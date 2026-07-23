Schrottankauf und Fahrzeugentsorgung in Krefeld

Schrottankauf in Krefeld – Metall, Altfahrzeuge & Entrümpelung in der Seidenstadt am Niederrhein
Krefeld (PLZ 47798–47839) liegt am linken Niederrhein zwischen Düsseldorf, Duisburg und Mönchengladbach und zählt mit rund 235.000 Einwohnern auf einer Fläche von 138 km² zur kreisfreien Stadt und bedeutendem Wirtschaftsstandort am Niederrhein. Das Stadtgebiet gliedert sich in 5 Stadtbezirke mit 24 Stadtteilen: Mitte (mit Stadtmitte, Kempener Feld/Baackeshof, Inrath/Kliedbruch und Cracau), Nord (mit Dießem/Lehmheide, Benrad-Süd, Forstwald, Benrad-Nord und Hülser Berg), West (mit Traar, Verberg und Gartenstadt), Süd (mit Bockum, Fischeln und Hüls) sowie Ost (mit Linn, Gellep-Stratum, Oppum und Uerdingen). Die gültigen Postleitzahlen umfassen 47798, 47799, 47800, 47802, 47803, 47804, 47805, 47807, 47809, 47829 und 47839.
Krefeld ist weltweit bekannt als „Seidenstadt" – im 18. und 19. Jahrhundert war Krefeld der bedeutendste Standort der europäischen Seidenindustrie, was dem Deutschen Kaiser seine Krönungsroben verdankte. Heute ist Krefeld Standort bedeutender Chemieunternehmen (LANXESS, Chemion Logistik) sowie der Hochschule Niederrhein und beherbergt mit dem Kaiser Wilhelm Museum und dem Linn-Museum bedeutende Kultureinrichtungen. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) bietet Privatkunden und Gewerbebetrieben im gesamten Krefelder Stadtgebiet einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Krefeld – von der Innenstadt bis in die Randlagen an der belgischen und niederländischen Grenze.
Schrott in Krefeld loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Krefeld vereint auf seinem Stadtgebiet eine starke Industrietradition in Textil, Chemie und Metallverarbeitung mit einem aktiven Mittelstand in Handwerk und Dienstleistung. Überall dort, wo gebaut, produziert und repariert wird, entsteht Schrott – und der muss professionell entsorgt werden. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Krefelder Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Krefeld finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Krefeld zu Tagespreisen
Krefelds Wirtschaft ist geprägt durch Chemie, Textil und Metallverarbeitung: LANXESS, Verseidag, Grimmeisen und zahlreiche Metallbetriebe in Uerdingen, Oppum und Linn erzeugen täglich werthaltige Buntmetallabfälle. Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Metallbauer in allen fünf Stadtbezirken produzieren Kupferkabel, Messingarmaturen und Edelstahlreste. Zahlreiche Handwerksbetriebe und Zulieferbetriebe produzieren täglich Buntmetallabfälle, die gezielt verwertet werden können.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Haaren mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Brand mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Fischeln mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielte bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Krefeld nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Krefeld entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Uerdingen oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Krefelder Hinterhof – für Fahrzeughalter im gesamten Stadtgebiet bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen ins gesamte Stadtgebiet Krefeld – von Forstwald bis Uerdingen. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Krefeld.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zum Straßenverkehrsamt müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Krefeld.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Krefeld.
In Krefeld finden sich historische Seidenweber-Villen in Bockum und rund um die Westwall-Anlage, die denkmalgeschützte Altstadt von Linn mit Burg Linn sowie gewachsene Industrie- und Gewerbestrukturen in Uerdingen und Oppum am Rhein. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Krefeld bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Krefeld den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Krefeld – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Krefeld als Technologie- und Forschungsstandort – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Die RWTH Krefeld und die FH Krefeld zählen zu den forschungsstärksten Hochschulen Deutschlands. Rund um den Campus haben sich zahlreiche Technologieunternehmen, Ingenieurbüros und industrielle Zulieferer angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Gewerbegebieten rund um das Autobahnkreuz Krefeld, wo sich A 4, A 44 und A 544 treffen.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/krefeld.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Krefeld
- Wann ist eine Schrottabholung in Krefeld für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Krefeld nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Krefelder Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung beim zuständigen Straßenverkehrsamt Krefeld kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Krefeld möglich – auch in Außenbezirken wie Hüls?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Richterich, Bockum oder Hüls/Walheim. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen rund um den RWTH-Campus oder in Krefelder Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen in Forschungs- und Gewerbeimmobilien übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr