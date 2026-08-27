Schrottankauf und Fahrzeugentsorgung in Hürth – Metall aus dem Rhein-Erft-Kreis fachgerecht verwerten

Schrottankauf in Hürth – Metall und Altfahrzeuge zwischen Knapsack und Kölner Stadtgrenze
Hürth (PLZ 50354) liegt im Rhein-Erft-Kreis direkt an der Kölner Stadtgrenze. Mit rund 60.500 Einwohnern auf 55,6 km² gliedert sich die Stadt in mehrere Stadtteile: Alt-Hürth, Efferen, Fischenich, Gleuel, Hermülheim, Kalscheuren, Kendenich, Knapsack und Stotzheim.
Als bedeutender Chemiestandort rund um den Chemiepark Knapsack sowie als Medienstandort mit großen Filmstudios fällt in Hürth täglich Eisenschrott und Altmetall an. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen Hürther Stadtteilen für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Hürth zur Verfügung – von Hermülheim bis nach Knapsack und Efferen.
Schrott in Hürth loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Hürth vereint Chemieindustrie, Medienbetriebe und gewachsene Wohnviertel auf überschaubarer Fläche: Von den Gewerbeflächen rund um Knapsack über die Betriebe in Gleuel bis zu den Handwerksunternehmen in Fischenich fällt im gesamten Stadtgebiet Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Hürther Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Hürth finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Hürth zu Tagespreisen
Hürths Wirtschaft wird maßgeblich durch den Chemiepark Knapsack sowie Medien- und Dienstleistungsunternehmen geprägt. Betriebe in Hermülheim, Efferen und Kendenich produzieren dabei regelmäßig werthaltige Buntmetallabfälle.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Hermülheim mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Efferen mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Gleuel mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielt bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Hürth nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Hürth entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Kalscheuren oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Hürther Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen Stadtteilen bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle Hürther Stadtteile – von Hermülheim bis nach Knapsack. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Hürth.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zur Kfz-Zulassungsstelle Rhein-Erft-Kreis müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Hürth.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Hürth.
In Hürth stehen Industrieanlagen rund um Knapsack, moderne Wohnbebauung in Hermülheim sowie ländlich geprägte Ortsteile wie Stotzheim und Kendenich nebeneinander. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Hürth bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Hürth den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Hürth – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Hürth als Chemie- und Medienstandort – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Mit dem Chemiepark Knapsack und großen Filmstudios ist Hürth einer der bedeutendsten Industrie- und Medienstandorte im Rhein-Erft-Kreis. Rund um Knapsack und die Gewerbegebiete in Gleuel haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Speditionen und Handwerksbetriebe angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in Fischenich und Kendenich.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/huerth.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Hürth
- Wann ist eine Schrottabholung in Hürth für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Hürth nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Hürther Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zuständigen Kfz-Zulassungsstelle Rhein-Erft-Kreis kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Hürth möglich – auch in Ortsteilen wie Stotzheim oder Kalscheuren?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Ortsteilen Stotzheim, Kalscheuren oder Kendenich. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen im Chemiepark Knapsack oder in anderen Hürther Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen in Industrie- und Gewerbeimmobilien übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr