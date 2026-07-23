Schrottankauf und Fahrzeugentsorgung in Herten

Herten (PLZ 45699 und 45701) liegt im Kreis Recklinghausen im nördlichen Ruhrgebiet, zwischen Recklinghausen, Gelsenkirchen und Marl, und zählt mit rund 62.000 Einwohnern auf einer Fläche von 37 km² zu den kompakten Mittelstädten des Vestlandes. Das Stadtgebiet gliedert sich in 9 Stadtteile: Herten-Mitte, Herten-Südwest, Herten-Südost, Scherlebeck, Langenbochum, Disteln, Paschenberg, Bertlich sowie Westerholt – bis 1974 noch eine eigenständige Stadt und heute größter Stadtteil. Die gültigen Postleitzahlen sind 45699 (Herten-Kernstadt und die meisten Stadtteile) und 45701 (Westerholt und Bertlich).
Herten ist bekannt als „Schlossstadt" – Schloss Herten, 1376 erstmals als „Haus Herten" erwähnt, war über 300 Jahre Sitz der kurkölnischen Statthalter. Westerholt wird als „Westfälisches Rothenburg" bezeichnet und besitzt einen einzigartigen erhaltenen Dorfkern aus dem 17. Jahrhundert. Überregional bekannt ist zudem die Halde Hoheward mit dem Horizontobservatorium als höchster Punkt des Ruhrgebiets. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) bietet Privatkunden und Gewerbebetrieben im gesamten Hertener Stadtgebiet einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Herten – von der Innenstadt bis in die Randlagen an der belgischen und niederländischen Grenze.
Schrott in Herten loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Herten vereint auf seinem kompakten Stadtgebiet eine solide Handwerks- und Mittelstandslandschaft mit gewerblich geprägten Bereichen in Scherlebeck und Disteln sowie den Wohnstadtteilen rund um die Herner Stadtmitte. Überall dort, wo gebaut, produziert und repariert wird, entsteht Schrott – und der muss professionell entsorgt werden. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Hertener Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Herten finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Herten zu Tagespreisen
Hertens Wirtschaft ist geprägt durch Handwerk, Logistik und mittelständische Dienstleistungsbetriebe. Nach dem Ende des Bergbaus hat sich in Scherlebeck und Langenbochum eine vielfältige Gewerbestruktur entwickelt. Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Metallbauer in allen neun Stadtteilen produzieren täglich werthaltige Buntmetallabfälle. Zahlreiche Handwerksbetriebe und Zulieferbetriebe produzieren täglich Buntmetallabfälle, die gezielt verwertet werden können.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Haaren mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Brand mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Langenbochum mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielte bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Herten nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Herten entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Westerholt oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Hertener Hinterhof – für Fahrzeughalter im gesamten Stadtgebiet bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen ins gesamte Stadtgebiet Herten – von Scherlebeck bis Westerholt. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Herten.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zum Straßenverkehrsamt müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Herten.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Herten.
In Herten finden sich historische Zechensiedlungen und denkmalgeschützte Bergarbeiterhäuser in Bertlich, der gut erhaltene Fachwerkdorfkern in Westerholt sowie gewachsene Gewerbestrukturen in Scherlebeck und Disteln. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Herten bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Herten den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Herten – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Herten als Technologie- und Forschungsstandort – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Die RWTH Herten und die FH Herten zählen zu den forschungsstärksten Hochschulen Deutschlands. Rund um den Campus haben sich zahlreiche Technologieunternehmen, Ingenieurbüros und industrielle Zulieferer angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Gewerbegebieten rund um das Autobahnkreuz Herten, wo sich A 4, A 44 und A 544 treffen.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/herten.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Herten
- Wann ist eine Schrottabholung in Herten für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Herten nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Hertener Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung beim zuständigen Straßenverkehrsamt Herten kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Herten möglich – auch in Außenbezirken wie Disteln?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Richterich, Scherlebeck oder Disteln/Walheim. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen rund um den RWTH-Campus oder in Hertener Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen in Forschungs- und Gewerbeimmobilien übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr