottabholung in allen PLZ 42853 – 42855 – 42857 – 42859 – 42897 – 42899
✅ Fairer Metallankauf zu tagesaktuellen Börsenpreisen mit Sofortauszahlung
✅ Rechtssichere Autoverschrottung mit offiziellem Verwertungsnachweis
✅ KFZ-Abmeldung auf Wunsch vollständig kostenlos übernommen
✅ Vergütung bis 250 Euro je nach Fahrzeugzustand und Metallwert
✅ Schrottdemontage speziell für Remscheider Werkzeug- und Maschinenbaubetriebe
✅ LKW mit Ladekran für schwere Werkzeugmaschinen und Stahlkonstruktionen
✅ Containerbereitstellung für Firmenauflösungen und größere Mengen auf Anfrage
✅ Entrümpelung mit Wertanrechnung – Werkstätten, Keller und Fabrikhallen
✅ Klüngelskerl Service nach Terminabsprache in ganz Remscheid
✅ Erfahrung mit bergischer Topographie – enge Straßen und steile Zufahrten kein Problem
✅ Telefonische Voranmeldung vor jedem Abholtermin garantiert
✅ Montag bis Samstag 07–20 Uhr erreichbar – auch samstags
Kontakt – Schrottabholung Remscheid
Website: www.nrw-schrott.de Telefon: 0152 / 52 376 589 WhatsApp: PLZ, Fotos und Mengenangaben direkt senden – sofortige Rückmeldung Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum Erreichbarkeit: Montag bis Samstag, 07:00 – 20:00 Uhr