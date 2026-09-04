Schrottankauf in Witten – Metall aus der Universitäts- und Glasstadt an der Ruhr

Schrottankauf in Witten – Metall zwischen Universität und Schloss Steinhausen
Witten (PLZ 58452–58456) liegt im Ennepe-Ruhr-Kreis an der Ruhr, zwischen Bochum und Dortmund. Mit rund 96.000 Einwohnern gliedert sich die Stadt in mehrere Stadtteile: Witten-Mitte, Annen, Bommern, Heven, Herbede, Rüdinghausen, Stockum und Düren.
Als Sitz der Universität Witten/Herdecke – der ersten privaten Universität Deutschlands – sowie mit historischer Glas- und Metallindustrie fällt in Witten bis heute in Werkstätten, Laboren und Betrieben viel Metallschrott an. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen Wittener Stadtteilen für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Witten zur Verfügung – von Witten-Mitte bis nach Annen und Herbede.
Schrott in Witten loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Witten vereint Wissenschaftsstandort, traditionelle Industrie und dörfliche Ortsteile auf großer Fläche: Von den Gewerbeflächen rund um Annen über die Betriebe in Herbede bis zu den Handwerksunternehmen in Bommern fällt im gesamten Stadtgebiet täglich Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Wittener Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Witten finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Witten zu Tagespreisen
Wittens Wirtschaft wird durch die Universität, Forschungseinrichtungen und traditionelle Metall- und Glasbetriebe in nahezu allen Stadtteilen geprägt. Laborausstattungen, Anlagenteile und Produktionsreste erzeugen regelmäßig werthaltige Buntmetallabfälle.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Annen mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Heven mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Rüdinghausen mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielt bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Witten nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Witten entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Stockum oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Wittener Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen Stadtteilen bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle Wittener Stadtteile – von Annen bis nach Stockum. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Witten.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zur Kfz-Zulassungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Witten.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Witten.
In Witten stehen der historische Schlosspark Steinhausen in Bommern, moderne Hochschulgebäude der Universität Witten/Herdecke sowie ehemalige Industriebauten nebeneinander. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Witten bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Witten den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Witten – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Witten als Wissenschafts- und Industriestandort – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Mit der Universität Witten/Herdecke und traditionellen Industriebetrieben ist Witten ein besonderer Standort im Ennepe-Ruhr-Kreis, der Wissenschaft und Gewerbe verbindet. Rund um die Gewerbegebiete in Annen und Rüdinghausen haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Labore und Handwerksunternehmen angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in Herbede und Bommern.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/witten.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Witten
- Wann ist eine Schrottabholung in Witten für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Witten nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Wittener Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zuständigen Kfz-Zulassungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Witten möglich – auch in Außenbezirken wie Stockum oder Herbede?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Stockum, Herbede oder Bommern. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Räumungen von Uni-Einrichtungen oder Betriebsauflösungen in Witten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Räumungen, Umbauten oder Auflösungen in Hochschul-, Labor- und Gewerbeimmobilien übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr