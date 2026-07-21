Schrottankauf und Fahrzeugentsorgung in Bochum

Bochum (PLZ 44625–44894) liegt im Herzen des Ruhrgebiets zwischen Dortmund, Essen und Düsseldorf und zählt mit rund 365.000 Einwohnern zu den großen Städten Nordrhein-Westfalens. Das Stadtgebiet gliedert sich in 6 Stadtbezirke: Bochum-Mitte (mit Innenstadt, Ehrenfeld, Grumme, Hamme, Hofstede, Hordel, Riemke und Stahlhausen), Bochum-Wattenscheid (mit Alt-Wattenscheid, Günnigfeld, Leithe, Munscheid, Sevinghausen und Westenfeld), Bochum-Nord (mit Gerthe, Hiltrop und Harpen-Rosenberg), Bochum-Ost (mit Langendreer, Werne und Laer), Bochum-Südwest (mit Weitmar, Linden, Dahlhausen und Stiepel) sowie Bochum-Süd (mit Wiemelhausen, Querenburg, Sundern und Altenbochum). Die gültigen Postleitzahlen umfassen 44625, 44627, 44629, 44649, 44651, 44653, 44787, 44789, 44791, 44793, 44795, 44797, 44799, 44801, 44803, 44805, 44807, 44809, 44866, 44879, 44892 und 44894.
Bochum ist Universitätsstadt, Kulturstandort und einstige Hochburg von Kohle und Stahl – heute geprägt durch Strukturwandel, den Bochumer Verein, ThyssenKrupp und die Ruhr-Universität. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) ist direkt vor Ort und bietet Privatkunden und Gewerbebetrieben im gesamten Stadtgebiet einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Bochum – von der Innenstadt bis in die Randlagen an der belgischen und niederländischen Grenze.
Schrott in Bochum loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Bochum vereint auf seinem Stadtgebiet eine lebhafte Hochschullandschaft rund um die Ruhr-Universität, zahlreiche mittelständische Produktionsbetriebe und einen starken Handwerkssektor. Überall dort, wo gebaut, produziert und repariert wird, entsteht Schrott – und der muss professionell entsorgt werden. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Bochumer Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Bochum finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Bochum zu Tagespreisen
Bochums Wirtschaft ist geprägt durch den Strukturwandel vom Bergbau- zum Technologiestandort – Unternehmen wie ThyssenKrupp, Bosch und zahlreiche Automobilzulieferer sind im Stadtgebiet vertreten. Der Bochumer Verein, die Mark 51°7 auf dem ehemaligen Opel-Areal und die Ruhr-Universität machen die Stadt zum modernen Industriestandort. Zahlreiche Metallbetriebe und Zulieferbetriebe produzieren täglich Buntmetallabfälle, die gezielt verwertet werden können.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Haaren mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Brand mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Eilendorf mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielte bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Bochum nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Bochum entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Wattenscheid oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Bochumer Hinterhof – für Fahrzeughalter im gesamten Stadtgebiet bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen ins gesamte Stadtgebiet Bochum – von Hordel bis Stiepel. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Bochum.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zum Straßenverkehrsamt müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Bochum.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Bochum.
In Bochum finden sich historische Arbeitersiedlungen in Hordel ebenso wie modernste Universitätsgebäude auf dem Campus der RUB und gewachsene Gewerbestrukturen in Hamme und Stahlhausen. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Bochum bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Bochum den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Bochum – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Bochum als Technologie- und Forschungsstandort – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Die RWTH Bochum und die FH Bochum zählen zu den forschungsstärksten Hochschulen Deutschlands. Rund um den Campus haben sich zahlreiche Technologieunternehmen, Ingenieurbüros und industrielle Zulieferer angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Gewerbegebieten rund um das Autobahnkreuz Bochum, wo sich A 4, A 44 und A 544 treffen.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/bochum.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Bochum
- Wann ist eine Schrottabholung in Bochum für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Bochum nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Bochumer Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung beim zuständigen Straßenverkehrsamt Bochum kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Bochum möglich – auch in Außenbezirken wie Kornelimünster?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Richterich, Laurensberg oder Kornelimünster/Walheim. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen rund um den RWTH-Campus oder in Bochumer Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen in Forschungs- und Gewerbeimmobilien übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr