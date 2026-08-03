Schrottankauf und Fahrzeugentsorgung in Essen

Essen (PLZ 45127–45359) liegt im Herzen des Ruhrgebiets, zwischen Dortmund, Duisburg, Bochum und Düsseldorf, und zählt mit rund 580.000 Einwohnern auf einer Fläche von 210 km² zur drittgrößten Stadt des Ruhrgebiets. Das Stadtgebiet gliedert sich in 9 Stadtbezirke mit 50 Stadtteilen: Stadtbezirk I/Stadtmitte (mit Stadtkern, Westviertel, Nordviertel, Ostviertel, Südviertel, Altendorf, Frohnhausen und Holsterhausen), Stadtbezirk II/Rüttenscheid (mit Rüttenscheid, Haarzopf und Fulerum), Stadtbezirk III/Werden (mit Werden, Heidhausen, Fischlaken, Kettwig und Überruhr), Stadtbezirk IV/Borbeck (mit Borbeck-Mitte, Bochold, Dellwig, Frintrop, Gerschede und Vogelheim), Stadtbezirk V/Altenessen (mit Altenessen-Nord, Altenessen-Süd und Karnap), Stadtbezirk VI/Katernberg (mit Katernberg, Schonnebeck und Stoppenberg – Standort der Zeche Zollverein), Stadtbezirk VII/Essen-Nord (mit Bedingrade, Bergeborbeck und Schönebeck), Stadtbezirk VIII/Steele (mit Steele, Kray und Leithe) sowie Stadtbezirk IX/Bredeney (mit Bredeney, Schuir, Stadtwald und Heisingen). Die gültigen Postleitzahlen umfassen 45127, 45128, 45130, 45131, 45133, 45134, 45136, 45138, 45139, 45141, 45143, 45144, 45145, 45147, 45149, 45219, 45239, 45257, 45259, 45277, 45279, 45289, 45307, 45309, 45326, 45327, 45328, 45329, 45355, 45356, 45357, 45358 und 45359.
Essen ist seit 2001 Heimat des UNESCO-Welterbes Zeche Zollverein – der eindrucksvollsten Zeche der Welt im Bauhausstil, heute Ankerpunkt der Kulturhauptstadt Essen. Die Villa Hügel der Familie Krupp, der Baldeneysee, der Grugapark und das Museum Folkwang machen Essen zur grünsten Großstadt Deutschlands. Wirtschaftlich ist Essen Sitz von RWE, E.ON, thyssenkrupp und ALDI Nord. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen 9 Essener Stadtbezirken für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Essen – von der Innenstadt bis in die Randlagen an der belgischen und niederländischen Grenze.
Schrott in Essen loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Essen vereint als ehemaliges Zentrum von Kohle und Stahl eine enorme Dichte an Industrie- und Handwerksbetrieben in allen 9 Stadtbezirken: Von den Gewerbezonen in Altenessen und Katernberg über die Betriebe entlang der Ruhr in Werden und Kettwig bis zu den Handwerksbetrieben in Borbeck und Steele fällt täglich erheblicher Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Essener Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Essen finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Essen zu Tagespreisen
Essens Wirtschaft ist geprägt durch Energie, Stahl und Handel: RWE und E.ON haben ihren Unternehmenssitz in Essen, thyssenkrupp betreibt hier bedeutende Produktionsstätten, und ALDI Nord wurde in Essen gegründet. Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Metallbauer in allen 9 Stadtbezirken produzieren täglich werthaltige Buntmetallabfälle. Zahlreiche Handwerksbetriebe und Zulieferbetriebe produzieren täglich Buntmetallabfälle, die gezielt verwertet werden können.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Haaren mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Brand mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Altenessen mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielte bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Essen nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Essen entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Kettwig oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Essener Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen 9 Stadtbezirken bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle 9 Essener Stadtbezirke – von Karnap im Norden bis Kettwig im Süden. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Essen.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zum Straßenverkehrsamt müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Essen.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Essen.
In Essen finden sich die denkmalgeschützte Zechenanlage Zollverein in Katernberg, historische Krupp-Arbeitersiedlungen in Altendorf und Frohnhausen sowie moderne Gewerbeparks in Borbeck und Altenessen. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Essen bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Essen den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Essen – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Essen als Technologie- und Forschungsstandort – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Die RWTH Essen und die FH Essen zählen zu den forschungsstärksten Hochschulen Deutschlands. Rund um den Campus haben sich zahlreiche Technologieunternehmen, Ingenieurbüros und industrielle Zulieferer angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Gewerbegebieten rund um das Autobahnkreuz Essen, wo sich A 4, A 44 und A 544 treffen.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/essen.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Essen
- Wann ist eine Schrottabholung in Essen für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Essen nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Essener Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung beim zuständigen Straßenverkehrsamt Essen kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Essen möglich – auch in Außenbezirken wie Werden?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Richterich, Borbeck oder Werden/Walheim. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen rund um den RWTH-Campus oder in Essener Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen in Forschungs- und Gewerbeimmobilien übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.