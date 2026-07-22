Schrottankauf und Fahrzeugentsorgung in Hagen

Hagen (PLZ 58084–58135) liegt im südöstlichen Ruhrgebiet am Zusammenfluss von Ennepe, Volme und Lenne und zählt mit rund 188.000 Einwohnern auf einer Fläche von 160 km² zu den kreisfreien Städten Nordrhein-Westfalens. Das Stadtgebiet gliedert sich in 5 Stadtbezirke mit 38 Stadtteilen: Hagen-Mitte (mit Mittelstadt, Altenhagen, Hochschulviertel, Wehringhausen, Emst und Eppenhausen), Hagen-Nord (mit Vorhalle, Eckesey, Boele, Boelerheide, Helfe und Garenfeld), Eilpe/Dahl (mit Eilpe, Dahl, Delstern, Selbecke, Priorei und Rummenohl), Haspe (mit Haspe-Zentrum, Westerbauer und weiteren Ortsteilen) sowie Hohenlimburg (mit Hohenlimburg-Mitte, Lennetal, Herbeck, Elsey, Holthausen, Berchum und Oege). Die gültigen Postleitzahlen umfassen 58084, 58089, 58091, 58093, 58095, 58097, 58099, 58119 und 58135.
Hagen ist Universitätsstadt – Sitz der Fernuniversität Hagen, der größten Universität Deutschlands mit rund 79.000 Studierenden – und zugleich eine Stadt mit tief verwurzelter Industriegeschichte: Schloss Hohenlimburg, das LWL-Freilichtmuseum Hagen im Mäckinger Bachtal und das Wasserschloss Werdringen zeugen von einer langen Kultur- und Wirtschaftsgeschichte. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) bietet Privatkunden und Gewerbebetrieben im gesamten Hagener Stadtgebiet einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Hagen – von der Innenstadt bis in die Randlagen an der belgischen und niederländischen Grenze.
Schrott in Hagen loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Hagen vereint auf seinem Stadtgebiet eine lebhafte Hochschullandschaft rund um die Fernuniversität, zahlreiche mittelständische Produktions- und Metallbetriebe sowie einen starken Handwerkssektor. Überall dort, wo gebaut, produziert und repariert wird, entsteht Schrott – und der muss professionell entsorgt werden. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Hagener Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Hagen finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Hagen zu Tagespreisen
Hagens Wirtschaft ist geprägt durch Metall-, Stahl- und Kunststoffindustrie sowie Logistik: Bekannte Unternehmen wie ENERVIE, Vorwerk und zahlreiche Metallbetriebe in Hohenlimburg, Haspe und Eilpe erzeugen täglich werthaltige Buntmetallabfälle. Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Metallbauer in allen fünf Stadtbezirken produzieren Kupferkabel, Messingarmaturen und Edelstahlreste. Zahlreiche Handwerksbetriebe und Zulieferbetriebe produzieren täglich Buntmetallabfälle, die gezielt verwertet werden können.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Haaren mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Brand mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Vorhalle mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielte bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Hagen nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Hagen entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Hohenlimburg oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Hagener Hinterhof – für Fahrzeughalter im gesamten Stadtgebiet bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen ins gesamte Stadtgebiet Hagen – von Vorhalle bis Rummenohl. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Hagen.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zum Straßenverkehrsamt müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Hagen.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Hagen.
In Hagen finden sich historische Fabrikgebäude in Haspe und Hohenlimburg, die Jugendstil-Siedlung Hohenhof in Emst und gewachsene Gewerbestrukturen in Eilpe und Vorhalle. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Hagen bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Hagen den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Hagen – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Hagen als Technologie- und Forschungsstandort – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Die RWTH Hagen und die FH Hagen zählen zu den forschungsstärksten Hochschulen Deutschlands. Rund um den Campus haben sich zahlreiche Technologieunternehmen, Ingenieurbüros und industrielle Zulieferer angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Gewerbegebieten rund um das Autobahnkreuz Hagen, wo sich A 4, A 44 und A 544 treffen.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/hagen.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Hagen
- Wann ist eine Schrottabholung in Hagen für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Hagen nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Hagener Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung beim zuständigen Straßenverkehrsamt Hagen kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Hagen möglich – auch in Außenbezirken wie Eilpe?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Richterich, Haspe oder Eilpe/Walheim. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen rund um den RWTH-Campus oder in Hagener Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen in Forschungs- und Gewerbeimmobilien übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr