Schrottankauf und Industriedemontagen in Nordrhein-Westfalen
Wir Stellen Container für ihren Schrott und Altmetall in Nordrhein-Westfalen
Veröffentlicht auf NRW Schrottabholung | Mai 2026
Einleitung: Flexibel, schnell und immer in der Nähe
Hat sich auch bei Ihnen immer mehr Schrott und Altmetall angesammelt und Sie möchten diesen in Nordrhein-Westfalen kostenlos abholen lassen? Dann rufen Sie den Schrottfahrer direkt an unter 0152 / 20 79 22 911 – und noch heute den Schrott loswerden.
NRW Schrottabholung ist seit vielen Jahren der Anbieter für kostenlose Abholung von Schrott und Altmetall in Nordrhein-Westfalen. Flexibel, schnell und immer in der Nähe – das ist das Versprechen eines Dienstleisters, der nicht nur Altmetall abholt, sondern ein vollständiges Spektrum an Schrottentsorgungsleistungen anbietet: von der einfachen Haushaltsabholung über den Kupferankauf bis hin zur professionellen Industriedemontage, dem Containerdienst und der Tresorentsorgung.
Dieser Ratgeber erklärt alle Leistungen und Besonderheiten von NRW Schrottabholung – damit Kunden in ganz NRW genau wissen, was sie erwarten können und wie sie den Service optimal nutzen.
Die kostenlose Schrottabholung in NRW – Ablauf, Mindestmengen und Besonderheiten
Die Schrottabholung in Nordrhein-Westfalen durch NRW Schrottabholung erfolgt vollständig kostenlos und nur nach Terminabsprache mit dem Kunden. Mobile Schrottabholer aus der Umgebung kümmern sich um Verladung und Abtransport – als Verbraucher müssen Kunden nichts weiter tun als den ersten Kontakt aufzunehmen.
Wie wird der Schrott abgeholt?
Mobile Schrotthändler aus der Umgebung kümmern sich um Verladung und Abtransport. Als Verbraucher müssen Kunden nichts weiter machen als den ersten Kontakt aufzunehmen. Bei größeren Mengen Schrott kann die Abholung in der Regel noch am gleichen Tag erfolgen. Sperrige Sachen werden von den Schrotthändlern zerkleinert bzw. zerlegt – direkt vor Ort beim Kunden. Nrw-schrott
Mindestmengen bei der kostenlosen Schrottabholung:
Für den kostenlosen Schrottabholservice wird eine Mindestmenge benötigt – diese variiert nach Standort und Material. Wer sich nicht sicher ist, ob die Mindestmenge erreicht wird, kann einfach das Kontaktformular nutzen oder den WhatsApp-Service verwenden – eine schnelle Antwort ist garantiert. Nrw-schrott
Die Schrottabholung NRW Seite gibt einen vollständigen Überblick über alle bedienten Regionen in Nordrhein-Westfalen. Die mobile Schrottabholung und der kostenlose Schrottdienst sind die Kernleistungen für Privathaushalte und Kleinbetriebe im gesamten Bundesland.
Was kann abgeholt werden – Das vollständige Leistungsspektrum
Das Leistungsspektrum von NRW Schrottabholung ist umfangreich und deckt nahezu alle Schrott- und Altmetallarten ab. Der Schrottabholen Service umfasst alle metallischen Materialien – von Eisenschrott über Kupfer bis hin zu Elektroschrott und Sondermaterialien wie Tresore.
Schrottarten im Überblick:
Altmetallschrott jeder Art, Alteisenschrott und Eisenreste, Kupferschrott und Kupferrohre, Messingschrott und Armaturen, Aluminiumschrott, Kabelschrott und Kabelreste, Elektromotoren und Pumpen, Zinkschrott und Zinkgeschirr, Altbatterien und Akkus sowie Elektroschrott und Computerschrott.
Besonders wichtig für Kunden: NRW Schrottabholung verfügt über einen Schrotthändler mit Kran – damit können auch besonders schwere, sperrige oder fest installierte Gegenstände problemlos verladen und abtransportiert werden, die mit herkömmlichen Mitteln nicht bewegbar wären.
Schrottankauf mit Abholung – Wertvolles Altmetall zu Geld machen
Der Schrottankauf mit Abholung ist für alle Kunden interessant, die nicht nur ihren Schrott loswerden, sondern für werthaltige Metalle auch eine Vergütung erhalten möchten. NRW Schrottabholung bietet einen mobilen Schrottankauf – die Händler kommen direkt zum Kunden, bewerten das Material vor Ort und zahlen den vereinbarten Preis bei der Abholung in bar aus.
Altmetall Ankauf in ganz Nordrhein-Westfalen:
Der Altmetall Ankauf in Nordrhein-Westfalen richtet sich an Privathaushalte und Gewerbebetriebe gleichermaßen. Besonders gefragt sind Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Zinn – Buntmetalle, die zu tagesaktuellen Börsenpreisen angekauft werden.
Kupfer Ankauf in NRW – mobil und direkt:
Der Kupfer Ankauf in Nordrhein-Westfalen ist ein besonders gefragter Service. Kupfer ist eines der wertvollsten recycelbaren Metalle – aus Kupferrohren, Kupferkabeln und Kupferlegierungen. Das Team kommt direkt zum Kunden in NRW, verladen das Kupfer vollständig vor Ort und zahlen bei entsprechender Menge direkt in bar. Alles, was Kunden über Kupfer – seine Besonderheiten, Legierungen und den Ankaufsprozess – wissen sollten, erklärt die Seite Was ihr noch nicht über Kupfer wisst.
Kabelschrott Ankauf:
Der Kabelschrott Ankauf ist ein eigener spezialisierter Service. Kabelschrott mit hohem Kupferanteil erzielt besonders gute Preise beim mobilen Ankauf. Die Altkabel und Altschrott Abholung bietet für alle Kabelarten eine schnelle und unkomplizierte Lösung – egal ob aus Kellern, Garagen oder Gewerbeobjekten.
Elektroschrott und Altgeräte – Umweltgerechte Entsorgung mit Abholung
Die Elektroschrott Entsorgung mit Abholung ist ein wichtiger Bestandteil des Services. Elektroschrott enthält wertvolle Metalle wie Kupfer, Aluminium und Edelmetalle – aber auch schädliche Substanzen, die fachgerecht entsorgt werden müssen. NRW Schrottabholung kümmert sich um eine umweltgerechte Verwertung aller abgeholten Elektrogeräte.
Neben dem klassischen Elektroschrott bietet NRW Schrottabholung auch die Altgeräte Abholung und die Haushaltsgroßgeräte Abholung an. Alte Waschmaschinen, Kühlschränke, Herde und andere Haushaltsgroßgeräte werden direkt beim Kunden abgeholt – ohne Aufwand, ohne Transport für den Kunden.
Industriedemontage – Planung und Fachgerechte Verschrottung
Die Industriedemontage ist ein hochspezialisierter Service von NRW Schrottabholung für Gewerbebetriebe, Industrieunternehmen und Bauunternehmen. Industriedemontagen erfordern Planung, spezifisches Equipment und die Erfahrung, auch in komplexen Situationen sicher und effizient zu arbeiten.
Neben der reinen Demontage bietet NRW Schrottabholung über die Demontage Seite alle Details zu Rückbauarbeiten. Fest installierte Schrott-Gegenstände wie Tanks, Silos, CNC-Maschinen, Stahlkonstruktionen, Kessel, Rohrsysteme und Maschinenparks werden fachgerecht zerlegt, sortiert und abtransportiert. Bei entsprechend großen Schrottmengen kann die Demontage kostenneutral oder sogar mit einer Vergütung auf den Schrotterlös angeboten werden.
Was kann demontiert werden?
Tanks und Silos, Maschinenparks und CNC-Anlagen, Stahlkonstruktionen und Träger, Rohrleitungssysteme, Kessel und Heizungsanlagen, Heizkörper und Aluminiumfenster, Schienen und Stahlprofile sowie Container und Tore.
Containerdienst für Schrott und Altmetall – Für Größere Mengen in ganz NRW
Der Containerdienst von NRW Schrottabholung bietet eine bequeme und effiziente Lösung für die Entsorgung von Altmetall und Schrott bei größeren Mengen. Containerdienst bietet preisgünstige Container und Mulden für die Altmetallabfallentsorgung jeglicher Art. Nrw-schrott
Die Vorteile des Containerdienstes:
Zeitersparnis durch kein mühsames Transportieren von Schrott zum Recyclinghof. Umweltfreundlichkeit durch professionelle Entsorgung mit ordnungsgemäßer Verwertung und Wiederverwendung. Platzersparnis durch Container direkt auf der Baustelle oder am Unternehmensstandort.
Zwischen 7 m² Absetzcontainer (Mulde), 20 m² oder 40 m² Abrollcontainer kann gewählt werden, wobei letzteres für sperrige Gegenstände besonders gut geeignet ist. Die Frachtkosten werden oft einfach mit dem Schrott verrechnet, sodass zusätzliche Kosten für den Kunden vermieden werden. Nrw-schrott
Der Containerdienst ist in zahlreichen NRW-Städten verfügbar – von großen Ruhrgebietsstädten wie Dortmund, Essen und Bochum bis hin zu kleineren Städten und Gemeinden wie Ahlen, Detmold, Gütersloh, Grevenbroich, Löhne, Wiehl, Wuppertal und Xanten. Einfach online oder telefonisch einen Container bestellen – pünktliche Lieferung zum Wahltermin ist garantiert.
Tresor Entsorgung – Professionelle Tresorentfernung und Verschrottung
Ein besonderer und einzigartiger Service von NRW Schrottabholung ist die Tresor Entsorgung. Alte, defekte oder nicht mehr benötigte Tresore sind aufgrund ihres enormen Gewichts und ihrer speziellen Materialkonstruktion eine besondere Herausforderung bei der Entsorgung.
NRW Schrottabholung bietet eine fachgerechte Tresorentsorgung – von der professionellen Tresorentfernung über den sicheren Tresorabbau bis hin zur vollständigen Tresorverschrottung. Der Service umfasst auch die Tresor Demontage, wenn ein Tresor fest in einem Gebäude eingemauert oder eingebaut ist und zunächst demontiert werden muss, bevor er abtransportiert werden kann.
Ob Alt-Tresor entsorgen, Tresor abholen lassen oder Tresor entsorgen lassen – NRW Schrottabholung ist der richtige Ansprechpartner für alle Tresor-Entsorgungsaufgaben in Nordrhein-Westfalen.
Asbestbodensanierung – Das Asbestschleifverfahren ist günstiger
Ein weiterer hochspezialisierter und einzigartiger Service ist die Asbestbodensanierung durch NRW Schrottabholung. Das Asbestschleifverfahren (BT-30-Verfahren) ist eine kostengünstigere Alternative zur klassischen Asbestsanierung und wird für spezifische asbesthaltige Bodenbeläge wie Schwarzkleber und Floor-Flex-Platten eingesetzt.
NRW Schrottabholung ist damit einer der wenigen Schrottanbieter in NRW, der neben der klassischen Schrottentsorgung auch auf die Beseitigung von Sonderabfällen wie asbesthaltige Bodenbeläge spezialisiert ist. Dieser Komplettservice aus einer Hand spart Kunden erheblichen Koordinationsaufwand und Kosten.
Hausrenovierung – Wohin mit dem Schrott?
Die Seite Hausrenovierung – wohin mit dem Schrott ist ein praktischer Ratgeber für alle, die gerade renovieren und wissen möchten, wie der anfallende Schrott am besten entsorgt wird. Bei Hausrenovierungen fallen typischerweise an: alte Heizkörper und Heizungsrohre, Kupferleitungen und Kabelreste, Aluminiumfenster und Stahlprofile, alte Haushaltsgeräte und Sanitärmaterial sowie Elektroschrott aus der Elektroinstallation.
NRW Schrottabholung bietet für Renovierungsprojekte jeder Größe eine passende Lösung – von der einfachen Heizkörper-Abholung bis hin zum Containerdienst für größere Renovierungsmengen.
Edelstahl, Zink, Kabel und Kupfer – Spezialisierte Ankaufsservices
NRW Schrottabholung verfügt über eine Reihe von spezialisierten Ankaufsservices für hochwertige Metallarten:
Edelstahl: Edelstahl aus Küchengeräten, Industrieanlagen und Rohrleitungen wird zu tagesaktuellen Preisen angekauft.
Zink: Zinkschrott aus Dachrinnen, Zinkbeschichtungen und industriellen Anwendungen wird fachgerecht erfasst und vergütet.
Kabel: Kabelschrott Ankauf ist ein eigenständiger Service – Altkabel und Altschrott Abholung in ganz NRW. Nrw-schrott
Kupfer: Der Kupfer Ankauf in Nordrhein-Westfalen ist einer der nachgefragtesten Dienste. Kupfer ist eines der wertvollsten recycelbaren Metalle – und NRW Schrottabholung kauft es zu fairen Marktpreisen mobil direkt beim Kunden an.
Schrottabholung in ganz NRW – Von Osnabrück bis Xanten
NRW Schrottabholung ist in ganz Nordrhein-Westfalen aktiv und darüber hinaus auch in angrenzenden Regionen wie Osnabrück. Von nördlichen Städten wie Münster und Reken über das Ruhrgebiet bis in den Süden von NRW – der mobile Schrottdienst ist flächendeckend präsent.
Zu den bedienten Städten und Gemeinden gehören unter anderem: Dortmund, Essen, Bochum, Düsseldorf, Köln, Wuppertal, Bielefeld, Münster, Osnabrück, Gütersloh, Detmold, Ahlen, Löhne, Grevenbroich, Wiehl, Xanten, Reken, Lienen und viele weitere Städte und Gemeinden in ganz NRW.
Häufig gestellte Fragen zur Schrottabholung bei NRW Schrottabholung
Wie wird der Schrott abgeholt? Mobile Schrotthändler aus der Umgebung kümmern sich um Verladung und Abtransport. Als Verbraucher müssen Kunden nichts weiter tun als den ersten Kontakt aufzunehmen – per Telefon, WhatsApp oder Kontaktformular.
Wie viel zeitlichen Vorlauf muss man bei der Schrottabholung einplanen? Bei größeren Mengen Schrott kann die Abholung in der Regel noch am gleichen Tag erfolgen. Für kleinere Mengen wird ein kurzfristiger Termin vereinbart.
Wie werden sperrige Sachen abtransportiert? Die Schrotthändler kümmern sich um Zerkleinerung bzw. Demontage direkt vor Ort. Mit dem Schrotthändler mit Kran können auch besonders schwere oder fest installierte Gegenstände sicher verladen werden.
Gibt es eine Mindestmenge für die kostenlose Abholung? Ja – die Mindestmenge variiert nach Standort und Material. Bei Unsicherheit einfach per WhatsApp oder über das Kontaktformular anfragen – schnelle Einschätzung garantiert.
Wird Elektroschrott auch abgeholt? Ja – die Elektroschrott Entsorgung mit Abholung ist ein eigenständiger Service. Auch Altgeräte und Haushaltsgroßgeräte werden abgeholt.
Bietet NRW Schrottabholung auch Industriedemontagen an? Ja – die Industriedemontage für Maschinen, Tanks, Stahlkonstruktionen und Industrieanlagen gehört zum Leistungsspektrum.
Kann man einen Tresor entsorgen lassen? Ja – die Tresor Entsorgung ist ein spezialisierter Service für die fachgerechte Entfernung und Verschrottung von Tresoren aller Art.
Ist Asbestbodensanierung bei NRW Schrottabholung möglich? Ja – die Asbestbodensanierung über das kostengünstigere Asbestschleifverfahren ist ein einzigartiger Service, der auch bei NRW Schrottabholung angeboten wird.
Warum NRW Schrottabholung – Das Versprechen
Flexibel: Mobile Schrotthändler sind in ganz NRW unterwegs und reagieren auf Anfragen schnell und unkompliziert.
Schnell: Bei größeren Mengen Schrott ist eine Abholung noch am gleichen Tag möglich.
Immer in der Nähe: Durch ein Netzwerk an regionalen Schrottsammlern ist NRW Schrottabholung in allen Teilen Nordrhein-Westfalens präsent.
Kostenlos: Die Schrottabholung ist für Kunden vollständig kostenlos – bei ausreichender Mindestmenge entstehen keine Kosten.
Umweltgerecht: Alle abgeholten Materialien werden durch die Zusammenarbeit mit zertifizierten Entsorgungsfachbetrieben ordnungsgemäß verwertet und recycelt.
Komplettservice: Von der einfachen Haushaltsabholung über Elektroschrott und Industriedemontage bis hin zu Tresorentsorgung und Asbestbodensanierung – alles aus einer Hand.