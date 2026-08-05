Schrottankauf und Metallverwertung in Solingen – Autoentsorgung in der Klingenstadt

Solingen (PLZ 42651–42719) liegt im Regierungsbezirk Düsseldorf im Bergischen Land zwischen Wuppertal, Remscheid, Düsseldorf und Köln und zählt mit rund 160.000 Einwohnern auf einer Fläche von ca. 90 km² zu den 50 größten Städten Deutschlands. Das Stadtgebiet gliedert sich in 5 Stadtbezirke: Solingen-Mitte (mit der Innenstadt), Gräfrath (kleinster Bezirk mit historischem Klosterviertel), Wald, Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid (größter Bezirk mit über 43.000 Einwohnern) sowie Höhscheid/Burg (mit der Schlossanlage Burg an der Wupper). Die gültigen Postleitzahlen umfassen 42651, 42653, 42655, 42657, 42659, 42697, 42699 und 42719.
Solingen ist weltweit bekannt als „Klingenstadt“ – der Name genießt internationalen Markenschutz für Schneidwaren, Bestecke und Scheren aus der Region. Als Teil des Bergischen Städtedreiecks Solingen-Wuppertal-Remscheid zählt die Stadt zu den traditionsreichsten Industrie- und Gewerbestandorten Deutschlands. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen 5 Solinger Stadtbezirken für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Solingen – von der Innenstadt bis in die Ortsteile Gräfrath und Burg.
Schrott in Solingen loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Solingen vereint traditionelles Schneidwarenhandwerk, moderne Industrie und Wohngebiete auf engem Raum: Von den Betrieben rund um die Klingenindustrie in Wald über die Gewerbezonen in Ohligs bis zu den Handwerksbetrieben in Gräfrath und Höhscheid fällt in allen 5 Stadtbezirken täglich Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Solinger Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Solingen finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Solingen zu Tagespreisen
Solingens Wirtschaft ist bis heute geprägt durch die traditionsreiche Schneidwaren- und Metallindustrie: Zahlreiche Betriebe der Besteck-, Scheren- und Messerproduktion sowie Zulieferer in Wald und Ohligs erzeugen täglich werthaltige Buntmetallabfälle. Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Metallbauer in allen 5 Stadtbezirken produzieren Kupferkabel, Messingarmaturen und Edelstahlreste. Zahlreiche Handwerksbetriebe und Zulieferbetriebe produzieren täglich Buntmetallabfälle, die gezielt verwertet werden können.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Gräfrath mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Wald mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Höhscheid mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielte bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Solingen nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Solingen entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Burg oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Solinger Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen 5 Stadtbezirken bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle 5 Solinger Stadtbezirke – von Gräfrath im Norden bis Burg im Süden. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Solingen.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zur Kfz-Zulassungsstelle Solingen müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Solingen.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Solingen.
In Solingen finden sich historische Schleifereien und Kotten entlang der Wupper und Itter, traditionsreiche Werkstätten der Schneidwarenindustrie in Wald sowie moderne Gewerbeimmobilien in Ohligs und Aufderhöhe. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Solingen bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Solingen den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Solingen – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Solingen als Industrie- und Gewerbestandort – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Die Klingenstadt Solingen zählt zu den traditionsreichsten Industriestandorten im Bergischen Land. Rund um die Gewerbegebiete in Ohligs, Wald und an der Anschlussstelle zur A 3 haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Logistikunternehmen und Handwerksbetriebe der Metall- und Schneidwarenbranche angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Stadtbezirken Gräfrath und Höhscheid/Burg.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/solingen.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Solingen
- Wann ist eine Schrottabholung in Solingen für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Solingen nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Solinger Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zuständigen Kfz-Zulassungsstelle Solingen kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Solingen möglich – auch in Außenbezirken wie Gräfrath?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Gräfrath, Wald oder Burg. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen rund um die Klingenindustrie oder in Solinger Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen in Forschungs- und Gewerbeimmobilien übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr