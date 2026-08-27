Schrottankauf und Fahrzeugentsorgung in Schwerte – Metall an der Ruhr fachgerecht verwerten

Schrottankauf in Schwerte – Metall und Altfahrzeuge zwischen Ruhr und Sauerland
Schwerte (PLZ 58239) liegt im Kreis Unna an der Ruhr, am Übergang zum Sauerland. Mit rund 47.000 Einwohnern auf 56,2 km² gliedert sich die Stadt in 7 Stadtteile: Schwerte (Kernstadt), Ergste, Geisecke, Holzen, Lichtendorf, Villigst und Wandhofen sowie Westhofen.
Als traditionsreicher Industriestandort mit historischer Altstadt und langer Tradition im Metall- und Drahtgewerbe fällt in Schwerte regelmäßig Eisenschrott und Altmetall an. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen Schwerter Stadtteilen für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Schwerte zur Verfügung – von der Kernstadt bis nach Ergste und Westhofen.
Schrott in Schwerte loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Schwerte vereint Industriegeschichte, Handwerk und gewachsene Stadtteile auf überschaubarer Fläche: Von den Gewerbegebieten rund um die Kernstadt über die Betriebe in Ergste bis zu den Handwerksunternehmen in Westhofen fällt im gesamten Stadtgebiet Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Schwerter Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Schwerte finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Schwerte zu Tagespreisen
Schwertes Wirtschaft wird bis heute von seiner Tradition im Metall- und Drahtgewerbe geprägt, ergänzt durch Elektro-, Kfz- und Handwerksbetriebe in nahezu allen Stadtteilen. Betriebe rund um die Kernstadt und in Ergste produzieren täglich werthaltige Buntmetallabfälle, die gezielt verwertet werden können.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Ergste mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Westhofen mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Wandhofen mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielt bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Schwerte nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Schwerte entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Holzen oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Schwerter Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen 7 Stadtteilen bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle Schwerter Stadtteile – von Ergste bis nach Westhofen. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Schwerte.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zur Kfz-Zulassungsstelle Kreis Unna müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Schwerte.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Schwerte.
In Schwerte stehen historische Fachwerkhäuser in der Altstadt, Industriegebäude entlang der Ruhr sowie landwirtschaftliche Gehöfte in Geisecke und Lichtendorf nebeneinander. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Schwerte bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Schwerte den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Schwerte – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Schwerte als Industriestandort an der Ruhr – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Die lange Tradition im Metall- und Drahtgewerbe macht Schwerte bis heute zu einem bedeutenden Gewerbestandort im Kreis Unna. Rund um die Gewerbegebiete in der Kernstadt und in Ergste haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Metallbauer und Handwerksunternehmen angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Stadtteilen Westhofen und Wandhofen.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/schwerte.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Schwerte
- Wann ist eine Schrottabholung in Schwerte für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Schwerte nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Schwerter Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zuständigen Kfz-Zulassungsstelle Kreis Unna kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Schwerte möglich – auch in Außenbezirken wie Villigst oder Geisecke?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Villigst, Geisecke oder Holzen. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen in Schwerter Industrie- und Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen in Industrie- und Gewerbeimmobilien übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr