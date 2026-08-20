Schrottankauf und Fahrzeugentsorgung in Rees – Metall verwerten in der ältesten Stadt am Niederrhein

Rees (PLZ 46459) liegt direkt am Rhein im Kreis Kleve und gilt als älteste Stadt am Niederrhein. Mit rund 21.600 Einwohnern auf 110 km² gliedert sich die Stadt in 11 Stadtteile: Rees (Kernstadt), Haldern, Millingen, Empel, Esserden, Grietherbusch, Grietherort, Haffen, Bienen, Mehr und Speldrop.
Geprägt von Landwirtschaft, dem historischen Rheinhafen und mittelständischem Gewerbe fällt in Rees regelmäßig Eisenschrott und Altmetall an. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen 11 Stadtteilen für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Rees zur Verfügung – von der Kernstadt bis nach Haldern und Millingen.
Schrott in Rees loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Rees vereint Landwirtschaft, Rheinhafen und dörfliche Ortsteile auf großer Fläche: Von den Gewerbeflächen rund um die Kernstadt über die Betriebe in Haldern bis zu den Handwerksunternehmen in Millingen fällt im gesamten Stadtgebiet Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Reeser Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Rees finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Rees zu Tagespreisen
Rees' Wirtschaft wird durch Landwirtschaft, Rheinhafen und mittelständisches Gewerbe in der Kernstadt und den umliegenden Stadtteilen geprägt. Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Metallbauer in Haldern und Millingen produzieren täglich werthaltige Buntmetallabfälle.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Haldern mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Millingen mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Empel mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielt bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Rees nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Rees entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Bienen oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Reeser Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen 11 Stadtteilen bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle Reeser Stadtteile – von Haldern bis nach Mehr. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Rees.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zur Kfz-Zulassungsstelle Kleve müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Rees.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Rees.
In Rees stehen historische Gebäude rund um den Rheinhafen neben landwirtschaftlichen Gehöften in Haffen und Grietherbusch sowie Wohnbebauung in der Kernstadt. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Rees bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Rees den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Rees – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Rees als Rheinstandort im Kreis Kleve – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Die Lage direkt am Rhein mit historischem Hafen macht Rees zu einem besonderen Standort für Landwirtschaft, Logistik und mittelständisches Gewerbe. Rund um die Kernstadt und in Haldern haben sich Zulieferbetriebe, Landwirtschaftsbetriebe und Handwerksunternehmen angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Stadtteilen Millingen und Empel.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/rees.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Rees
- Wann ist eine Schrottabholung in Rees für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Rees nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Reeser Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zuständigen Kfz-Zulassungsstelle Kleve kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Rees möglich – auch in Ortsteilen wie Bienen oder Mehr?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Ortsteilen Bienen, Mehr oder Speldrop. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei landwirtschaftlichen Betriebsauflösungen oder am Reeser Rheinhafen tätig werden?
Ja. Gerade bei Hofaufgaben, Betriebsauflösungen oder Umbauten rund um den Rheinhafen übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr